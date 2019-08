'Spartaks' piecu vārtu spēlē pārspēj 'Daugavpili'

Latvijas futbola klubs Jūrmalas "Spartaks" sestdien viesos "Optibet" virslīgas 26. kārtas otrajā mačā ar 3:2 (2:0) pieveica pirmspēdējā vietā esošo "Daugavpils" komandu.

Ar precīziem sitieniem "Spartaka" rindās izcēlās nesenais komandas jaunieguvums Sergejs Jerjomenko, bet divus precīzus raidījumus izdarīja Nemanja Belakovičs. Mājinieku vārtus guva Namdi Činoso Ofors un Davids Idovu.

Sākoties spēlei, iniciatīvu uzreiz pārņēma divkārtējie Latvijas čempioni "Spartaks", kas jau desmitajā minūtē nesa rezultātu. Savā pirmajā šīs sezonas virslīgas spēlē, neļaujot bumbai atsisties pret laukuma segumu, vārtus ar filigrānu sitienu guva pussargs Jerjomenko. Turpmākajās minūtēs pārsvars piederēja viesiem, tomēr abas komandas spēlēja visai piesardzīgi, ar bīstamām situācijām neizceļoties. To gan mainīja Belakovičs, kurš 38.minūtē pirms soda laukuma saņēma bumbu un ātri vien izkārtoja sev labu sitiena pozīciju, raidot to tieši zem vārtu pārliktņa - 2:0. Atlikušajā laikā neviena no komandām vārtus vairs neguva.

Otrā puslaika sākumā "Spartaks" guva vēl vienus vārtus, tomēr tiesnesis konstatēja aizmugures stāvokli. Neveiksmes nepameta jūrmalniekus, jo 51.minūtē amizantus vārtus guva daugavpiliešu jaunpienācējs Ofors. Futbolists nolasīja situāciju un pēc "Spartaka" aizsarga piespēles savam vārtsargam veikli piezagās klāt, lecot pretim bumbai, kas veiksmīgā kārtā atsitās pret viņa muguru, ielidojot vārtos. Mājinieku prieki bija īsi, jo 60.minūtē pie brīvsitiena iespējas no aptuveni 20 metru distances tika "Spartaks". Sitienu izpildīja Belakovičs, kurš lieliski iegrieza bumbu, raidot to vārtu labajā augšējā stūrī, panākot 3:1.

Tikmēr mača 79.minūtē rezultātu 2:3 panāca nigērietis Idovu, kurš pēc izpildīta stūra sitiena, sitot ar galvu, raidīja bumbu tuvējā vārtu stūrī. Lai arī mājinieki saglabāja cerības par neizšķirtu un varbūt pat uzvaru mačā, jūrmalnieki bija gana aktīvi, tāpēc abām komandām bieži nācās iesaistīties divcīņās laukuma vidusdaļā. Šāds scenārijs derēja viesiem, kuri atlikušajās minūtēs spēlēja ļoti piesardzīgi, svinot uzvaru ar rezultātu 3:2.

Daugavpilieši iepriekšējā mačā ar skaistu uzvaru Liepājā pārtrauca trīs zaudējumu sēriju. Abus vārtus latgaliešiem guva nesen iegādātais nigēriešu uzbrucējs Ofors. Iepriekšējā šīs kārtas mačā "Jelgava" cieta zaudējumu, līdz ar to "Daugavpilij" bija iespēja pakāpties uz septīto vietu, tomēr neveiksmīgi.

Tikmēr "Spartaka" vienība spēlē ar mainīgām sekmēm, bet tas nav traucējis pakāpties uz trešo vietu turnīra tabulā. Uzvaras gadījumā šī pozīcija tiks nostiprināta un otrajā pozīcijā esošā RFS būs vien četru punktu attālumā.

"Spartaka" komanda pagājušajā nedēļā papildināja sastāvu ar Latvijas izlases futbolistu Igoru Tarasovu, kurš jau pirms nedēļas debitēja jūrmalnieku rindās.

Pirmajā aplī ar 4:1 uzvaras laurus plūca daugavpilieši, bet otrajā duelī "Spartaks" revanšējās ar 3:0. Mačā Daugavpilī divus vārtus guva Vugars Askerovs, kurš sezonas otro daļu spēlē "Liepājas" kreklā.

Abas komandas tikās arī Latvijas kausa astotdaļfinālā, kur pārāka ar 1:0 bija "Daugavpils".

Šīs kārtas turpinājumā "Ventspils" savā laukumā uzņems RFS, bet čempione "Riga" cīnīsies ar "Liepāju". Šo kārtu izlaiž "Metta".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Optibet" Latvijas virslīgas 26.kārtas mačā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" futbolisti sestdien Vidzemes Olimpiskā centra stadionā ar 3:1 (1:1) pārspēja "Jelgavu", tādējādi apsteidzot ceturtajā vietā esošo "Ventspils" komandu.

Ar 44 punktiem 21 spēlē kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par trim punktiem mazāk ir 23 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 37 punktiem 23 spēlēs ir "Spartaka" komanda, ceturtā ar 33 punktiem 23 spēlēs ir "Valmiera Glass"/ViA, piektajā vietā ar 31 punktu 22 mačos ir "Ventspils", bet 28 punkti 22 dueļos ir "Liepājai". Septītā ar 26 punktiem ir 22 mačos aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 24 punktiem 21 duelī seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.