Latvijas otrās lielākās pilsētas – Daugavpils – dome pagājušajā nedēļā uzdeva pašvaldības iestādei "Daugavpils futbola skola" lauzt sadarbības līgumu ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils" par kopējas jauniešu futbola akadēmijas izveidi. Līgums bija viens no pamatiem, lai Latvijas virslīgā varētu startēt BFC "Daugavpils". Vai pēc līguma laušanas apdraudēta BFC "Daugavpils" atrašanās virslīgā, kurā šobrīd tā jau spēlē vien septiņas vienības? Kas notiks ar bērnu un jauniešu futbolu Daugavpilī, kas pēdējos gados bija viena no spēcīgākām jauniešu čempionātos?

Strīda objekts ir līgums, ko pašvaldības izglītības iestāde "Daugavpils futbola skola" noslēdza ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils". Līgums paredz abu pušu sadarbību futbola akadēmijas izveidē. Akadēmija ir izveidota, tā ir akreditēta uz "Futbola centrs Daugavpils" vārda, un akreditētā akadēmija ļauj BFC "Daugavpils" piedalīties Latvijas virslīgas čempionātā. 2019. gada 2. aprīlī līgumu no "Futbola centrs Daugavpils" puses parakstīja direktora pienākumu izpildītājs Vladimirs Šteinbergs, kurš tagad divus mēnešus atkal ir šajā statusā, bet paralēli ir Daugavpils Olimpiskā centra vadītājs. No "Futbola centrs Daugavpils" puses līgumu parakstīja Nauris Mackevičs, kurš daudz saistīts ar pašvaldības futbola skolu – savulaik atlaists no direktora amata par uzticības zaudēšanu (turpinās tiesvedība šajā jautājumā), bet vēl šī gada jūlijā bija direktora vietnieks.

Daugavpils domes sēdē pagājušajā nedēļā izskanēja vairāki pārmetumi Mackevičam, bet pēc diskusijām deputāti ar ievērojamu balsu pārsvaru (11 par un divi atturējās) nolēma uzdot futbola skolas pagaidu vadībai uzsākt darbu pie līguma laušanas ar "Futbola centru Daugavpils".

"Futbola centra Daugavpils" ģenerāldirektors Mackevičs uzsver, ka juridiski līgums joprojām ir spēkā, jo no "Daugavpils futbola skolas" un Daugavpils domes nav nekādas informācijas. Situācijas attīstībai ir vairāki varianti, bet Mackevičs cer, ka "BFC Daugavpils" saglabās vietu virslīgā.

"Līgums vēl nav lauzts un nekādas darbības nav veiktas, jo dome nav līguma slēdzēja. Ar mums ne pirms, ne pēc domes sēdes neviens nav komunicējis. Pagājusi nedēļa, arī rīkojums izdots, bet joprojām nekādas darbības nav veiktas. Līgums juridiski ir spēkā. Mēs no preses uzzinām tikai jaunumus," saka Mackevičs.