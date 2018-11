Pātelainens apmierināts ar izlases potenciālo debitantu darbu treniņos

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Miksu Pātelainens ir apmierināts ar valstsvienības potenciālo debitantu darbu treniņos pirms UEFA Nāciju līgas novembra spēlēm, atzīst somu speciālists.

Latvijas futbola valstsvienība ceturtdien UEFA Nāciju līgas ietvaros viesos aizvadīs maču pret Kazahstānas izlasi. UEFA Nāciju līgas D divīzijas pirmās apakšgrupas mačs Kazahstānas galvaspilsētā Astanā sāksies plkst.17 pēc Latvijas laika, bet spēli tiešraidē translēs televīzijas kanāls TV6.

"Sagaidu, ka būs smaga cīņa. Kazahstānai ir ļoti labi individuāli spēlētāji, tehniski un ātri futbolisti. Saprotams, ka priekšā ir smags uzdevums, kuru esam gatavi izpildīt," trešdien pirmsspēles preses konferencē teica Pātelainens.

Mačs norisināsies stadionā "Astana Arena" uz mākslīgā seguma.

"Nedomāju, ka spēlēšana uz mākslīgā seguma spēlēs lielu nozīmi. Šodien bija treniņš, kurā varējām aprast pie seguma. Laiks ir auksts, tomēr mēs to zinājām. Nedomāju, ka laukums būs sasalis. Ceru, ka būs labs mačs labos laikapstākļos," skaidroja somu treneris.

Dalību UEFA Nāciju līgā Latvijas izlase sāka ne pārāk sekmīgi, jo septembrī savās mājās cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos ar 0:1 zaudēja Gruzijai, bet oktobrī savā laukumā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānu un ar 0:3 piekāpās Gruzijai.

"Attīstāmies kā komanda. Esam bijuši kopā tikai trīs nometnēs. No jūnija līdz oktobrim esam progresējuši. Iepriekšējais zaudējums bija ar lielu vārtu starpību, bet redzam pozitīvās iezīmes savā spēlē. Attīstība ir kas tāds, ko nevajag sasteigt," skaidroja Pātelainens.

Latvija vairs nepretendē uz pirmo vietu grupā, bet var pacīnīties par otro pozīciju.

"Esam zaudējuši izredzes uzvarēt grupā, tagad koncentrējamies tikai uz savu spēli un pretinieku, nevis turnīra tabulu. Šobrīd domājam kā ierobežot pretinieku spēlētājus un izmantot viņu vājos punktus," pauda Pātelainens.

Komanda uz pirmajiem treniņiem pulcējās nedēļas nogalē, kad daļai no futbolistiem vēl bija mači savos klubos.

"Pilnvērtīgs treniņš ar visiem spēlētājiem sanāca tikai otrdien. Bijis īss sagatavošanās periods, bet pretiniekiem ir tādi paši apstākļi. Mums nav problēmu ar savainojumiem, kas kādam liegtu spēlē. Vladimirs Kamešs palika mājās ģimenes apstākļu dēļ, viņam gaidāms ģimenes pieaugums. Skatīsimies, vai viņš pievienosies komandai uz otro spēli. Visi pārējie futbolisti ir pieejami," atklāja izlases stūrmanis.

Pirmo reizi kandidātu sarakstā iekļuvuši vārtsargs Roberts Ozols, aizsargs Antonijs Černomordijs un pussargs Aleksejs Saveļjevs.

"Esmu apmierināts ar viņu sniegumu treniņos. Ozols strādāja ļoti labi un bija pilnībā koncentrējis darbam. Černomordijs izskatās ļoti pieredzējis futbolists, lai gan pirms tam nebija bijis nacionālās izlases treniņnometnēs. Saveļjevs dara to, ko no viņa gaidu - labi piespēlē, spēlē izklupienos un ir ļoti mobils. Visi trīs futbolisti atstāja ļoti labu iespaidu. Viņi nav tikai šeit, lai aizņemtu savu pozīciju, bet gan par to, lai cīnītos par vietu sastāvā un pierādītu pārējiem, ka ir labākie," komentēja Pātelainens.

Tikmēr Latvijas izlases uzbrucējs Deniss Rakels pauda cerību, ka valstsvienība ciklu noslēgs ar rezultatīvām uzvarām.

"Pagaidām esam guvuši tikai vienus vārtus, tomēr centīsimies uzbrukt un gūt vēl kādus vārtus. Darīsim visu, lai rītdien gūtu vairāk par vieniem vārtiem. Komandā ir daudz jauno futbolisti, kā arī tādu, kuriem nav augsta līmeņa spēļu pieredzes," uzsvēra uzbrucējs.

Rakels sezonas beigās mocījās ar traumu, tomēr tagad ir gatavs aizstāvēt Latvijas izlases godu.

"Visos treniņus biju kopā ar komandu, esmu gatavs uz 100%. Bija mikrotrauma, tāpēc virslīgas priekšpēdējā kārtā negribēju riskēt un spēlēt uz mākslīgā seguma," teica Rakels.

Rakels "Riga" sastāvā tika kronēts par Latvijas čempionu, bet drīz vien viņam būs jāatgriežas Kipras komandā "Pafos", no kuras viņš tika izīrēts galvaspilsētas klubam.

"Varbūt kādas divarpus nedēļas atpūtīšos, bet decembra vidū braukšu uz Kipru" atklāja futbolists.

Grupas vadībā ar maksimāli iespējamiem 12 punktiem četrās spēlēs ir Gruzija, kam ar pieciem punktiem seko Kazahstāna. Latvijai un Andorai tikmēr ir pa diviem punktiem.

Noslēdzošais Nāciju līgas mačs pret Andoru notiks pirmdien.

FIFA rangā Gruzija ir 92.vietā, Kazahstāna ieņem 117.pozīciju, Latvija atrodama 132.vietā, bet Andora ir pozīciju zemāk.

UEFA Nāciju līgā izlases pēc ranga ir sadalītas četrās divīzijās, Latvijai spēlējot vājākajā no tām jeb D divīzijā. Tajā ir četras grupas, katrā pa četrām vienībām, tām līdz novembra beigām aizvadot divu apļu turnīru. Grupu uzvarētāji savukārt vēlāk noskaidros divīzijas labāko komandu, kura iegūs ceļazīmi uz 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

Līdz ar to UEFA Nāciju līga ietekmēs arī 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju, kas sāksies 2019.gada martā. Šoreiz Eiropas čempionāta finālturnīrs ar 24 dalībniecēm notiks uzreiz 13 valstīs, tāpēc neviena no rīkotājvalstīm nesaņems automātisku ceļazīmi.

Finālturnīram 20 izlases kvalificēsies pēc grupu turnīra, kamēr vēl četras tiks noskaidrotas starp 16 valstsvienībām, kuras uzvarējušas savās Nāciju līgas grupās. Katras divīzijas ietvaros līdz ar to sacentīsies četras labākās vienības, uzvarētājām iegūstot ceļazīmi uz Eiropas čempionātu. Tāpēc ir skaidrs, ka finālturnīrā iekļūs vismaz viena izlase no D divīzijas.

Latvijas futbola vadībā šogad piedzīvotas ļoti krasas kadru pārmaiņas, jo Kaspars Gorkšs maijā kļuva par Latvijas Futbola Federācijas (LFF) prezidentu, amatā nomainot ilggadējo organizācijas vadītāju Gunti Indriksonu, kamēr par ģenerālsekretāru kļuvis Edgars Pukinsks, stājoties Jāņa Mežecka vietā. Savukārt par Latvijas valstsvienības vadītāju pavasarī kļuva soms Miksu Pātelainens, kurš ieņēma atlaistā Aleksandra Starkova vietu.

Ar Pātelainenu noslēgta vienošanās līdz gaidāmā UEFA Nāciju līgas turnīra beigām. Ja Latvijas izlase savā apakšgrupā iegūtu pirmo vietu, līgums tiktu automātiski pagarināts līdz 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beigām.

Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts pirms UEFA Nāciju līgas spēlēm ar Kazahstānu un Andoru:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Kaspars Ikstens (RFS), Roberts Ozols ("Riga");

aizsargi - Kaspars Dubra (RFS), Vitālijs Jagodinskis, Vadims Žuļevs (abi - "Ventspils"), Antons Kurakins, Antonijs Černomordijs, Vladislavs Gabovs (visi - "Riga"), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice);

pussargi - Vjačeslavs Isajevs, Roberts Savaļnieks (abi - RFS), Ritvars Rugins ("Ventspils"), Andrejs Cigaņiks (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande), Aleksejs Savļjevs ("Hellas Verona", Itālija), Vladimirs Kamešs ("Liepāja"/"Mogo"), Igors Tarasovs (Vroclavas "Šlask", Polija);

uzbrucēji - Deniss Rakels ("Riga"), Valērijs Šabala (Belsko-Bjalas "Podbeskidzie", Polija), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Artūrs Karašausks (Oralas "Akžajik", Kazahstāna), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice).