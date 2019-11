Spānijas futbolistes ar boikotu panāk atalgojuma sistēmas atkārtotu pārskatīšanu

Spānijas spēcīgākā sieviešu futbola čempionāta spēlētājas ar spēļu boikotēšanu panākušas, ka Sieviešu futbola klubu asociācija (ACFF) atsāks pārrunas ar Sieviešu spēlētāju asociāciju (AFE) par izmaiņām atalgojumā.

Aizvadītajā nedēļas nogalē spēlētāju streika dēļ tika atceltas visas astoņas spēcīgākā čempionāta spēles, jo aizvadītā gada laikā ACFF un AFE nespēja vienoties par pienācīgu atalgojuma sistēmu.

Paustā nostāja nesusi rezultātus un AFE atklāja, ka atsākušās pārrunas par atalgojuma lielumu spēlētājām, un tās paredzētas līdz pat 20. decembrim. "Pēc veiksmīgā streika esam panākuši vienošanos par jaunu sarunu uzsākšanu," vēstīja AFE.

Spēlētājas vēlas, lai viņu nepilna laika atalgojums sasniegtu vismaz 12 000 eiro, kas ir 75% no pilna laika minimālā līguma summas.

Klubi piedāvājuši spēlētājām nepilna laika atalgojumu 8000 eiro apmērā, tomēr AFE aicināja ACFF būt gataviem kam citam. "Streiks palīdzēja spēlētājām nodzēst sarkano līniju 75% nepilna laika atalgojumam, kā arī 16 000 eiro minimālais atalgojums nu jau ir apdraudēts," vēstīja AFE.

Spānijas izlases vārtsardze no Bilbao "Athletic" pagājušajā mēnesī jau dalījās pārdomās ar situāciju valsts čempionātā. "24 stundas diennaktī mēs esam futbolistes, kas nozīmē, ka to darām 100% no mūsu laika. Ceram, ka kādā brīdī izdosies panākt vienošanos. Mums bija jāveic šie drastiskie soļi, jo sieviešu futbola laiks pienācis tieši tagad."

Pagājušajā sezonā par Spānijas čempionēm tika kronētas Madrides "Atletico" futbolistes, kuras pie titula tika jau ceturto reizi. Tituliem bagātākā komanda ir Bilbao vienība, kas par trofeju izcīnījusi piecas reizes.