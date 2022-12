Ronaldu dodas peļņā: noslēgta vienošanās ar Saūda Arābijas komandu

Portugāles futbola zvaigzne Krištianu Ronaldu noslēdzis vienošanos ar Saūda Arābijas Profesionālās līgas klubu "Al Nassr", piektdien pavēstīja komanda.

Noslēgtais līgums būs spēkā līdz 2025. gada jūnijam. Ārvalstu mediji ziņo, ka šajā laikā Ronaldu alga sasniegs 200 miljonus ASV dolāru, kas viņu padarīs par vislabāk apmaksāto futbolistu pasaulē.

Jau Pasaules kausa finālturnīra laikā izskanēja baumas, ka Ronaldu pēc Mančestras "United" pamešanas varētu pievienoties "Al Nassr", taču pats futbolists tobrīd to noliedza.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC