'Riga' viesos pieveic 'Metta' komandu

"Riga" svētdien svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 17.kārtas ievadā. "Riga" viesos ar 2:0 (2:0) pieveica "Metta" komandu.

Sākumā "Metta" cienījami cīnījās ar līdervienību, taču 20.minūtē "Riga" izvirzījās vadībā ar 11 metru soda sitienu. Duglass Aureliu sita vārtu kreisajā apakšējā stūrī, bet vārtsargs Jānis Beks bija ceļā uz otru vārtu stūri.

Otrie vārti 34.minūtē arī krita pēc standartsituācijas, izpildot stūra sitienu no kreisās puses. Raivis Jurkovskis vārtsarga laukuma kreisajā pusē ar galvu bumbu pāradresēja vārtu priekšā, kur to vārtos no vārtu līnijas ar galvu iebīdīja Antonijs Černomordijs.

"Metta" futbolistiem šī ir veiksmīgākā sezona kluba vēsturē, un komandas sniegums ļauj tai atrasties turnīra tabulas otrajā grupā, kas cīnās par vietu pirmajā trijniekā. "Riga" šosezon nav izjutusi zaudējuma rūgtumu un ir ieguvusi 42 no maksimāli iespējamajiem 48 punktiem, tos zaudējot tikai divās spēlēs RFS un vienā - ar "Daugavpili".

"Riga" komandai šajā sezonā vairs nevarēs palīdzēt viens no uzbrukuma veidotājiem, pussargs Usejnu Njangs.

Pirmā apļa savstarpējā mačā "Riga" uzvarēja pārliecinoši ar 4:0.

Dienas otrajā spēlē "Super Nova" plkst.18 Salaspils stadionā uzņems RFS, maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4 un tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".

Kārtas turpinājumā pirmdien "Daugavpils" mājās uzņems "Liepāju" un "Jelgava" - "Valmieru", bet otrdien "Tukums 2000"/"Telms" futbolisti savā laukumā cīnīsies ar "Auda" komandu.

Turnīra tabulas augšgalā ar 45 punktiem 17 spēlēs ir "Riga", 16 spēlēs 38 punkti ir RFS, 26 punkti - "Valmierai", bet 22 punkti - "Auda". 22 punktus ir sakrājusi "Metta", 15 mačos 20 punkti ir "Liepājai", bet 16 cīņās 15 punkti - "Jelgavai" un "Tukums 2000"/"Telms", 13 punkti ir "Daugavpilij" un septiņi - "Super Nova".

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, bet Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc četros riņķos aizvadītām 36 spēļu kārtām. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.