Ukrainas futbola zvaigzne Zinčenko emocionālā preses konferencē uzstāj uz kara pārtraukšanu

Ukrainas futbola izlase trešdien Glāzgovā aizvadīs Pasaules kausa izcīņas "play-off" kārtas spēli pret Skotiju, un ukrainis Oleksandrs Zinčenko emocionālā preses konferencē pauda apņēmību sniegt saviem tautiešiem pozitīvas emocijas, kā arī uzstāja uz Krievijas sāktā kara pārtraukšanu.

Zinčenko, kurš pārstāv Mančestras "City" komandu, uzsvēra, ka valstsvienība mēģinās kara postītajai Ukrainai sniegt "neticamas emocijas" un sasniegt Pasaules kausa izcīņas finālturnīru.

"Ikviens ukrainis vēlas vienu lietu – pārtraukt šo karu. Esmu runājis ar cilvēkiem no visas pasaules un esmu runājis arī ar bērniem no Ukrainas, kuri nesaprot to, kas notiek. Viņiem ir viens sapnis – apturēt karu," teica Zinčenko, kurš izplūda asarās.

"Ja runājam par futbolu, mums sapnis ir doties uz Pasaules kausu, lai mēs varētu cilvēkiem sniegt neticamas emocijas, jo ukraiņi šobrīd to ir pelnījuši," viņš turpināja. "Visi saprot, kas šajās dienās notiek Ukrainā, kāda situācija ir uz tās zemes. Tāpēc mūsu motivācija par 100% ir uzvarēt."

Ukrainas valstsvienība mačam pret Skotiju gatavojās Slovēnijā. Pasaules kausā ukraiņi spēlējuši tikai 2004. gadā, savukārt Skotija finālturnīram nav kvalificējusies 24 gadus.