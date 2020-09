Spānija Nāciju līgā grauj Ukrainu; Somija pārsteidz Īriju

Spānijas futbola izlase svētdien Nāciju līgas A ceturtās grupas spēlēs pārliecinoši uzvarēja Ukrainu, kamēr Somija B ceturtajā grupā pārsteidzoši uzvarēja Īriju.

Spānija Madridē ar 4:0 (3:0) sagrāva Ukrainu un svinēja pirmo uzvaru šī gada Nāciju līgas turnīrā.

Jau spēles trešajā minūtē soda laukumā ar noteikumu pārkāpumu tika apturēts viens no Spānijas izlases uzbrucējiem, kā rezultātā Serhio Ramoss devās izpildīt "pendeli", kas brīdi vēlāk jau vadībā izvirzīja spāņus.

Spēles 29.minūtē Dani Olmo bumbu nogādāja soda laukumā, kur "otrajā stāvā" pie tās tika Ramoss, gūstot savus un arī komandas otros vārtus. Savukārt jau trīs minūtes vēlāk par Spānijas izlasē visjaunāko vārtu guvēju kļuva Ansu Fati. 17 gadus vecais futbolists pietuvojās soda laukumam un pēdējā brīdī izlēma, ka neapspēlēs pretinieku, tāpēc sita pa vārtiem, bumbai no staba ielidojot vārtos. Gala vārdu 84.minūtē teica Ferans Torress, bumbu vārtos raidot no gaisa.

Tikmēr otrā šīs grupas mačā Vācija viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Šveici.

Ilkajs Gundogans vāciešu vadībā izvirzīja 14.minūtē, taču mājinieki atspēlējas 58.minūtē, izlīdzinājumu panākot Silvanam Vidmeram.

Pēc divām spēļu kārtām ar četriem punktiem līdere ir Spānija, par vienu mazāk nopelnījusi Ukraina, Vācija ar diviem punktiem ir trešā, bet Šveice ar vienu punktu - ceturtā.

Savukārt B ceturtās grupas duelī Somija viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Īriju, kas savstarpējos dueļos iepriekš ne reizi vēl nebija pieveikta.

Uzvaras vārtus mača 64.minūtē somiem guva Fredriks Jensens, kurš minūti iepriekš bija devies laukumā. Viņš gar pašu vārtu priekš saņēma lielisku piespēli no partnera Roberta Teilora.

Tāpat šajā grupā uzvaru svinēja arī Velsa, kas mājās ar 1:0 (0:0) pārspēja Bulgāriju.

Velsai uzvaru kompensācijas laika ceturtajā minūtē izrāva Neko Viljamss. Viņš soda laukumā bija pirmais pie Džonatana Viljamsa centrētās bumbas un ar galvu no tuvas distances raidīja to vārtos.

Velsa ar sešiem punktiem divās spēlēs ir B ceturtās grupas līdere, trīs punkti ir otrajā vietā esošajai Somijai, bet pa punktam iekrājušas Īrija un Bulgārija.

Citviet B trešās grupas duelī Krievija viesos ar 3:2 (2:0) uzvarēja Bulgāriju.

15.minūtē Krieviju vadībā izvirzīja Antons Mirančuks, bet 19 minūtes vēlāk jau pārsvaru dubultoja Magomeds Ozdojevs. Otrā puslaika ievadā Mario Fernandess panāca 3:0, taču līdz mača beigām Bulgārijas izlasē pa vārtiem iesita Rolands Salais un Nemanja Nikoličs.

Šajā pašā grupā Serbija mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Turciju.

Pēc divām spēļu kārtām ar sešiem punktiem pirmo vietu ieņem Krievija, tālāk ar trim punktiem seko Ungārija, bet Turcija un Serbija iekrājušas pa punktam.

C trešās grupas spēlē Slovēnija savā laukumā ar 1:0 (1:0) uzvarēja Moldovu.

Vienīgos vārtus spēles 28.minūtē iesita Damjans Bohars, kurš bija pirmais pie vārtsarga atsistās bumbas.

Otrā šīs grupas duelī Kosova mājās ar 1:2 (0:1) kapitulēja Grieķijai.

Grieķijas izlasē izcēlās Dimitris Limnioss un Dimitris Siovas, bet vienīgos Kosovas valstsvienības vārtus iesita Bernards Beriša.

Grieķija un Slovēnija pēc divām spēlēm ar četriem punktiem ieņem pirmās divas vietas, bet Kosova ar Moldovu iekrājušas pa punktam.

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu futbola izlase svētdien UEFA Nāciju līgas D pirmās grupas otrajā duelī viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Maltu.

Svētdien šīs pašas grupas spēlē Andora viesos ar 0:1 (0:1) piekāpās Fēru salām, vienīgos vārtus gūstot Klēmintam Olsenam.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.