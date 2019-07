RFS futbolisti Eirokausos debitē ar izrautu uzvaru kompensācijas laikā

Latvijas futbola klubs RFS ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmajā mačā viesos ar rezultātu 3:2 (0:0) uzvarēja aizsarga Vitālija Maksimenko pārstāvēto Slovēnijas klubu Ļubļanas "Olimpija", panākumu nodrošinot vien kompensācijas laikā.

Uzvarētājs abu komandu duelī tiks noskaidrots divu maču summā, bet atbildes cīņa būs pēc nedēļas Rīgā. RFS futbolisti gan spēruši platu soli pretī dalībai atlases otrajā kārtā.

RFS labā pa vārtiem ceturtdien guva Darko Lemajičs, Gļebs Kļuškins un Tins Vukmaničs.

Šajā spēlē pārsvars piederēja "Olimpija" komandai, tomēr RFS spēja atbildēt ar pāris ļoti bīstamiem pretuzbrukumiem. Vienu labu iespēju rīdzinieki gan ieguva pēc mājinieku aizsarga kļūdas, jo pretiniekam bumbu atņēma Lemajičs, tomēr viņš no tuvas distances uzsita tieši virsū vārtsargam. Vēl viens labs uzbrukums Latvijas komandai bija 32.minūtē, kad izdevās aizbēgt no sāncenšiem - Lemajičs veica piespēli no kreisā flanga, tomēr nesenais papildinājums, serbu uzbrucējs Andrija Kaluderovičs nespēja gūt vārtus.

Kopumā notikumus laukumā gan centās kontrolēt Slovēnijas vicečempione, bet negaidīts pavērsiens notika pašā otrā puslaika sākumā, kad pēc stūra sitiena noteikumi soda laukumā tika pārkāpti pret Lemajiču. Līdz ar to uz "Olimpija" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, ko Lemajičs arī 52.minūtē pārliecinoši realizēja. Pēc tam sākās pamatīgs "Olimpija" spiediens, kā rezultātā vairākas reizes RFS komandu glāba vārtsargs Kaspars Ikstens. Latvijas komanda ilgu laiku veiksmīgi aizsargājās, tomēr 82.minūtē mājinieki tomēr panāca neizšķirtu, kad lielisku tālsitienu izpildīja ganietis Ēriks Boakjē.

Pēc tam, kad rezultāts kļuva 1:1, spēles gaita nomierinājās, tomēr pēc vienas no standartsituācijām RFS atkal izvirzījās vadībā. Latvijas kluba izpildījumā sekoja ne pārāk veiksmīgs centrējums, bet atlēkusī bumba nonāca pie Kļuškina, kurš to "šķērītē" raidīja vārtos, 88.minūtē izvirzot viesus vadībā. Tiesa, neizšķirta panākšanai mājiniekiem bija nepieciešamas tikai divas minūtes, kad vārtus no soda laukuma guva Luka Menalo. Šķita, ka šī spēle arī noslēgsies ar rezultātu 2:2, tomēr 93.minūtē rīdzinieki aizskrēja pretuzbrukumā, kas Vukmaničam ļāva panākt jau 3:2.

Beigās RFS uzvaru nosargāja un spēra platu soli pretī dalībai Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Zīmīgi, ka abus pēdējos vārtus rīdziniekiem guva uz maiņu nākuši futbolisti.

Maksimenko šai spēlei bija pieteikts, bet laukumā nedevās.

RFS šajā sezonā piedzīvo debiju Eirokausos, jo pērn tā virslīgā guva trešo vietu. Notikušajā izlozē gan tai pretī netrāpījās tas vieglākais pretinieks, jo Maksimenko pārstāvētā "Olimpija" šogad ieguva Slovēnijas kausu, bet vietējā čempionātā tā sezonu noslēdza otrajā vietā, atpaliekot vien no pazīstamās "Maribor".

Latvijas futbolists "Olimpija" komandu pārstāv kopš pagājušā gada vasaras. Šis klubs par Slovēnijas čempionu kļuvis divas reizes - 2016. un 2018.gadā, turklāt pērn tas aizkļuva līdz UEFA Eiropas līgas atlases pēdējai kārtai, paliekot soļa attālumā no debijas grupu turnīrā.

RFS pašlaik virslīgā ieņem otro vietu, bet Slovēnijā čempionāts vēl nav sācies.