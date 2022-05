'Valmieras' futbolisti uzvar pirmajā virslīgas spēlē atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā

"Valmieras" futbolisti piektdien svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 14.kārtas spēlē, kas tai bija pirmais oficiālais mačs atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā.

Virslīgas līderi savā laukumā ar rezultātu 2:0 (0:0) pārspēja "Audu" un izcīnīja desmito uzvaru pēc kārtas.

Valmierieši vadību ieguva 58.minūtē, kad pēc Emīla Birkas piespēles no kreisās malas soda laukumā bumbu apstrādāja Aliuāns Ndojs, kurš tālāk to piespēlēja Raimondam Krollim. "Valmieras" kapteinis no tuvas distances raidīja bumbu vārtos un izvirzīja mājiniekus vadībā. Četras minūtes vēlāk pēc Alvja Jaunzema piespēles Ndojs no vārtsarga laukuma līnijas ar papēdi raidīja bumbu vārtos un panāca 2:0.

Vēlāk no soda laukuma līnijas bumbu "Audas" vārtos ieraidīja arī Daisuke Jokota, taču strīdīgas aizmugures situācijas dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts.

Ndojs mačā iesaistījās ar otrā puslaika sākumu.

Pirmā apļa cīņā Rīgā ar 3:1 uzvarēja "Valmiera".

Jau ziņots, ka Jūrmalas "Spartaks" trešdien svinēja pirmo uzvaru šajā sezonā, Salaspilī ar 3:0 pārspējot virslīgas debitanti "Super Nova". Tikmēr "Riga" mājās ar 2:0 uzvarēja "Daugavpils" futbolistus. Ceturtdien "Liepāja" savā stadionā ar 1:0 pieveica "Metta" futbolistus no Rīgas, bet RFS mazākumā pārspēja "Tukums 2000"/"Telms" komandu ar 3:0.

Turnīra tabulas galvgalī ar 35 punktiem 14 mačos ir "Valmiera" un RFS, bet 32 punktus 14 dueļos sakrājusi "Liepāja". Aiz pirmā trijnieka ir "Riga" ar 28 punktiem 14 cīņās. Piektajā vietā ar 18 punktiem 13 cīņās ir "Auda", bet aiz tās ar 15 punktiem 13 mačos ierindojas "Daugavpils". 12 punkti 14 dueļos ir "Metta", astoņus punktus 13 cīņās sakrājis "Tukums 2000"/"Telms", piecus 13 spēlēs Jūrmalas "Spartaks" un četrus 14 mačos - "Super Nova".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11.marta līdz 13.novembrim.