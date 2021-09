Ronaldu apsteidz Mesi gada pelnošāko futbolistu galvgalī, aprēķinājis 'Forbes'

Portugāles futbola zvaigzne Krištianu Ronaldu 2021. gadā atguvis vislabāk apmaksātā futbolista statusu, aprēķinājis izdevums "Forbes".

Šajā sezonā Ronaldu atgriezies Mančestras "United" komandā, kur viņš turpina spēlēt ļoti augstā līmenī. Tiek lēsts, ka Ronaldu alga "United" komandā būs 70 miljoni dolāru, bet vēl 55 miljonus dolāru viņš saņems no saviem sponsoriem, kuru starpā ir "Nike", Herbalife", "Clear", kā arī viņa personīgais zīmols "CR7". Līdz ar to viņš nākamajā sezonā pirms nodokļu nomaksas saņems 125 miljonus dolāru.

Ronaldu ļoti prasmīgi spēj izmantot savus sociālos tīklus, kuros viņam seko vairāk nekā pusmiljards sekotāju – "Instagram" viņam seko 344 miljoni cilvēku, "Facebook" – 149 miljoni un "Twitter" – 94,3 miljoni.

Tikai trīs sportisti no sponsoriem iegūst vairāk naudas nekā Ronaldu – Rodžers Federers (90 miljoni dolāru), Lebrons Džeims (65 miljoni) un Taigers Vūdss (60 miljoni).

Iepriekšējos gados pelnošākais futbolists bija Lionels Mesi, kurš šosezon arī mainīja komandas, no "Barcelona" pārceļoties uz Parīzes "Saint-Germain". Viņa alga tur būs 75 miljoni dolāru, bet no sponsoriem viņš saņems vēl 35 miljonus. Mesi ir sadarbība ar tādām kompānijām kā "Adidas", "Pepsi", "Jacobs & Co" un "Budweiser".

Viņa komandas biedrs Parīzē Neimars nākamajā sezonā iegūst 95 miljonus (75+20 miljoni). Ceturtajā vietā esošais Kilians Mbapē no vadošā trijnieka atpaliek diezgan iespaidīgi – viņa alga būs 28 miljoni, bet ienākumi no sponsoriem – 15 miljoni. Piektajā vietā ierindojas Muhameds Salāhs – 41 miljons (25+16).

Lai izveidoto pelnošāko futbolistu sarakstu "Formus" apjautāja futbolistu aģentus, klubu pārstāvjus, sponsorus un futbola ekspertus visā pasaulē.