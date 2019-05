Čehija ar asajiem pretuzbrukumiem pieveic Vāciju un iekļūst pusfinālā

Čehijas hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfināla spēlē Košicē ar rezultātu 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) pārspēja Vāciju un iekļuva pusfinālā.

Spēles pirmie vārti bija jāgaida 34. minūtes, taču līdz tam laukumā ritēja līdzīga cīņa. Tad vadībā izvirzījās Čehijas izlase, kad Jans Kovāržs aizsardzības zonā ieguva ripu, devās uzbrukumā un izdarīja metienu no aizsarga aizsega, trāpot ļoti precīzi un pārsteidzot vācu vārtsargu Filipu Grūbaueru.

Četras minūtes vēlāk Čehijas izlases vārtsargs Patriks Bartošaks neveiksmīgi izpildīja piespēli aiz vārtiem, un ripu ieguva Frederiks Tifelss. Viņš uzreiz piespēlēja uz vārtu priekšu Frankam Maueram, kurš izlīdzināja rezultātu.

45. minūtē Čehijas hokejisti izmantoja to, ka vācieši pārāk dziļi darbojās uzbrukuma zonā, un izgāja trijatā pret vienu aizsargu. Jakubs Vorāčeks izdarīja metienu un pats tika pie vārtsarga atvairītās ripas, un ar otro mēģinājumu viņš guva vārtus. 52. minūtē Čehijas izlasei izdevās vēl viens teicams pretuzbrukums, kas noslēdzās ar Dominika Kubalika metienu no kreisās malas tālajā vārtu augšējā stūrī. Pusotru minūti vēlāk Ondržejs Palāts izmantoja to, ka ripa no laukuma apmales negaidīti izlēca vārtu priekšā un panāca jau 4:1. Spēle noslēdzās ar Kovārža metienu tukšos vārtos.

Čehijas izlases pretinieku pusfinālā būs Kanādas valstsvienība.

: Jans Kovārš (33:41 min.), Jakubs Vorāčeks (44:19 min.), Dominiks Kubaliks (51:41 min.), Ondržējs Palāts (53:08 min.), Jans Kovāržs (59:50 min. - Franks Mauers (37:45 min.)6 - 6: 34 - 22