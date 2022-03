Portugāles un Polijas futbolisti iekļūst Pasaules kausa finālturnīrā

Polijas un Portugāles futbola izlases otrdien iekļuva 2022.gada Pasaules kausa finālturnīrā pēc uzvarām kvalifikācijas "play-off" finālā.

Polija savā laukumā Hožovā ar 2:0 (0:0) pieveica Zviedriju.

Vārtus uzvarētāju labā 49.minūtē pēc Jespera Karlstrema pārkāpuma no 11 metru atzīmes guva Roberts Levandovskis, bet 73.minūtē pārsvaru dubultoja Pjotrs Zelinskis - 2:0.

Pirmajā kvalifikācijas kārtā Zviedrijas Stokholmā ar 1:0 pieveica Čehiju papildlaikā, bet Polija izšķirīgo maču sasniedza bez cīņas, jo tās pretiniece Krievija pēc iebrukuma Ukrainā tika diskvalificēta.

Otrā otrdienas spēlē Portugāle savā laukumā neļāva sagādāt otro pārsteigumu Ziemeļmaķedonijai, pieveikdama to ar 2:0 (1:0).

Vārtus mājinieku labā 32.minūtē pēc Krištianu Ronaldu piespēles guva Brunu Fernandešs, bet 65.minūtē viņš guva savus otros vārtus mačā pēc Diogu Žotas piespēles - 2:0.

Pirmajā kārtā Ziemeļmaķedonijas futbola izlase ar 1:0 pieveica Eiropas čempioni Itāliju, bet Portugāle Portu ar 3:1 uzvarēja Turciju.

Vēl pirmajā kārtā Velsa Kārdifā ar rezultātu 2:1 (1:0) uzveica Austriju. Velsieši gaida pretiniekus, jo kara Ukrainā dēļ viņu pretinieku - Skotijas un Ukrainas - spēle tika pārcelta uz vēlāku laiku, un plānots, ka notiks jūnijā.

Eiropas zonā kvalifikācijā izlases bija sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificējās desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalās desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās bija ārpus labāko divnieka - Austrija un Čehija.

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice, Nīderlande, Polija un Portugāle, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas,

Gana un Senegāla no Āfrikas un Kanādas izlase no CONCACAF kvalifikācijas zonas.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.