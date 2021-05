'Riga' FC atspēlējas un izrauj uzvaru pret 'Spartaku'

Čempionvienība "Riga" trešdien "Optibet" futbola virslīgas 12. kārtas pirmajā spēlē uzvarēja Jūrmalas "Spartaku", kas turnīra tabulā uz brīdi ļauj ieņemt pirmo vietu.

"Riga" FC mājās ar rezultātu 2:1 (0:1) uzvarēja "Spartaku".

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja mājiniekiem bija devītajā minūtē, Veslijam Natam pirmajam tiekot pie atlēkušās bumbas un izdarot spēcīgu sitienu no tuvas distances. Bumba atsitās pret Jūrmalas kluba pārstāvi un lēnām ripoja vārtos, bet Vladislavs Soloveičiks to izsita autā. Brīdi vēlāk līgas labākā snaipera Stefana Miloševiča piespēli pie kreisā vārtu staba neuztvēra Gabriels Ramoss.

Pirmajā puslaikā bumbu krietni biežāk pieturēja "Riga", kas arī atmaksājās ar vairākiem stūra sitieniem pie "Spartaka" vārtiem, taču nevienu standartsituāciju realizēt neizdevās. Mača 25. minūtē rīdziniekus pretuzbrukumā noķēra viesi – Abioduns Oguniji uz vārtu labo stabu piespēlēja Ričardam Fraidejam, kurš nekavējās un sita bumbu vārtos.

Aptuveni astoņas minūtes vēlāk no 17 metriem vārtu stabu norībināja Miloševičs. Sākoties pirmā puslaika pēdējām deviņām minūtēm, Samiru Abdullahi spēcīgo sitienu pa zemi atvairīja Roberts Ozols. Nepilnas trīs minūtes līdz puslaika beigām Jūrmalas komandai bija iespēja gūt vēl vienus.

Arī otrajā puslaikā bumbas kontrolē dominēja mājinieki. Pēc desmit spēlētām minūtēm mačā uz brīdi bija pārtraukums, jo pēc pārkāpuma laukuma centrā konfliktā iesaistītājās vismaz pa sešiem katras komandas futbolistiem. Šī epizode noslēdzās ar trim dzeltenām kartītēm, no kurām divas saņēma "spartakieši".

Otrie vārti spēlē tika gūti 72. minūtē, mājiniekiem panākot neizšķirtu 1:1. Felipe Brisola soda laukumā ieguva bumbu un izpildīja spēcīgu, precīzu sitienu. Trīs minūtes vēlāk "Spartaku" desmit vīru sastāvā atstāja Oguniji, kurš nopelnīja savu otro dzelteno kartīti.

Astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām rīdzinieki no aptuveni 20 metriem nespēja izmantot nopelnīto standartsituāciju. "Riga" arī atlikušajās minūtēs aktīvi centās gūt vārtus, pūlēm atmaksājoties 89. minūtē. Vladimirs Kamešs teju pie laukuma gala līnijas ieguva kontroli pār bumbu un piespēlēja to soda laukumā, kur no aptuveni 12 metriem neatvairāmu sitienu izdarīja Miloševičs.

Kompensācijas laika trešajā minūtē "Spartaks" izlīdzinājumu varēja panākt ar divām standartsituācijām, bet bumbu vārtos iesist neizdevās.

Valsts čempione "Riga" pēc diviem zaudējumiem – pret RFS (0:3) un "Valmieru" (1:2) – ar 3:0 uzvarējusi "Ventspili" un ar 4:1 – "Liepāju". Tikmēr "Spartaks" pēdējās sešās spēlēs var palielīties tikai ar 5:0 uzvaru pār Daugavpils "Noah Jurmala", pēdējās divās spēlēs zaudējot ar 0:3 "Daugavpilij" un ar 0:2 – "Metta" komandai.

"Riga" uzbrucējs Stefans Miloševičs ar 11 gūtiem vārtiem ir virslīgas labākais snaiperis, bet Jūrmalas vienībā trīs un divi "goli" attiecīgi Fraidejam un Leonelam Vambam.

2021. gada sezonas pirmajā savstarpējā spēlē "Riga" mājās sagrāva "Spartaku" ar 6:1, vēlreiz pieveicot jūrmalniekus pārbaudes spēlē pirms sezonas (4:2). Iepriekšējā sezonā "spartakieši" pamanījās uzvarēt pirmo no trim čempionāta spēlēm pret "Riga".

Kārtas pārējās spēles notiks piektdien. "Daugavpils" uzņems "Noah Jurmala", "Ventspils" – "Valmieru" un "Liepāja" – RFS. Šo kārtu izlaiž "Metta".

Turnīra vadībā ar 22 punktiem desmit spēlēs ir "Riga", bet ar 20 punktiem deviņos mačos seko RFS un "Valmiera". Septiņās cīņās pie 13 punktiem tikusi "Daugavpils", 12 punkti astoņos dueļos ir "Liepājai", bet "Metta" un "Spartaks" seko ar sešiem punktiem attiecīgi deviņās un astoņās spēlēs. "Ventspilij" ir četri punkti astoņās cīņās, bet zaudējumi visās trīs spēlēs ir Daugavpils "Noah Jurmala" futbolistiem.