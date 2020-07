'Spartaks' ar Belakoviča solo uzvar 'Jelgavu'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas astotās kārtas pēdējā spēlē sestdien divu turnīra tabulas vidusdaļas komandu mačā Jūrmalas "Spartaks" Jūrmalā ar teicami spēlējošā virslīgas labākā vārtu guvēja Nemanjas Belakoviča palīdzību apspēlēja "Jelgavu".

Spēle Jūrmalas pilsētas stadionā "Sloka" beidzās ar 4:1 (2:1).

Līdzīgā spēlē ar mazu skaitu vārtu gūšanas iespēju 23.minūtē pēc jelgavnieku sitiena ar galvu Nauris Bulvītis ar galvu izsita bumbu no saviem vārtiem.

Neilgi pēc tam Nemanju Belakoviču netālu no soda laukuma pa kreisi no centra nogāza Andris Krušatins. Belakovičs pēc brīvsitiena ar pirmo raidījumu vārtu virzienā trāpīja "mūrim", bet ar atkārtotu raidījumu vārtu labajā apakšējā stūrī atklāja rezultātu, gūdams savus sestos vārtus sezonā un panākdams snaiperu sarakstā augšdaļā Emersonam Santanam Deuslesiānu no RFS. Tas notika 27.minūtē, bet jau trīs minūtes vēlāk viesi atspēlējās. Pēc Artjoma Radčenko piespēles pa gaisu no labās laukuma malas pie vārtu tuvējā stūra ar galvu bumbu vārtos sita Jurijs Zaharkivs, gūdams savus trešos vārtus sezonā.

Vēl pēc divām minūtēm vadībā atkal izvirzījās "Spartaks". Pretuzbrukumā fantastisku piespēli šķērsām laukumam uz vārtsarga laukuma stūri izdarīja Belakovičs, un Aliju Adams spēcīgi trieca bumbu vārtu tuvējā stūrī - 2:1.

Belakovičs guva vēl vienus vārtus, 58.minūtē pēc teicama Lakija Oparas centrējuma no laukuma labas sānu līnijas atstāts viens pats pie tālā vārtu staba. Trāpīt ar galvu pustukšos vārtus viņam grūtības nesagādāja. Līdz ar šo vārtu guvumu viņš izvirzījās virslīgas bombardieru saraksta augšgalā.

62.minūtē gūto vārtu kontu virslīgā atklāja arī Didins Muameds - Džuari, kurš, pa ceļam cīnīdamies ar minūti iepriekš laukumā nākušo Danielu Balodi, ar vienu pieskārienu raidīja bumbu vārtos - 4:1.

77.minūtē pēc Adama spēles ar roku bīstams brīvsitiens no pašas soda laukuma līnijas bija jelgavniekiem, taču Igors Kozlovs sita nedaudz pāri vārtiem.

Kompensācijas laika otrajā minūtē Artjoma Radčenko patālu sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī ar grūtībām atvairīja "Spartaka" vārtsargs Dāvis Ošs, apzīmogojot uzvaru

Iepriekšējā sezonā komandu savstarpējos dueļos trīsreiz uzvarēja viesi. Divreiz tas pa spēkam bija jelgavniekiem, kuri abas reizes bija pārāki ar 2:1. Maijā "Spartaks" viesos guva panākumu ar 3:0, bet sezonas pēdējā savstarpējā mačā "Jelgava" svinēja uzvaru ar 5:2.

Jau ziņots, ka pārējās astotās kārtas spēlēs "Liepājas" komanda ceturtdien spēlēja 2:2 ar debitanti "Tukums 2000"/TSS vienību. Piektdien kārtas centrālajā spēlē RFS savā laukumā ar 1:2 atzina "Riga" pārākumu, "Valmiera" ar 3:0 pārspēja "Daugavpili", bet "Ventspils" un "Metta" vārtus tā arī neguva - 0:0.

Virslīgas līderpozīcijās ar 21 punktu astoņās spēlēs izvirzījusies "Riga", bet tikpat punktu ir arī RFS. Uz trešo vietu ar 14 punktiem pakāpusies "Valmiera", 11 punkti ir "Ventspilij", tikpat septiņās spēlēs, bet zaudējums savstarpējā mačā - "Spartakam", deviņi - "Jelgavai" un "Daugavpilij". Pa septiņiem punktiem iekrājusi "Liepāja" (septiņās spēlēs) un "Metta" komanda. "Tukums 2000"/TSS astoņos dueļos tikusi pie diviem punktiem.

Šajā sezonā virslīgā startē desmit komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn un par divām vairāk nekā aizpērn. Tāpat šosezon virslīgā leģionāru limits paaugstināts līdz astoņiem spēlētājiem. Tas nozīmē, ka laukumā vienlaicīgi jābūt vismaz trim asociācijā sagatavotiem spēlētājiem. Pērn limits bija pieci ārvalstu spēlētāji.

Tāpat kā daudzās citās valstīs pēc koronavīrusa pauzes virslīgas čempionāta reglamentā 2020.gada sezonā ir palielināts atļauto spēlētāju maiņu skaits no trim līdz piecām.

Trīs mēnešu piespiedu pauzes dēļ šosezon četru plānoto apļu vietā tiks aizvadīti trīs.

Pērn par Latvijas čempioni tika kronēta "Riga", bet savu pirmo trofeju kluba vēsturē ieguva RFS, kas uzvarēja valsts kausa izcīņā.