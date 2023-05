'Valmiera' ar akrobātiskiem vārtiem uzvar, panākums arī 'Jelgavai'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempione "Valmiera" un "Jelgava" pirmdien guva uzvaras kārtējos mačos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Valmieras" klubs savā laukumā ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja "Daugavpili". Vienīgos vārtus akrobātiskā iesita Ruans Ribeiru.

Valsts čempioni vadībā izvirzījās 35.minūtē, kad Moses Zūre nobloķēja raidījumu uz vārtiem, taču atsita bumbu priekšā Ribeiru, kurš ar akrobātisku sitienu no gaisa trieca to mērķī. Puslaika turpinājumā viesus no zaudētiem vārtiem glāba vārtu pārliktnis, sekmīgi spēlējot arī vārtsargam Vladislavam Kurakinam.

Daugavpilieši tuvu vārtu guvumam bija pamatlaika priekšpēdējā desmitminūtē, taču sitienu no soda laukuma robežas sekmīgi atvairīja Karloss Olsess.

Vēl pirmdien "Jelgava" savā laukumā ar rezultātu 2:1 (1:0) guva panākumu pār "Liepāju".

Jelgavnieki izvirzījās vadībā spēles 32.minūtē, kad Oskars Rubenis centās tikt tuvāk "Liepājas" vārtiem un paklupa, taču uzreiz pēc tam pie bumbas bija Vadims Maščenko, kurš pārspēja viesu vārtsargu.

Otrā puslaika vidū 2:0 "Jelgavas" labā panāca Danila Patijčuks, kurš veiksmīgi izpildīja 11 metru soda sitienu.

Apmēram 12 minūtes līdz pamatlaika beigām liepājnieki samazināja deficītu, mājinieku vārtos bumbu raidot Nino Nordanusam.

Pirmajā savstarpējā spēlē "Liepāja" pēc nonākšanas iedzinējos atspēlējās un izrāva uzvaru ar 3:2.

Svētdien kārtas ievadā "Riga" mājās ar 5:1 uzvarēja "Tukums 2000"/"Telms" komandu, bet RFS ar 2:0 guva virsroku pār "Audu". Savukārt pirmdien "Valmiera" ar 1:0 bija pārāka pār "Daugavpili".

Otrdien "Metta" savā laukumā tiksies ar Salaspils "Super Nova".

Turnīra tabulas augšgalā ar 38 punktiem 14 spēlēs ir "Riga", otro vietu ar 34 punktiem ieņem RFS, trešā ar 22 punktiem ir "Valmiera", bet ceturto vietu ar 20 punktiem 13 mačos ieņem "Liepāja". Tālāk 18 punkti ir "Metta" komandai 12 spēlēs, 16 punkti - "Audai", 15 punkti - "Jelgavai", desmit - "Daugavpilij", deviņi - "Tukums 2000"/"Telms" komandai, kamēr "Super Nova" iekrājusi septiņus punktus.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, kamēr Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Čempions noskaidrosies pēc četros riņķos aizvadītām 36 spēļu kārtām. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.