'Watford' futbolists: cilvēki novēlēja manam dēlam saslimt ar Covid-19

Anglijas premjerlīgas kluba "Watford" kapteinis Trojs Dīnijs atklājis, ka pēc viņa paustās nevēlēšanās trenēties cilvēki internetā novēlējuši viņa dēlam saslimšanu ar koronavīrusu Covid-19, ziņo medijs BBC.

Jau ziņots, ka Anglijas premjerlīgas klubiem atļauti kontakta treniņi, bet pirmās spēles tiks aizvadītas 17. jūnijā. Tiesa, vairākās komandās – starp kurām ir arī "Watford" – konstatētas inficēšanās ar Covid-19.

Treniņus vēl nav atsācis "Watford" kluba kapteinis Trojs Dīnijs. Futbolists nevēlējās apdraudēt savu dēlu, kuram ir elpošanas problēmas. Dīnijs arī norādīja uz melnādainajiem nelabvēlīgo Covid-19 statistiku.

"Redzēju komentārus, kuros cilvēki teica: "Ceru, ka tavs dēls saslims ar koronavīrusu"," atzina 31 gadu vecais futbolists. "Tas bijis pats smagākais. Ja uz to atbildēsi, cilvēki jutīs, ka sanācis tevi aizskart, un turpinās to darīt. Šajos laikos pievēršam uzmanību psihiskajai veselībai un visi iedrošina atklāti runāt. Es tā arī darīju, bet tiku par to "sasists"."

"Watford' vienība pirmos kontakttreniņus aizvadīs vien nākamnedēļ, uzsākot tos vēlāk nekā pārējās premjerlīgas vienības. Tiem pievienosies arī Dīnijs, kurš runājis ar Anglijas Veselības aizsardzības profesoru Džonatanu Vantamu.

"Viņš veicis ļoti labu izpēti, kā arī norādīja man, ka par mums parūpēsies, cik labi vien iespējams. Galu galā katrs no mums uzņemsies kāda mēroga risku, ar laiku atgriežoties darbā," atzina Dīnijs.

Premjerlīgas sezona atsāksies ar atlikušo 29. kārtas spēļu izspēli. Savā starpā tiksies Birmingemas "Aston Villa" un Šefīldas "United" komandas, kā arī Mančestras "City" un Londonas "Arsenal" vienības.