RFS abos puslaikos gūst pa vieniem vārtiem un uzvar 'Jelgavu'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas otrajā vietā esošā RFS sestdien mājās ar 2:0 (1:0) pārspēja "Jelgava" futbolistus.

Mača pirmā puslaika 15 minūtes noritēja bez bīstamiem uzbrukumiem, lai arī abas komandas centās iegūt pārsvaru. Tomēr 21. minūtē lieliskā sitiena pozīcijā nonāca "Jelgavas" uzbrucējs Daniils Hvoinickis, kurš soda laukumā no ļoti tuvas distances bumbu raidīja garām vārtu konstrukcijai. Puslaika turpinājumā jelgavniekiem bija iespēja no brīvsitiena situācijas, tomēr tā netika izmantota, bet 38. minūtē vadībā izvirzījās mājinieki. Pēc izpildīta brīvsitiena soda laukumā augstāk par pārējiem uzlēca Vitālijs Jagodinskis, kurš, sitot ar galvu no tuvas distances, pārspēja "Jelgavas" vārtu vīru Vladislavu Kurakinu, panākot 1:0. Ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmais puslaiks.

Otro puslaiku aktīvāk iesāka RFS, kad 51. minūtē labā sitiena pozīcijā nonāca serbu uzbrucējs Andrija Kaluderovičs, kurš gan nespēja gūt otros vārtus savas komandas labā. Mača turpinājumā iniciatīva piederēja RFS, kuri 82. minūtē panāca 2:0. Otros vārtus pēc Alana Siņeļņikova centrējuma guva komandas jaunieguvums Darko Lemajičs, kurš, ieskrienot soda laukumā un sitot ar galvu, bumbu raidīja vārtu tīklā. Mača turpinājumā jelgavnieki vēl mēģināja atgūt vismaz vienus vārtus, tomēr bez panākumiem, mačam noslēdzoties ar 2:0 RFS labā.

Iepriekš jau ziņots, ka RFS komanda pēdējā laikā ievērojami papildinājusi sastāvu. Šonedēļ komandai pievienojās 2018. gada Latvijas labākais futbolists Dāvis Ikaunieks, bet pirms tam komandu papildināja izlases pussargs Andrejs Cigaņiks, lietuviešu aizsargs Edvīns Girdvainis, kā arī serbu uzbrucējs Kaluderovičs. No "Riga" komandas pārgāja vēl viens serbu uzbrucējs Lemajičs, bet no "Spartaka" izīrēts horvātu pussargs Tins Vukmaničs.

Arī "Jelgava" piedzīvojusi ievērojamas izmaiņas sastāvā. Zemgaliešiem pievienojies Igors Kozlovs, komandā atgriezies Artis Jaudzems, kā arī pievienojušies ukraiņu un baltkrievu futbolisti.

RFS vienībai šajā mačā nevarēja palīdzēt savulaik "Jelgavā" spēlējušais pussargs Gļebs Kļuškins, kurš sakrājis brīdinājumus.

Abu komandu savstarpējās spēlēs pirmajā aplī ar 2:1 uzvarēja RFS, bet otrajā aplī vienības cīnījās neizšķirti 0:0.

Iepriekš sestdienas mačā "Ventspils" pēdējās minūtēs guva uzvaru pār "Metta" komandu. Uzvaru nesošie vārti tika gūti tiesneša piešķirtajā kompensācijas laikā.

Šī virslīgas kārta iesākās ceturtdien, kad čempione "Riga" savā laukumā nospēlēja 0:0 ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", bet piektdien "Liepāja" mājās cīnījās 2:2 ar Jūrmalas "Spartaku". Šo kārtu izlaiž "Daugavpils".

"Riga", RFS, "Ventspils" un "Liepājas" komandām šīs ir pēdējās spēles pirms nākamnedēļ gaidāmā starta Eirokausos.

Ar 38 punktiem 19 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, kurai ar 34 punktiem seko RFS. Trešā ar 30 punktiem 19 mačos ir Jūrmalas "Spartaks" vienība, bet tālāk ar 27 punktiem ir "Ventspils". Piekto pozīciju ar 26 punktiem 18 cīņās ieņem "Valmiera Glass"/ViA, kurai divus punktus zaudē "Liepāja", septītā ar 21 punktu ir "Daugavpils", bet turnīra tabulā ar 19 punktiem "Jelgava" ir astotā, kamēr "Metta" izcīnījusi 17 punktus un atrodas pēdējā pozīcijā.

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9. novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.