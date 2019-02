VARAM pieprasījusi Daugavpils domei skaidrot Mackeviča atlaišanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Daugavpils mēram Andrim Elksniņam (S) sniegt paskaidrojumus par šī gada 31.janvāra domes ārkārtas sēdi, kurā no amata ticis atbrīvots Daugavpils Futbola skolas direktors Nauris Mackevičs, aģentūra LETA uzzināja ministrijā.

VARAM pārstāve Agnese Vārpiņa skaidroja, ka pēc minētās sēdes ministrija saņēma pieprasījumu pēc situācijas skaidrojuma no reģionālās preses pārstāvjiem, kā arī saņēma citas sūdzības par to, ka sēdes laikā pieņemts lēmums, kura lemšana pirms tam nebija iekļauta ārkārtas sēdes darba kārtībā, proti, no amata ticis atbrīvots Mackevičs. Attiecīgi, ministrijas ieskatā, Daugavpils pašvaldība tādējādi nav ievērojusi likumu "Par pašvaldībām".

Ministrijā norādīja, ka likumā "Par pašvaldībām" noteikts, ka ārkārtas sēdes darba kārtību ārkārtas sēdes laikā dome nedrīkst grozīt. Papildus tam saskaņā ar minētā likuma 30.pantu domes lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem un izziņas materiāliem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

Vārpiņa uzsvēra, ka VARAM rīcībā esošā informācija liecina, ka 31.janvārī tika izsludināta Daugavpils domes ārkārtas sēde un darba kārtībā tika iekļauts jautājums "Par slēdziena par pārbaudes veikšanu Daugavpils Futbola skolā pieņemšanu zināšanai". Jautājuma izskatīšanas laikā domes Juridiskais departaments ziņoja par pārbaudes rezultātiem Daugavpils Futbola skolā. No ministrijai pieejamās informācijas secināms, ka domes ārkārtas darba kārtība, pirms tam neizziņojot, tika papildināta ar vēl vienu jautājumu, proti, par Mackeviča atbrīvošanu no ieņemamā amata.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) norādīja, ka pašvaldībām ir jādarbojas iedzīvotāju interesēs un normatīvajos aktos definētajās pilnvarās. Likumu tīša vai netīša neievērošana kavē pašvaldības darbu un raisa nopietnas bažas un neuzticību sabiedrībā. Viņš piebilda, ka sekos līdzi, lai VARAM paaugstinātu pašvaldību pārvaldes kvalitāti un iespēju robežās sniegs juridisko atbalstu dažādu to kompetencē esošo jautājumu labākai pārvaldībai.

Ņemot vērā minēto, ministrija ir pieprasījusi Elksniņam sniegt paskaidrojumus līdz šī gada 15.februārim. Pēc paskaidrojumu pieņemšanas ministrija lems par turpmāku rīcību, proti, vai jāsasauc atkārtota domes sēdē un jāatceļ prettiesiski pieņemtais domes lēmums.

Savukārt Daugavpils mērs Elksniņš aģentūrai LETA apgalvoja, ka darba kārtība sēdes laikā netika grozīta un lēmums par Mackeviča atbrīvošanu esot bijis vien iepriekš izsludinātā lēmumprojekta papildu punkts. Lēmuma likumību izvērtējis arī pašvaldības Juridiskais departaments, un pašlaik neesot pamata domāt, ka tas bijis pretlikumīgs.

Domē VARAM pieprasījums par paskaidrojumu sniegšanu vēl neesot saņemts.

LETA jau vēstīja, ka Daugavpils dome 31.janvāra vakarā sasauktā ārkārtas sēdē nolēma atbrīvot no amata Daugavpils Futbola skolas direktoru Mackeviču. Šo lēmumu pašvaldība pamatoja ar to, ka pēdējo divu gadu laikā direktora darbību rezultātā Daugavpils pašvaldības budžetam, iespējams, nodarīts materiālais kaitējums.

Skolas audzēkņu vecāki un arī pilsētas treneri savās domei adresētajās vēstulēs iestājušies pret izglītības iestādes direktora atstādināšanu. Vecāki vēstulē izteica savu neizpratni un sašutumu par domes darbībām, atstādinot Mackeviču.

Pats Mackevičs, komentējot sākto pārbaudi, aģentūrai LETA iepriekš apgalvoja, ka pilsētas vadība jau ilgāku laiku meklējusi iespēju "tikt vaļā" no direktora, un viss notiekošais esot politisks lēmums un pasūtījums. "Tagad viņi formāli atrada iemeslu," piebildis Mackevičs.

Daugavpils Futbola skola dibināta 2016.gadā kā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Futbola centrs Daugavpils", bet šogad nosaukums mainīts uz Daugavpils Futbola skolu. Pašlaik skolā mācās 455 bērni 32 mācību-treniņu grupās.

Pēc Mackeviča atstādināšanas izglītības iestādes vadībā iecelts Aleksandrs Vlasovs, kurš savulaik bijis iesaistīts spēļu rezultātu sarunāšanas skandālā, taču vēlāk, ņemot vērā sabiedrības negatīvo nostāju, viņš amatu pametis. Pašlaik skolu vada Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš.