Video: Fani pārtrauc Uldriķa pārstāvētās 'Cambuur' spēli

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis ceturtdien Leuvardenas "Cambuur" komandas izbraukuma spēlē nāca laukumā uz maiņu uzvarētā Nīderlandes meistarsacīkšu spēlē, kura neilgi pirms tās beigām tika pārtraukta mājinieku skatītāju došanās laukumā dēļ.

"Cambuur" viesos divu čempionāta vājāko komandu mačā ar 1:0 (0:0) pieveica "Groningen".

Uldriķis laukumā devās 72.minūtē, 77.minūtē vārtus viesu labā guva Daniels van Kāms, bet 86.minūtē spēle tika pārtraukta, jo mājinieku līdzjutēji izskrēja laukumā.

Pēc brītiņa turpinot spēli, rezultāts vairs nemainījās.

🇳🇱😤 Groningen fans have stormed the pitch out of frustration as their team are losing to relegation rivals Cambuur. The game has been put to a halt. pic.twitter.com/QkDxWNRKl0