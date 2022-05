Bergmanis par kļūdām aizsardzībā: divatā uz vienu pretinieku aizejam azarta dēļ

Latvijas valstsvienībai šajā pasaules čempionātā reizēm nesanāk veiksmīgi sadalīt pretspēlētājus azarta dēļ, bet ar komunikāciju problēmas neesot, pēc treniņa sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas izlases aizsargs Arvils Bergmanis.

Jau ziņots, ka piektdien Latvijas izlase sīvā cīņā ar rezultātu 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Austrijas hokejistus.

"Labi, ka uzvarējām vakardienas spēli, un labi, ka uzvarējām arī norvēģus, jo nerādījām to labāko spēli šajos abos mačos," stāstīja aizsargs. "Rādījām labu sniegumu tikai pret somiem, bet tad mēs tomēr piekāpāmies. Atlikušajās divās spēlēs mēs vēl varam krietni uzlabot savu spēli."

Bergmanis, kurš devās laukumā četrās iepriekšējās Latvijas spēlēs, piektdien pirmo reizi turnīrā palika ārpus pieteikuma mačam un spēli vēroja no tribīnēm.

"Protams, gribējās būt laukumā," atklāja Bergmanis. "Vismaz, ja ne laukumā, tad uz soliņa kopā ar komandas biedriem, jo mačs bija tiešām aizraujošs un ticu, ka tāds tas bija arī no spēlētāju viedokļa. No tribīnēm izskatījās ļoti forši, bija patīkami arī izbaudīt spēli skatītāja lomā. Par to jāpateicas faniem, kuri mūs tiešām daudz atbalstīja."

Aizsargs četrās aizvadītajās spēlēs pie rezultativitātes punktiem nebija ticis, tāpat arī saglabāja neitrālu lietderības koeficientu. Viņš pats vērtē, ka pagaidām uz ledus spējis parādīt atzīstamu spēli.

"Pēc turnīra varēšu vairāk izvērtēt savu sniegumu, bet šoreiz tas vienkārši bija treneru lēmums atstāt malā, un komanda uzvarēja," teica Bergmanis. "Pagaidām varu teikt, ka ir labi, bet vienmēr var labāk. Jāpalīdz varbūt vairāk uzbrucējiem, jāpieslīpē pāris nianses aizsardzības zonā."

Dažbrīd spēlēs, atgriežoties aizsardzības zonā, Latvijas hokejistiem nesanāk veiksmīgi sadalīt pretspēlētājus, kas rada pretiniekiem vārtu gūšanas iespējas, tomēr, kā norādīja aizsargs, tas nerodas komunikācijas trūkuma dēļ.

"Kad atgriezies aizsardzības zonā, tad viss notiek ļoti ātri," skaidroja Bergmanis. "Tu varbūt kaut ko pasaki, bet partneris nesadzird, tāpēc neteikšu, ka mums ir komunikācijas trūkums. Tajā azartā, kas ir spēles laikā, tu gribi palīdzēt un būt visur, tāpēc aizejam kaut kur divatā uz vienu, nesaprotamies. Uzskatu, ka komunikācija laukumā tāpat ir laba."

Sestdien Latvijas izlasei bija brīvdiena, taču treniņu uz ledus aizvadīja Bergmanis un Gustavs Dāvis Grigals, kuri vakar nebija pieteikti spēlei, kopā ar Klāvu Veinbergu, kurš vakar laukumā pavadīja tikai pāris minūtes pirmajā trešdaļā.

19 gadus vecais Klāvs Veinbergs savu debiju pasaules čempionātā piedzīvoja mačā pret Austriju. Hokejists pats to raksturo, kā nozīmīgu sasniegumu.

"Viennozīmīgi tas ir patīkams panākums," stāstīja uzbrucējs. "Pirmā nomaiņa varbūt nebija tā veiksmīgākā, bet uzskatu, ka man tā bija ļoti laba pieredze. Debitēt pasaules čempionātā man ir ļoti svarīgi."

Veinbergs, lai gan uz ledus bija tikai divas minūtes un desmit sekundes, paspēja tikt pie divu minūšu noraidījuma, ko pats uzbrucējs smejoties nosauca par citādāka veida iespēju izcelties. "Vismaz tā atzīmējos laukumā," viņš piebilda.

"Pirms pirmās maiņas maksimāli centos nomierināties un koncentrēties, bet, izejot laukumā, sapratu, ka esmu uz diezgan lielas skatuves," savu pirmo izgājienu uz ledus atminējās Veinbergs. "Gaidīju, ka būs ātrums, un jutu, ka varu spēlēt tādā ātrumā. Jā, pirmā nomaiņa nebija veiksmīga, tāpēc bija grūtāk ieiet spēlē, bet savā pēdējā nomaiņā, kad uzvarēju iemetienu, tad jau biju nosvērtāks un gatavs spēlēt. Saprotu, cik nozīmīgs bija šis mačs komandai, tāpēc treneru lēmums bija atstāt mani uz soliņa."

Spēli klātienē apmeklēja vairāk nekā astoņi tūkstoši skatītāju, un pēc mača arī Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš uzsvēra, ka panākumu izcīnīt palīdzējis atbalsts tribīnēs.

"Varu teikt, ka biju labākajās vietās, lai vērotu šo spēli. Bija ļoti patīkami just līdzi savai komandai un galu galā arī uzvarēt, kas ir pats svarīgākais," atklāja Veinbergs. "Sajūtas ir tiešām neaprakstāmas, bija patīkami vakar atrasties arēnā. Pēc uzvaras ovācijas no tribīnēm bija vislabākās."

Pavadot ilgāku laiku uz soliņa, spēlētājiem tāpat vienmēr ir jābūt gataviem, ka jebkurā brīdī treneris var likt doties laukumā. Veinbergs minēja, ka arī viņam ir savi paņēmieni, kā vienmēr būt gatavam doties palīgā komandai.

"Pirmkārt, visu laiku sekoju līdzi, neatslēdzos no spēles," stāstīja uzbrucējs. "Un reklāmas pauzēs izeju uz ledus vienkārši paslidot, lai kājas nebūtu pilnīgi stīvas."

Hokejists arī norāda, ka nav vēlējies sestdien izlaist iespēju patrenēties. "Nedomāju, ka kāds jaunais gribētu atpūsties šobrīd," norādīja hokejists. "Domāju, ka visu laiku ir jāuztur sevi formā. Tomēr tie spēlētāji, kuri spēlē, uztur sevi formā tādā veidā, bet tiem, kuri ir rezervē, jāuztur sevi formā ar treniņu palīdzību."

Svētdien Latvija pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs otrdien ar maču pret Zviedriju. Latvijas izlase tikpat kā nodrošinājusi palikšanu elites divīzijā, taču iekļūšana ceturtdaļfinālā ir maz ticama.

B grupā līdere ar 13 punktiem piecās spēlēs ir Somija, tālāk ar 11 punktiem četros mačos ir Zviedrija. Trešo vietu ar astoņiem punktiem četrās ieņem ASV, bet ceturtajā pozīcijā ar septiņiem punktiem četros dueļos ir Čehija. Ar pieciem punktiem seko četras un piecas cīņas aizvadījušās Norvēģija un Latvija, četri punkti piecās spēlēs ir Austrijai, kamēr Lielbritānija tikusi pie punkta piecos dueļos.