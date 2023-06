UEFA Eiropas līgas fināla tiesnesim lidostā uzbrūk 'AS Roma' līdzjutēji

Futbola tiesnesis no Lielbritānijas Entonijs Teilors pēc UEFA Eiropas līgas fināla vadīšanas saskāries ar negatīvu "AS Roma" līdzjutēju attieksmi, kad viņš devās prom no Budapeštas, vēsta "Sky Sport".

Sociālajos tīklos parādījies video, kurā redzams, kā Teiloram un viņa ģimenei Budapeštas lidostā uzbrūk "AS Roma" līdzjutēji, un viņus uz drošu zonu pavada apsardze. Video redzams, ka Teilora grupas virzienā lidoja arī pudele un krēsls.

Ref Anthony Taylor, getting attacked at the airport by Roma fans 👊✈️ pic.twitter.com/nvuAFNCbR6 — Football Fights (@footbalIfights) June 2, 2023

Anglijas futbola tiesnešu asociācija vēstīja, ka tā ir lietas kursā par notikušo, un tā grasās vērsties atbildīgajās instancēs.

"Mēs esam satriekti par nepamatoto vardarbību, kas vērsta pret Entoniju un viņa ģimeni, kad viņš mēģināja doties mājās no UEFA Eiropas līgas fināla tiesāšanas," teikts organizācijas paziņojumā.

Jau vēstīts, ka pēc finālā arī "AS Roma" galvenais treneris Žozē Mourinju autostāvvietā devās konfrontēt Teiloru par viņaprāt nepareizi pieņemtajiem lēmumiem.

Jau vēstīts, ka "AS Roma" finālā pēcspēles sitienu sērijā piekāpās "Sevilla" futbolistiem, kuri izcīnīja savu kārtējo UEFA Eiropas līgas titulu.