RFS pietiek ar vieniem gūtiem vārtiem uzvarai pār 'Spartaku'

RFS komandai otrdien vienīgajā "Optibet" futbola virslīgas 13.kārtas spēlē pietika ar vieniem vārtiem, lai izcīnītu uzvaru.

RFS mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaku".

Jau spēles pirmajā minūtē soda laukumā pret Elvi Stugli noteikumus pārkāpa "Spartaka" vārtsargs Dāvis Ošs. Limbažnieks ieslīdēja Stuglim kājās, kā rezultātā Tomāšs Šimkovičs bija tiesīgs izpildīt 11 metru soda sitienu. Ošs savu kļūdu laboja un atvairīja labajā vārtu pusē lidojošo bumbu.

Spēles astotajā minūtē Šimkovičs soda laukumā iecentrēja bumbu, bet Vitālijs Jagodinska sitienu ar galvu bloķēja aizsargs. Septiņas minūtes vēlāk soda laukuma aprisēs vairākus sitienus pēc kārtas izdarīja Sedriks Kuadio, bet bumba iestrēga "Spartaka" aizsargu "mūrī". 17.minūtē no tuvas distances pēc stūra sitiena izspēles ar galvu sita Žiga Lipuščeks, bet Ošs tvēra raidījumu.Pirmais sitiens RFS vārtu rāmī no "Spartaka" sekoja septiņas minūtes pirms puslaika beigām. Heitems Kerbašs spēcīgi sita no tuvas distances, bet Vitauts Čerņausks palika nepārspēts. Minūti vēlāk Čerņausks lēcienā bumbu no soda laukuma izsita atpakaļ laukumā. Tikmēr 41.minūtē Šimkovičam soda laukumā izdevās aizsniegties līdz partnera piespēlētājai bumbai, taču vājo sitienu paspēja notvert Ošs.RFS 1:0 panāca 62.minūtē, realizējot savu otro iespēju puslaikā. Pusminūti iepriekš soda laukumā pie vārtiem bumbu Stuglim izsita Markuss Kruglaužs, tiesnesim nozīmējot stūra sitienu. Pēc tā izspēles Tomislavs Šaričs soda laukumā tika pie Lipuščeka piespēles un sita bumbu vārtos.Minūti vēlāk Lipuščeka kļūdu laboja Jagodinksis, aizsargam soda laukumā apturot bīstamu piespēli. Spēles 67.minūtē Kristiāns Dross no aptuveni 20 metriem nerealizēja standartsituāciju, kas līdz tam brīdim jūrmalniekiem bija labākā vārtu gūšanas iespēja. Sākoties pēdējām 20 minūtēm, laukuma centrā ar piespēli uzbrukumā smailē tika izvirzīts Emersons Santana, bet viņš lielā ātrumā nespēja izkārtot sev labu sitiena pozīciju. Pusminūti vēlāk uzbrucējs no tuvas distances nerealizēja lielisku vārtu gūšanas iespēju, bumbu iepriekš pret vārtu pārliktni triecot Šimkovičam.Spēles pēdējās minūtēs RFS vēl dažas reizes centās pārsvaru palielināt, taču labas vārtu gūšanas iespējas neizdevās izveidot. Samiru Abudullahi spēcīgo sitienu pēdējās sekundēs tvēra lietuvietis Čerņausks.Zīmīgi, ka RFS treneris Viktors Morozs pirmo spēlētāju maiņu veica vien četras minūtes līdz pamatlaika beigām.Rīdzinieki svinējuši piecas uzvaras pēc kārtas, bet zaudējumus nav cietuši deviņās spēlēs pēc kārtas pēc tam, kad sezonu sāka ar neveiksmi pret "Valmieru". "Spartaka" futbolisti arī šosezon spēlē nestabili un deviņās cīņās cietuši septiņus zaudējumus, tajā skaitā trīs pēc kārtas.Traumas dēļ RFS komandai šobrīd nevar palīdzēt uzbrukuma līderis Darko Lemajičs, kurš ar četriem gūtiem vārtiem dala piekto vietu virslīgas labāko bombardieru sarakstā. Otrdien viņa iespēto atkārtoja arī Žiga Lipuščeks, bet par vieniem mazāk guvis "Spartaka" spēlētājs Ričards Fraidejs.Šīs sezonas pirmajā savstarpējā spēlē ar 1:0 uzvarēja RFS, bumbu savos vārtos raidot Vladislavam Soloveičikam.Jau ziņots, ka šīs kārtas ievadā pirmdien "Ventspils" mājās cīnījās neizšķirti 2:2 ar Daugavpils "Noah Jurmala" komandu.Kārtas noslēgumā trešdien "Metta" mājās cīnīsies ar "Daugavpili" un "Valmiera" mēros spēkus ar "Liepāju". Šo kārtu izlaiž valsts čempione "Riga".Turnīra vadībā ar 26 punktiem 11 spēlēs ir RFS komanda, kurai ar 23 punktiem desmit mačos seko "Valmiera", bet trešā ar 20 punktiem ir "Riga". Tālāk ar 13 punktiem astoņās spēlēs ir "Daugavpils", bet piekto vietu ar 12 punktiem deviņās cīņās ieņem "Liepāja". Tālāk ar sešiem punktiem deviņos un desmit dueļos attiecīgi seko "Metta" un "Spartaks", piecus punktus desmit spēlēs iekrājusi "Ventspils", bet turnīra tabulu ar četriem punktiem piecos mačos noslēdz "Noah Jurmala".