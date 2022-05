Ābols un Marenis stāsta par Zviedrijas hokeja specifiku

Aizvadīto sezonu Zviedrijā nospēlējušie Rodrigo Ābols un Rihards Marenis pirms Latvijas izlases spēles pasaules čempionāta B apakšgrupā ar Zviedrijas valstsvienību pastāstīja par šīs valsts hokeja specifiku.

Otrdien Latvijas valstsvienība, aizvadot septīto maču pasaules čempionātā, plkst.12.20 stāsies pretī Zviedrijas hokejistiem.

Ābols par zviedru hokeja standartu

Ābols, kurš Zviedrijas čempionātā kopumā ir aizvadījis jau četras sezonas, pēdējo no tām arī esot "Orebro" vienības kapteiņa lomā, norādīja, ka pagaidām nav nevienu nākamo pretinieku spēli redzējis, taču pazīst tos hokejistus, kuri ikdienā spēlē Zviedrijas augstākās hokeja līgā (SHL).

"Zviedri piedāvā ātru, tehnisku hokeju, kas ir zviedru standarts," stāstīja Ābols. "Visi labi kustās un visi slido, tāpēc visticamāk sagaidu ātru spēli."

Viņš izcēla, ka laukumā abas komandas rādīs citādāku hokeju, nekā tas bija pret Somijas izlasi.

"Ar somiem bija mazliet īpatnāka spēle, jo viņi neatkarīgi no tā, pret ko viņi spēlē, viņi turpina savu spēli," norādīja hokejists. "Zviedri, piemērām SHL, neatkarīgi no situācijas iet "forčekā" pa diviem, tāpēc tas noteikti būs. Pie tā mēs arī šodien strādājām treniņā - iziet no zonas zem spiediena."

Pirmdien treniņā Latvijas valstsvienība turpināja trenēt vairākuma izspēles, un komandas kapteinis piebilda, ka tādos sīvos mačos, kā tas bija pret Lielbritāniju, vairākumam ir liela nozīme.

"Īsos turnīros nav daudz pie kā strādāt," atklāja Ābols. "Tās ir vienkāršās un tehniskās lietas, lai katrs zina, kur slidot, un vairākums. Kā redzam, arī vairākums izšķir spēles. Tas mums vakar bija labs, tāpēc arī vinnējām."

Marenis uzskata, ka jāspēlē stabili

"Visu laiku ātri spēlē," zviedru hokeju raksturoja Marenis. "No visām pozīcijām mēģina uzbrukt. Pat ja viņi ir aizsardzībā mēģina uzreiz griezt ripu uz priekšu, skriet ar trīs, četriem cilvēkiem uzbrukumā. Mēģina arī noķert uz pretuzbrukumiem un ļoti labi spēlē ar ripu."

Uzbrucējs atklāja, ka pagaidām komandai vēl nav bijusi sapulce tieši par Zviedrijas izlases spēles stilu šajā pasaules čempionātā, tāpēc grūti nosaukt kādas konkrētas nākamo pretinieku priekšrocības laukumā.

"Tagad tikai treniņā nedaudz gatavojāmies. Bija uzdevumi, kuros pievērstu uzmanību kādām nelielām niansēm, kā viņi spēlē, kas mums būs jādara. Tad, kad ripa ir mūsu zonā, viņi nāk virsū pa diviem cilvēkiem, mēģina uzreiz pretiniekus "noēst", tāpēc mums būs jāpadod ripa ātri ārā no mūsu zonas. Jāmēģina tikt ātri ārā no mūsu zonas," stāstīja Marenis.

Viņš norādīja, ka Latvijas izlasei, lai saglabātu cerības izcīnīt panākumu pār spēcīgo Zviedriju, jārāda laukumā stabils sniegums

"Jāspēlē stabili," piebilda hokejists. "Nedrīkst taisīt stulbus norādījumus un jāspēlē vienkārši, jo viņi ir ļoti ātri un labi spēlē ar ripu."

Spēlē pret Lielbritāniju, līdzīgi arī kā mačos pret Čehiju un ASV, Latvija ātri vien nonāca iedzinēju lomā jau pirmajā trešdaļā. Marenis izcēla, ka Latvijas izlasei neizdodas atrast pareizo spēles tempu pirmajās trešdaļās, tāpēc tās noslēdzas par labu pretiniekiem.

"Nespējam ieskrieties jau no paša spēles sākuma, bet domāju, ka turpinājumā esam sevi labi parādījuši, jo tālāk mēs labi spēlējām," skaidroja hokejists. "Vienmēr kaut ko var izlabot, bet tas, ka mēs nepadodamies, tas jau ir svarīgi. Tas arī parāda, ka neejam vienaldzīgi uz spēli. Vienkārši neesam atraduši to, kā ieskrieties jau no paša sākuma."

Pirmdien treniņā tika iespēlēti nedaudz savādāki virknējumi, un uzbrucējs norādīja, ka ātrākais veids, kā savā starpā saspēlēties, ir komunicēt laukumā.

"Runāšana savās starpā uz ledus - tas ir ātrākais veids, kā var atrast ķīmiju laukumā," teica Marenis. "Jārunā laukumā, jārunā ārpus laukuma, ja ir kaut kādas konkrētas lietas, kuras tu gribi, lai tavi partneri zinātu par to, kā tu spēlē, vai arī to, kā viņi spēlē. Kopumā jau mēs visi spēlējam pēc vienas sistēmas."