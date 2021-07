'Ventspils' dokumenti: Konta grāmatvedība – cik un uz ko lika Gavrilovs un Šišhanovs?

2019. gadā veiktajā kriminālizmeklēšanā Latvijas varas iestādēm izdevās atsavināt uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētā Oļega Gavrilova telefonu. Kā liecina sporta žurnālistu Ulda Strautmaņa ("Delfi") un Agra Suveizdas (Sportacentrs.com) rīcībā esošā informācija, Gavrilova tālrunī atrodamās sarakstes spēlējušas nozīmīgu lomu futbola kluba "Ventspils", tās bijušā prezidenta un īpašnieka Adlana Šišhanova un administratora Nikolaja Djakina sodīšanā par spēļu ietekmēšanu un/vai kukuļošanu. Taču arī cita informācija, kas vainas pierādīšanā izmantota minimāli, ir visnotaļ vērtīga un ļauj aplēst, uz ko un cik daudz totalizatoru kantoros tika likts iespējamās rezultātu manipulācijas vai vienkārši izklaides nolūkos.

Gavrilova telefonā uzieta mape ar nosaukumu "Adl", kas līdzinās viena konkrēta derību konta grāmatvedībai. Tiešas un ne tik tiešas informācijas jūklī identificējamas vairāk nekā 120 likmju laika posmā no 2017. gada maija izskaņas līdz 2019. gada jūlija un augusta mijai. Likmju klāsts ir dažnedažāds – sākot no dažām likmēm uz beisbolu, Čempionu līgas grupu turnīru, Eiropas vadošajām līgām un izlašu spēlēm, beidzot ar Latvijas, Baltkrievijas, Moldovas un Uzbekistānas čempionātu vai kausu. Kaut arī lielai daļai spēļu likmes veids nav precizēts, noprotams, ka vairums likmju izdarīts uz handikapu vai vārtu skaitu jeb populārākajiem likmju veidiem, taču neierasti daudz likmju ir arī uz stūra sitieniem.

Šī manuālā grāmatvedība nepierāda, ka visas vai kaut viena no šīm spēlēm ir sarunāta (ja vien nedomājat, ka Šišhanova grupa sarunāja arī Mančestras "United" un Dortmundes "Borussia" uzvaras), tāpat tā nepierāda arī iespējamā derību konta īpašnieku, tomēr likmju un figurējošo komandu tendences un pārējais izmeklēšanas konteksts vedina domāt, ka šo kontu tieši vai pastarpināti apkalpojis Gavrilovs, darījis to Šišhanova uzdevumā un ka vismaz daļa spēļu rada aizdomas par manipulācijas iespējamību. Taču pierādīts tas nav. Jā, jāpiebilst - šo aptuveni 120 identificēto likmju kopējā peļņa, ja var ticēt norādītajiem datiem, bija gandrīz 685 tūkstoši vienību. Nojaušams, ka runa nav par Krievijas rubļiem vai Moldovas lejām. Likmes lielākoties izdarītas uz koeficientiem, kas nav lielāki par 2,00.

Zelta āderes: "Ventspils"…



Grāmatvedībā atrodamo likmju saraksts skaidri norāda tendenci – ja 2017. gada otrajā pusē, kad Šišhanovs vēl bija Kišiņevas "Dacia" īpašnieks, šā konta pamatvirziens bija likšana uz Moldovas klubu spēlēm, tad kopš Šišhanova kļūšanas par "Ventspils" īpašnieku 2018. gadā sākās milzīgs apjoms likmju uz Latvijas klubu, jo īpaši "Ventspils", mačiem. Un ne tikai likmju uz "Ventspili" bija visvairāk – tās arī kļuva par visienesīgākajām. Pirmā identificējamā spēle ar "Ventspils" dalību notika Spānijas treniņnometnē 2018. gada 15. februārī, kad kurzemnieki cīnījās neizšķirti 0:0 ar Austrijas klubu Tiroles "Swarowski". Pieci tūkstoši tika likti uz Āzijas handikapu +0,25, nopelnot 1850 vienības. Neizšķirts nozīmē to, ka puse likmes jeb 2500 tika atgriezta, bet otra puse par 2500 vienībām uzvarēja un pārvērtās 4350 vienībās – tātad koeficients bijis 1,74. Nākamais ieraksts grāmatvedībā: +47400 ventsp.( spain). Noprotams, ka šāda bijusi peļņa no nākamajām spēlēm Spānijas nometnē. "Ventspils" nometnes turpinājumā tikās ar Krievijas "Ufa" (1:3), Dānijas "Esbjerg" (0:2), Spānijas UCAM dublieriem (4:0), Spānijas "Lorca" (4:0) un Spānijas "Real Murcia" jauniešiem (6:1). Atgādinām, ka "Stats Perform" savā analīzē kā aizdomīgu no šīs nometnes norādīja spēli pret "Lorca".

Pēc tam aprīlī un maijā bija lērums likmju uz "Ventspils" spēlēm Virslīgā, nopelnot 53,2 tūkstošus vienību, taču tas viss pārvērtās mīnusos pēc lielas summas zaudēšanas bezvārtu neizšķirtā pret "Jelgavu" (0:0). Nojaušams, ka šajā spēlē tika likts gan uz vismaz trim gūtiem vārtiem, gan arī noteiktu stūra sitienu skaitu. No pirms tam sekmīgajām spēlēm lielāko uzmanību piesaista divas spēles. Viena no tām bija ventspilnieku uzvara Valmierā ar 3:1, pirmos divus vārtus kurzemniekiem iesitot otrā puslaika pirmajās minūtēs, bet pamatlaika izskaņā komandām gūstot vēl pa vieniem vārtiem. Šajā mačā esot likti astoņi tūkstoši uz to, ka iesitīs abas komandas (koeficients 1,87, peļņa 6960), un uz vairāk nekā 3,75 vārtiem – 15 tūkstoši uz koeficientu 1,76 (peļņa 5700, jo laimēja puse likmes) un 10 tūkstoši uz koeficientu 1,92 (peļņa 4600, jo laimēja puse likmes). Kopējā peļņa no 33 tūkstošiem bija 17,26 tūkstoši. Četras dienas iepriekš gandrīz identiska summa – 17,16 tūkstoši – tika iegūta spēlē pret "Mettu", kurā kurzemnieki izglābās no 0:2 un kompensācijas laikā ar 11 metru soda sitienu izrāva 2:2. Šajā spēlē likts uz vairāk par 2,75 vārtiem – septiņi tūkstoši uz 1,78 un 13 tūkstoši uz 1,90. Abas likmes izgāja pilnībā, un 20 tūkstošu vietā kontā atgriezās 37,16 tūkstoši – bez Adelekes Akinjemi vēlajiem vārtiem peļņa 17,16 tūkstošu vietā būtu bijusi uz pusi mazāka jeb 8,58 tūkstoši.

Izcelšanas vērta ir arī likme uz "Ventspils" -0,25 handikapu Kurzemes derbijā, ko pamatlaika izskaņā nodrošināja Anastasija Mordatenko uzvaras vārti (1:0), un licēja pārliecība par vismaz 2,25 vārtiem sezonas izskaņā sudraba kaujā pret RFS (ventspilnieki uzvarēja ar 2:1), taču īstā peļņa "Ventspils" spēlēs tika gūta Eirokausos un 2019. gadā Spānijā. Grāmatvedība liecina, ka 2018. gada pirmajā kārtā Eiropas līgā iegūti 18 tūkstoši uzvarā pār Albānijas "Luftetari" (5:0) un gadu vēlāk nopelnīti 11,4 tūkstoši uzvarā pār "Teuta" (3:0) – atgādinām, ka UEFA spriedumā par ietekmētām tika atzītas abu dueļu atbildes spēles izbraukumā (attiecīgi 3:3 un 0:1), nevis mājas spēles. Un tāpat grāmatvedībā atrodams ieraksts par 50 tūkstošu iegūšanu "Ventspils" UEFA spēlē (visdrīzāk domāta kāda no spēlēm pret Maltas "Gzira United") un vēl ir viens ieraksts par 50 tūkstošiem "Gzira" spēlē – bez norādes par "Ventspili", taču hronoloģija liecina, ka pretī bijis tieši Kurzemes klubs. Pat tad, ja abi ieraksti par 50 tūkstošiem ir viens un tas pats un grāmatvedībā ir nodublēts, "Ventspils" spēlēs pusotra gada laikā gūta peļņa bijusi aptuveni 350 tūkstošu vienību vērtībā (vai gandrīz 400 tūkstošu, ja tās ir divas dažādas likmes). 170,6 tūkstoši vienību no šīs peļņās sakrāti Spānijā 2019. gadā – spēles otrajā nometnē pret "Rostov" (0:3) un "Ranheim" (3:1, no šā konta gan esot likts uz stūra sitieniem un zaudēts) figurē aizdomīgo maču sarakstā, taču krietnas summas pirms tam laimētas arī pirmajā Spānijas nometnē pret Maskavas CSKA (0:5) un Zviedrijas "Brommapojkarna" (0:3).

…un Moldova



Otrā ienesīgākā peļņas ieguves vieta šajā kontā bijusi Moldova, kur izteikti likts gandrīz tikai un vienīgi uz "Dacia" (Šišhanovam piederošā kluba) un "Dinamo-Auto" (Šišhanova neoficiāli kontrolētā kluba) spēlēm – tostarp savstarpējām. Tiraspoles "Dinamo-Auto" mačos kopējā pelņa bijusi lielāka par 160 tūkstošiem. 2017. gadā komandu trenēja Jurijs Groševs, bet 2018. gadā – bijušais olimpiskais čempions un Čempionu līgas uzvarētājs Igors Dobrovoļskis, kurš Šišhanova laikā arī vairākkārt vadīja "Dacia". Pagājušā gada izskaņā Dobrovoļskim tika piemērots aizdomās turamā statuss Moldovas futbola spēļu sarunāšanas skandālā. Bilance uz "Dacia" spēlēm gan nebija tik iespaidīga - tikai 25,1 tūkstoša peļņa. Šajā spēļu sarakstā atrodama arī "Dacia" pēdējā spēle Šishanova ērā 2017. gada 26. novembrī, kurā "Dacia" neattaisnoja favorītes statusu un zaudēja "Dinamo-Auto" ar 2:3 (1:2). Gavrilova telefonā atrastās sarakstes liecina, ka Šišhanovs un Gavrilovs šo maču manipulēja un ka pirmajā puslaikā vajadzējis vismaz trīs vārtus un "Dinamo-Auto" vadību. No šā konta peļņa bijusi tikai 7,55 tūkstoši, lai gan noprotams, ka īstā peļņa bijusi vismaz divreiz lielāka – vēl viens atgādinājums, ka shēmās visdrīzāk izmantoti vairāki konti un ka šis nebūt nav vienīgais.

Šišhanovam no Moldovas futbola pārceļoties uz Latvijas kājbumbu, šajā kontā pēdējā spēle no Moldovas sacensībām datējama 2018. gada 1. jūlijā. Taču "Ventspils", "Dinamo-Auto" vai "Dacia" nav vienīgie klubi, kuru vārds grāmatvedībā atkārtojas. Lai arī ne tik daudz, taču samērā bieži likmes izdarītas ne tikai uz Ingušijas klubu "Angusht", kuru Šišhanovs, vismaz agrāk, palīdzējis finansēt, bet arī uz Krievijas Premjerlīgas klubu Mahačkalas "Anzhi". Likmes uz šiem klubiem gan radījušas būtiskus zaudējumus, un Krievijas futbola spēļu kopējā bilance ir mīnus 18 tūkstoši. 2019. gada pirmajā pusē manāmas arī trīs spēles ar Lietuvas kluba "Palanga" dalību, ko tolaik trenēja pašreizējais "Noah Jurmala" galvenais treneris Artjoms Gorlovs. 7800 vienību nopelnīts "Palanga" zaudējumā Kauņas "Žalgirim" (1:6, likti 10 tūkstoši uz vairāk par 2,5 ar koeficientu 1,78), 6000 iegūti "Palanga" uzvarā pār Klaipēdas "Atlantas" (2:1, likti 15 tūkstoši uz vairāk nekā 2,75 vārtiem ar koeficientu 1,80), bet zaudēti 5000 nenorādītā spēlē. "Palanga" un "Atlantas" duelis ir interesants divu iemeslu dēļ – pirmkārt, abas komandas gada izskaņā aizdomīgu spēļu dēļ tika izslēgtas no Lietuvas čempionāta, un, otrkārt, abās netrūka latviešu. "Palanga" rindas tajā sezonā pārstāvēja Vladislavs Kuzmins, kurš tagad spēlē "Noah Jurmala", Andrejs Kiriļins, Vladimirs Stepanovs un Latvijā ilgi spēlējošais gruzīns Giorgi Diakvnišvili, kurš futzālā ir spēlējis arī Daugavpils "Lokomotiv" (Kuzmins un Diakvnišvili ir spēlējuši arī 1.līgas komandā "New Project"). Neviens no viņiem gan minētajā spēlē pret "Atlantas" nepiedalījās. Savukārt "Atlantas" labā vienīgos vārtus guva Devids Dobrecovs, Klaipēdas klubu trenēja viņa tēvs Viktors Dobrecovs, bet rezervē palika Krišjānis Zviedris.

Dramatiskās uzvaras Dortmundē un Mančestrā un "Jēkabpils" diskvalifikācija



Pirms Šišhanova kļūšanas par "Ventspils" īpašnieku šā konta spēļu sarakstos figurēja tikai viens mačs ar Latvijas komandu dalību – Latvijas kausa astotdaļfināla spēle 2017. gada jūlijā, paredzot, ka Virslīgas komanda "Jelgava" ar vismaz četru vārtu pārsvaru pārspēs 1. līgas vienību "Jēkabpils". Jelgavnieki šo līniju krietni pārsita, sāncenšus sagraujot ar 8:0 un ļaujot nopelnīt 8200. Piecas dienas vēlāk sekoja "Jēkabpils" un vēl divu komandu ("Ogres" un 2. līgas vienības "Raita") diskvalifikācija par spēļu manipulāciju. Uz Latvijas kausa spēlēm likts arī gadu vēlāk, kopumā ar trim cīņām nopelnot gandrīz 28 tūkstošus. Bez "Ventspils" un Latvijas kausa spēlēm sarakstā iekļautas vēl četras Latvijas klubu cīņas, no kurām gan trīs likmes tika zaudētas. Viena no tām notika 2019. gada vasarā, liekot piecus tūkstošus uz "Riga" uzvaru Čempionu līgas spēlē pār Īrijas "Dundalk" (visdrīzāk atbildes spēlē, bet abi mači beidzās ar 0:0). Šā rezultāta dēļ tika zaudēta puse likmes.

"Riga" Čempionu līgas un daudzu citu, līdz šim nepieminētu spēļu, piemērs liecina, ka sarakstā atrodams arī lērums spēļu, uz kurām ir likts visdrīzāk tikai izklaides nolūkos. Tā, piemēram, 2018. gada 6. oktobrī kopā 13,05 tūkstoši laimēti, pateicoties Dortmundes "Borussia" un Mančestras "United" dramatiskām uzvarām vietējos čempionātos. Mančestra pret Ņūkāslas "United" galotnē atspēlēja divu vārtu deficītu, Aleksim Sančesam 90. minūtē izraujot 3:2, bet Dortmunde galotnē pret "Augsburg" no 1:2 panāca 3:2, tad izlaida vadību, tomēr laimīgi izrāva 4:3. Kaut neliela peļņa gūta visās lielvalstīs, liekot gan uz augstākajām, gan arī otrajām līgām. Vācijā nopelnīti 22,6 tūkstoši, Spānijā – 10,5, Anglijā – 7,4, Francijā – 5,0, Itālijā – 2,85. Kopā šo piecu klubu turnīros iekasēti gandrīz 50 tūkstoši vienību. Tāpat likmes izdarītas arī uz Eirokausu grupu turnīriem un atlases kārtām un daudz ko citu. Arī uz jaunatnes izlasēm – 2018. gada novembrī bija ļoti liela pārliecība par vismaz trim vārtiem Zviedrijas un Velsas U19 izlašu cīņā, kas beidzās ar velsiešu uzvaru ar 2:1. Uz koeficientu 2,00 likti 60 tūkstoši, tādējādi dubultojot līdzekļus, un tā noteikti bija viena no lielākajām liktajām summām, kas uzrādīta šā konta grāmatvedībā.