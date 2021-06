'Ventspils' mahinācijas: kā Šišhanovs 'Bordeaux' spēles tiesnesim piedāvāja sešciparu kukuli

Lai arī UEFA izmeklēšanā secināts, ka futbola kluba "Ventspils" prezidents Adlans Šišhanovs ietekmējis trīs Eiropas līgas kvalifikācijas spēles, lielākais skandāls drīzāk vijas ap vienīgo spēli no iepriekš minētā četrinieka, kurā tālāk par ietekmēšanas mēģinājumu šķietami nav tikts. Tā ir mājas spēle 2018. gada 26. jūlijā pret Francijas klubu "Bordeaux", kurā viesi, pateicoties meistarīgam tiešajam brīvsitienam jau trešajā minūtē, itin līdzvērtīgā cīņā uzvarēja ar 1:0 (atbildes spēlē "Bordeaux" mājās bija pārāka ar 2:1).

Iepriekšējās dienās pirms mača "Ventspils" pārstāvji esot mēģinājuši uzpirkt divus starptautiskas kategorijas tiesnešus. Šišhanovs "Ventspili" pārņēma 2018. gada sākumā jeb aptuveni pusgadu pirms spēles pret "Bordeaux", bet spēle pret Francijas pazīstamo klubu nebija pirmā UEFA aizdomīgo maču sarakstā. Bet skaļākā – pilnīgi noteikti.

Divas tikšanās ar Šišhanovu un Gavrilovu un kukulis par konkrētu iznākumu

Žurnālistu Ulda Strautmaņa ("Delfi") un Agra Suveizdas (Sportacentrs.com) rīcībā nonākusī informācija liecina, ka futbola kluba "Ventspils" prezidents Adlans Šišhanovs un jau ilgus gadus uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs tandēmā plānoja uzrunāt krievu tiesnesi Sergeju Lapočkinu, kuram tika uzticēta "Ventspils" un "Bordeaux" pirmās spēles galvenā arbitra loma. Gavrilovs četras dienas pirms spēles tika pie Lapočkina telefona numura, un Gavrilova uzdevumā pirmo soli veica kādreizējais krievu tiesnesis Pavels Stipidi, kura dzīves gājums ir jau septītajā gadu desmitā. Stipidi saziņas rīkā "WhatsApp" lūdzis Lapočkinu tikties ar viņa draugu (Šišhanovu), bet trīs dienas pirms spēles konkrētu piekrišanu tikties Lapočkins deva sev nezināmajam Gavrilovam, ar kuru arī tika saskaņota tikšanās vieta. "Viņš teiks, ka ir no Oļega," Lapočkinam pazīšanās zīmi atklāja Gavrilovs.

Šišhanovam apzinoties, ka tikšanos Ventspilī varētu apgrūtināt spēles tiesnešu oficiālais pavadonis – prezidentam netīkamais Aleksandrs Anufrijevs -, viņa un Lapočkina randiņš tika sarunāts Krievijas lielpilsētas Sanktpēterburgas lidostā. Tas notika 24. jūlijā jeb divas dienas pirms spēles. Lapočkins gaidījis pie "Mcdonald's" restorāna, bet saruna noritējusi lidostas tualetē. Kā UEFA liecināja Lapočkins, saruna bijusi ļoti īsa, taču tajā izskanējis konkrēts piedāvājums – Šišhanovs skaidrojis, cik svarīgi būtu uzvarēt un ka Lapočkins saņems 100 tūkstošus eiro, ja 'Ventspils" pārspēs "Bordeaux". Pēc tikšanās Lapočkins apstiprināja Gavrilovam, ka tā noritējusi sekmīgi, bet jau nākamajā dienā – pirmsspēles dienā – viņš Rīgas lidostas "Narvesen" veikalā arī ticies ar Gavrilovu, kurš vēlreiz stāstījis, ka ventspilnieki atrodas sliktā finansiālajā stāvoklī un ka uzvara šajā ziņā ļoti palīdzētu, tādējādi netieši apstiprinot jau izskanējušo piedāvājumu.

Lai arī "Ventspils" budžeta ziņā no "Bordeaux" atpalika par vairākiem desmitiem miljonu, Francijas klubs neatradās labākajā stāvoklī nedz finansiāli, nedz sportiski – Kurzemē klubs ieradās bez savas lielākās zvaigznes Malkoma, kurš tobrīd pirms 40 miljonu eiro pārejas atradās krustcelēs starp Romu un Barselonu, bet treneris transfēru politikas protesta veidā spēlēja bez centra uzbrucēja. Vienīgos vārtus jau trešajā minūtē ar sitienu pāri sieniņai tuvajā devītniekā guva Zedū Jusufs, bet spēles turpinājums aizritēja līdzvērtīgā cīņā ar maz sitieniem pa vārtiem, rezultātam vairs nemainoties – 1:0 "Bordeaux" labā. Gavrilovs nākamajā dienā pēc zaudējuma atkal rakstīja Lapočkinam, ar nožēlu izsakoties, ka agrie vārti visu sabojājuši, citādi kaut kas arī būtu varējis sanākt, un atzīstot, ka laukumā ticies zaporožecs ar mersedesu.

Laba maltīte no viesmīlīgā īpašnieka

Jau pieminētais Anufrijevs, kurš ir viens no Latvijas vadošajiem tiesnešiem un strādā arī par Latvijas Futbola federācijas Tiesnešu nodaļas speciālistu, pirmsspēles rītā lidostā kā oficiālais pavadonis sagaidījis tiesnešu brigādi un devies uz Vecrīgu, bet pēc tam delegācija atgriezās lidostā, lai sagaidītu arī tiesnešu inspektoru un kopīgi brauktu uz Ventspili. Acīmredzot tieši tobrīd notika Lapočkina un Gavrilova tikšanās, taču, kā izrādās, pirmsspēles dienā ritēja arī cita, ar spēli nesaistīta, operācija. Jau Ventspilī notika Anufrijeva tikšanās ar ilggadējo "Ventspils" administratoru Nikolaju Djakinu, kurš kopā ar Šišhanova šoferi un miesassargu pakaļ Anufrijevam uz viesnīcu atbrauca kluba transportā un devās uz "Tex-Mex" restorānu. Anufrijevs atminas, ka Djakins esot viņam stāstījis, ka saprot, cik grūta dzīve ir tiesnešiem, un bildis, ka klubs tiesnešiem var palīdzēt un ka Anufrijevs varētu tikt pie dāvanām. Anufrijevs vārdu "palīdzēt" tulkojis kā skaidru mājienu par naudas summu apmaiņā pret sadarbību "Ventspils" spēlēs.

Djakins intervijā UEFA apstiprināja tikšanās faktu, taču citās būtiskās detaļās viņa un Anufrijeva paustais nesakrīt. Pirmkārt, Djakins kategoriski noliedz, ka būtu piedāvājis materiālus labumus pret sadarbību ar pretlikumīgu piesitienu, un uzsver, ka tikai vaicājis Anufrijeva viedokli, kā viņš skatās uz to, ja "Ventspils" pēc Latvijas čempionāta spēlēm tiesnešus labi paēdinātu. Djakins to uzskata par pilnīgi nevainīgu piedāvājumu. Otrkārt, ja Anufrijevs apgalvo, ka pēc piedāvājuma saņemšanas vēlējies pārtraukt sarunu un teicis, ka viņam jāpamet restorāns, ko Djakins nav vēlējies un lūdzis arī aizmirst šo sarunu, tad "Ventspils" administrators saka, ka Anufrijevs šim piedāvājumam nav atbildējis neko – ne apstiprinošu, ne noliedzošu – un ka administrators mainījis sarunas tēmu, saprotot, ka iepriekšējā dzirdīgas ausis nav atradusi. Un arī aizmirst sarunu viņš neesot lūdzis.

Treškārt, Djakins tieši neapstiprināja savu it kā uzsvērto, ka tikšanos sarīkot prasījis Šišhanovs, taču viņš atzina, ka vēlme labi paēdināt tiesnešus nākusi no kluba jaunā prezidenta, kurš Kaukāza mentalitātes dēļ to uzskata par viesmīlības zīmi. Šišhanovs savukārt UEFA noliedza, ka būtu lūdzis tikties ar Anufrijevu, un teica, ka Anufrijevam nekādu sadarbību nemaz nepiedāvātu, jo ar viņu to sarunāt nebūtu iespējams - Anufrijevs ienīstot viņa klubu. Šišhanovs, kurš bieži publiski kritizējis Anufrijevu (un ne tikai viņu), pieļāva, ka Anufrijevs ir "netīrs" tiesnesis, un UEFA inspektoriem pat ieteicis sekot līdzi todien gaidāmajai spēlei starp "Liepāju" un "Riga", kurā Anufrijevs varētu palīdzēt liepājniekiem, ja viņiem tas būs nepieciešams. Izvērtās gan citādi – "Riga" uzvarēja ar 2:0, bet Anufrijevs (šķietami pareizi) neparādīja otro brīdinājumu viesu pussargam Mikaelam Soisalo, par ko vēlāk sašutuma vēstuli federācijai rakstīja "Liepājas" klubs.

Baumas, poligrāfs un diskvalifikācija

Kaut arī UEFA inspektori Šišhanovu neiztaujāja par sarunu Sanktpēterburgas lidostā, "Ventspils" īpašnieks intervijā apgalvoja, ka nekad nav ticies ar Lapočkinu – tātad skaidrs, ka melo vai nu viņš, vai arī spēles galvenais tiesnesis, kurš pēc fotogrāfijām atpazinis gan Šišhanovu, gan Gavrilovu, UEFA apstiprinot sarunu biedru identitātes. Lapočkins apgalvo, ka saņēmis 100 tūkstošu piedāvājumu "Ventspils" uzvaras gadījumā, bet nekādu citu prasību par, piemēram, kartītēm vai pendelēm neesot bijis. Tā kā oficiālu aizdomu par spēles ietekmēšanas faktu nav (tikai par mēģinājumu ietekmēt), varētu šķist, ka Lapočkins šajā stāstā ir labais tēls, tomēr arī viņa dalība ir pretrunīga. Pirmkārt, viņš UEFA neziņoja nedz par tikšanos ar Šišhanovu, nedz par tikšanos ar Gavrilovu, tādējādi divreiz pārkāpjot UEFA Disciplinārajā reglamentā iegrāmatoto pienākumu ziņot par šādām sarunām, ko savukārt Latvijas Futbola federācijā par savu tikšanos ar Djakinu nekavējoties esot darījis Anufrijevs. Otrkārt, Lapočkins ne tikai piekrita pirmajai sarunai, bet turpināja komunikāciju ar Gavrilovu arī pēc kukuļa piedāvājuma un aizvadīja vēl vienu tikšanos nākamajā dienā (un atkal par to neziņojot).

Šā gada 15. aprīlī UEFA paziņoja par disciplinārlietas uzsākšanu pret Lapočkinu un tiesneša pagaidu diskvalifikāciju no futbola aktivitātēm uz 90 dienām – līdz konkrētāka lēmuma pieņemšanai. Šāds lēmums tika pieņemts šonedēļ, tiesnesi diskvalificējot uz desmit gadiem – tādējādi viņš saņēma otru ilgāko diskvalifikāciju no četrām sodītajām fiziskajām vai juridiskajām personām. UEFA relīzē skaidroja, ka Lapočkins pārkāpis pantu 11(2)(a), 12(2)(a) un 12(2)(d) pārkāpšanu. Kā jau rakstījām iepriekš, pants 11(2)(a) ir par krāpšanas, aktīvas vai pasīvas kukuļdošanas un/vai korupcijas veikšanu vai mēģinājumu, pants 12(2)(a) ir par darbību tādā manierē, kas varētu raisīt pretlikumīgu vai nepamatotu ietekmi uz spēles vai sacensību gaitu un/vai rezultātu ar mērķi gūt priekšroku sev vai trešajai pusei, bet pants 12(a)(d) paredz nekavējošu un brīvprātīgu ziņošanu par aizdomīgiem kontaktiem, kas var radīt šaubas par spēles vai sacensību gaitu un/vai rezultātu. UEFA neatklāja, ka runa ir par "Ventspils" un "Bordeaux" spēli, taču šī saikne jau aprīlī ļoti ātri tika nojausta arī Krievijas medijos, kuros Lapočkina uzvārds daudz un skaļi tika locīts jau kopš 2020. gada vasaras.

2020. gada 12. jūlijā krievu portāls "Metaratings.ru" izplatīja informāciju par to, ka Stipidi Latvijā esot aizturēts aizdomās par mahinācijām totalizatorā saistībā ar dzeltenajām kartītēm starptautiska līmeņa spēlēs un ka viņš varētu būt darbojies uz vienu roku ar Lapočkinu. Krasnodarā dzīvojošais pensionārs Stipidi intervijā "Sport-Express" šo informāciju kategoriski noliedza, sakot, ka nekad mūžā nav bijis Latvijā – pat padomju laikos – un ka nekad nav bijis saistīts ar likmēm totalizatorā. "Nesaprotu, kurš nelietis varēja izdomāt šos melus un izplatīt tos presē," teica Stipidi, nosodot arī Lapočkina, cienījama tiesneša, pieminēšanu šādās baumās. Lapočkinam drīz vien mīklainos apstākļos nācās Krievijas Futbola savienībā iziet poligrāfa pārbaudi, taču tā arī netapa skaidrs, vai pārbaudes iemesls bijušas aizdomas par totalizatora likmēm vai arī Lapočkina dažas dienas iepriekš tiesātā spēle starp Maskavas klubiem "Spartak" un "Lokomotiv" (1:1). "Man neviens neko neskaidroja. Teica, ka tur un tur jābūt tikos un tikos. Pārbaude bija ilga, un man pēc dienas piezvanīja Ašots Hačaturjancs (Tiesnešu komitejas priekšsēdētājs) un teica, ka pretenziju pret mani nav – esmu pārbaudi izgājis sekmīgi," Lapočkins teica intervijā "Championat.com".

Anufrijeva un Lapočkina liecības UEFA ir parakstītas šā gada februārī, bet martā UEFA inspektori atsevišķi un ar vairāk nekā divu nedēļu intervālu intervēja Djakinu un Šišhanovu. 11. aprīlī pēc zaudējuma savā laukumā pret "Daugavpili" (0:1) jeb nedaudz vairāk kā trīs nedēļas pēc savas intervijas UEFA Šišhanovs portālam Sportacentrs.com atklāja, ka ir nolēmis pamest "Ventspils" klubu un ir izlicis to pārdošanā. Mirkli pirms tam no amata jau bija atkāpies arī galvenais treneris Viorels Frunze.

Lai gan Šišhanovs paziņojis par kluba izlikšanu pārdošanā, juridiski klubs viņam vairs nepieder jau kopš gada sākuma. Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu - Ventspils pilsētas domei, 2,5% - AS "Kālija parks" un atlikušo 1,88 % kapitāldaļu īpašnieks ir AS "Ventspils tirdzniecības osta". Savukārt galvenā akcionāra "Ventspils futbola sabiedrība" vienīgais īpašnieks līdz 2021. gada 7. janvārim bija Šišhanovs, bet šobrīd oficiāli īpašnieks skaitās Krievijas pilsonis Aslambeks Edilsultanovs. Edilsultanovs ir Šišhanova uzticības persona, jo abu ceļi bieži krustojušies un abu vārdi figurēja saistībā ar iespējamām nelikumībām Moldovā.