'Tukums 2000'/TSS uzsvaru liks uz vietējiem spēlētājiem trenera Kalna vadībā

Latvijas virslīgas futbolā vienība "Tukums 2000"/TSS sezonu plāno uzsākt trenera Jurģa Kalna vadībā, uzsvaru liekot uz pašmāju futbolistiem, klubs ceturtdien paziņoja savā "Facebook" vietnē tīmeklī.

Kaut arī Tukuma klubs janvārī paziņoja par to, ka komandu debijas sezonā virslīgā vadīs poļu speciālists Mareks Zubs, ceturtdien klubs paziņoja, ka komanda sezonai gatavojas Kalna vadībā.

Jau ziņots, ka tukumniekus virslīgā ieveda treneris Kalns, kuram ir "A-UEFA" licence. Lai gan virslīgas komandas vadīšanai nepieciešama "PRO-UEFA" licence, tomēr noteikumi paredz, ka Kalns ar savu licenci drīkst būt Tukuma vienības galvenais treneris, jo tieši viņa vadībā komanda iekļuva augstākajā līgā.

""Tukums 2000"/TSS - "Optibet" virslīgas dalībnieks - tas jau skan ļoti skaisti un lepni. Protams, pandēmija ir ieviesusi pārmaiņas arī mūsu klubā, jo sagatavošanās process ir izvērsies ļoti saraustīts gan taktiski, gan fiziski, gan mentāli, kā arī ir mainījusies kluba vīzija, salīdzinot ar to, kāda tā bija šī gada sākumā, kad uzsākām gatavošanos gaidāmajai sezonai," stāsta kluba galvenais treneris Kalns.

"Jaunpienācēji Latvijas futbola elitē mēs šajā sezonā esam jebkurā gadījumā. Domāju, ka arī 80% no čaļiem, kas šosezon spēlēs un spers savus pirmos soļus lielajā futbolā visaugstākajā līmenī, kāds mūsu valstī ir iespējams, šim ļoti svarīgajam notikumam gatavojas ar vistīrāko sirdsapziņu," viņš atzīmē debiju līgā.

"Komandas galvenās vadlīnijas šajā sezonā būs emocijas, pieredze un, protams, sezona, ko atcerēties," piebilst treneris. "Veidojam komandu, kas spēlē no sirds, kas varētu būt tāds kā mūsu mazais moto. Ar nepacietību gaidām sezonas sākumu, un, protams, katrā spēlē cīnīsimies tikai un vienīgi par uzvaru."

Koronavīrusa izraisītās pauzes laikā ir notikušas arī izmaiņas spēlētāju sastāvā, daļai ārvalstu futbolistu klubā neatgriežoties pēc došanās mājās pauzes laikā.

""Tukums 2000"/TSS "Optibet" futbola virslīgas sezonai būvēja komandu, kurā tika plānots apvienot pieredzējušus leģionārus ar vietējiem spēlētājiem," vēsta kluba "Facebokk" lapa. "Pēc globāliem pēdējā laika notikumiem un notikumiem kluba iekšienē šajā sezonā uzsvars tiks likts uz vietējiem spēlētājiem, nesasniedzot noteikto viesspēlētāju limitu."

"Klubā paliks neliels skaits pieredzējušu leģionāru. No tādiem var minēt Maksimu Kučinski no Ukrainas, Mateušu Cetnarski no Polijas, kā arī Edgaru Žarski no Lietuvas, kurš pagājušo sezonu aizvadīja Baltkrievijas spēcīgākajā futbola līgā," ziņo klubs.

Tāpēc lielākas iespējas būs pašmāju jauniešiem.

Tukumnieku debijas spēle "Optibet" virslīgā tiek plānota 16.jūnijā viesos ar "Jelgavu" (kalendārs vēl nav apstiprināts).

"Optibet" futbola virslīgas sezonai bija jāstartē 13.martā, bet dienu iepriekš tika paziņots, ka Latvijā ieviesīs ārkārtas stāvokli. Vēl 12.martā tika pieļauts scenārijs, ka turnīra pirmās spēles tiks aizvadītas pie tukšām tribīnēm, bet situācija strauji mainījās un nākamās dienas rītā virslīgas čempionāta sākums tika atcelts.

Pēc valdības 21.maija lēmuma, kas paredz, ka ar 1.jūniju dažādās jomās, tostarp sportā, tiek mīkstināti ierobežojumi, kas iepriekš noteikti koronavīrusa izplatības dēļ, futbola virslīgas sezonas atsākšanās tiek plānota jūnijā. Lai kvalitatīvi aizvadītu trīs apļus, meistarsacīkstēm jāsākas ne vēlāk par jūnija pirmo pusi.

Šajā sezonā virslīgā startēs desmit komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, bet par divām vairāk nekā aizpērn. Laukumos šogad dosies "Riga", RFS, "Ventspils", "Valmiera", Jūrmalas "Spartaks", "Liepāja", "Jelgava", "Daugavpils", "Metta" un "Tukums 2000"/TSS.

Pērn par Latvijas čempioni tika kronēta "Riga", bet savu pirmo trofeju kluba vēsturē ieguva RFS, kas uzvarēja valsts kausa izcīņā.