'Spartaks' plūc laurus Latvijas futbola virslīgas mēneša izcilnieku noteikšanā

Par "Optibet" Latvijas futbola vVirslīgas 2019. gada sezonas maija labāko spēlētāju žurnālistu un līdzjutēju balsojumā pārliecinoši atzīts FK ''Spartaks'' horvātu pussargs Tins Vukmaničs, savukārt Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padomes vērtējumā mēneša labākā trenera balvu saņem arīdzan ''Spartaka'' pārstāvis, itāļu speciālists Nuncio Dzavetjeri.

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome un biedrība "Latvijas Futbola Virslīga" aizvadītajā nedēļā izvirzīja piecus kandidātus "Optibet" futbola virslīgas maija labākā spēlētāja balvai. Starp tiem bija Tosins Aijeguns (FK Ventspils), Tamirlans Džamalutdinovs (FK Metta), Edgars Gauračs (FK Spartaks), Naisirs Karmona (BFC Daugavpils) un Tins Vukmaničs (FK Spartaks), kurš arī ar pārliecinošu balsu pārsvaru ieguva labākā spēlētāja balvu.

Horvātu pussargs Vukmaničs "Optibet" virslīgā debitēja vien šosezon, taču spēlētājs, kurš aprīlī svinēja savu 20. dzimšanas dienu, jau no pirmajiem mačiem apliecināja sevi kā vienu no potenciālajiem komandas līderiem. Tieši lielā mērā pateicoties Vukmaniča veiksmīgajai spēlei un Dzavetjeri taktiskajiem risinājumiem ''Spartaks'' spilgti iesāka un turpina aizvadīt čempionāta 2. apli, kas sakrita ar maija sākumu. Vispirms rezultatatīvā spēlē ar 4:3 tika uzveikta ''Ventspils'', kas tobrīd ieņēma vēl augsto 3. vietu kopvērtējumā, kam sekoja bezvārtu neizšķirts pret sezonas sākuma tabulas līdervienību ''RFS''. Trīs vērtīgus punktus ''Spartaks'' spēja iegūt nākošajā spēlē, kad ar 1:0 uzveica ''Liepāju'', savukārt negaidīti pārliecinošs panākums sekoja Jelgavā - 3:0, tai skaitā Vukmaničam vārtu guvums. Spēlēm bagātais maija mēnesis ''Spartaks'' vienībai turpinājās un noslēdzās ar vēl divām svarīgām uzvarām - 1:0 pret ''Mettu'' (vārtu guvums horvātu pussargam) un 2:1 viesos pret ambiciozo ''Valmiera Glass ViA''. Kā zināms, čempionāta otro apli ''Spartaks'' iesāka no pēdējās pozīcijas tabulā un, kā zināms, šobrīd atrodas jau augstajā 3. vietā.

Mēneša labākie ar piemiņas balvām tiks sumināti jau pirms gaidāmās spēles Slokas stadionā, kas šo svētdien notiks pl. 17.00. ''Spartaku'' sagaida cīņa pret ''Daugavpils'' komandu.