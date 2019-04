Video: Saniknots futbolists ASV čempionātā ietriec bumbu skatītājos

Ziemeļamerikas spēcīgākās futbola līgas (MLS) čempionāta spēlē argentīnietis Alehandro Romero Gamara mača izskaņā bija ļoti saniknots un no visa spēka iesita bumbu skatītājos, trāpot fanam.

MLS mačā Ņujorkas "Red Bull" un "Sporting" komandas cīnījās neizšķirti 2:2, bet kompensācijas laika ceturtajā minūtē Gamara, kurš pazīstams ar iesauku Kaku, dusmās izspēra bumbu ārpus laukuma un trāpīja spēles skatītājam. Pēc saņemtā trieciena līdzjutējam bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. "Sporting" komandas spēlētāji steidza pretinieku pārmācīt, bet tiesnesis Gamaru sodīja ar noraidījumu.

Pats futbolists sociālajos tīkos atvainojās par savu rīcību: "Es biju neapmierināts ar savu un savu sašutumu izliku nepiemērotā veidā. Es mīlu šo sporta veidu un nevēlējos izrādīt necieņu."

Kaku was given a red card in extra time after intentionally kicking the ball into the stands at close range and hitting a fan. pic.twitter.com/QxjmBz5fV8