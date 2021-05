Čehija dažās minūtēs gūst trīs vārtus un sarūgtina zviedrus

Čehijas hokeja izlase ceturtdien, 27. maijā, pasaules čempionātā A grupas spēlē pēdējās trešdaļas sākumā septiņu minūšu laikā guva trīs vārtus un ar 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) pieveica Zviedriju, kas tādējādi turnīrā četros mačos jau zaudējusi trīs reizes.

Lai cik paradoksāli tas neskanētu, bet A grupā pirms spēles Čehija un Zviedrija ieņēma pēdējās divas vietas, tādējādi šī bija "pastarīšu" spēle.

Spēli aktīvi iesāka Čehijas hokejisti, bet tad iniciatīvu ātri pārņēma zviedri. Pirmā perioda otrajā pusē trīs minūšu laikā Andreass Vingerli un Rikards Rakels vairākumā panāca 2:0 zviedru labā, bet līdz pirmajam pārtraukumam zviedru hokejisti neizmantoja vēl vairākas iespējas. Spēles gaita nemainījās otrajā periodā, kurā čehiem nekādi neizdevās uzlauzt zviedru aizsardzību un sarūgtināt līdz tam brīdim teicami spēlējošo vārtsargu Adamu Reidebornu.

Starp abām komandām pašā mača sākumā nepilnas minūtes laikā bija pāris asumi, kas gan neizauga kautiņos. Un tieši disciplīna "iegrieza" Zviedrijas izlasei trešā perioda sākumā – pēc otrā perioda beigu signāla nevajadzīgus asumus izprovocēja Oskars Lindbergs, kas vēlāk izrādījās liktenīga epizode zviedriem.

Čehijas hokejisti pēc nospēlētām 70. sekundēm pēdējās trešdaļas sākumā vairākumā guva vārtus (precīzs bija Jakubrs Vrana), izmantojot Lindberga noraidījumu. Pēc pāris minūtēm čehi atkal ieguva vairākumu un atkal to izmantoja – vārtus guva Čehijas izlases kapteinis Jans Kovāržs. Zviedru nedienas gan ar to nebeidzās, jo trešā perioda devītajā minūtē pēc Lukaša Kloka metiena no zilās līnijas ripa burzmā atrada ceļu Zviedrijas izlases vārtos.

Zviedrijas izlases centieni vērst spēles gaitu sev par labu nebija sekmīgi, un trīs minūtes pirms mača beigām zviedru treneri ķērās pie pēdējā salmiņa – vārtsarga nomaiņas pret vēl vienu laukuma spēlētāju. Arī šo situāciju sev par labu vērsa čehi – pēc iemetiena ripa slīdēja pāri visam laukumam aiz zviedru vārtiem, bet apbrīnojamu sprintu veica Jakubs Fleks, kurš apslidoja divus zviedrus un paspēja iebakstīt ripu tukšajos vārtos.

Čehija ar šo uzvaru un pieciem punktiem A grupas kopvērtējumā pakāpusies uz ceturto vietu, sperot platu soli pretī ceturtdaļfinālam. Savukārt Zviedrija ar trim punktiem tagad ir pēdējā A grupā. Zviedriem atlikušas vēl spēles ar Lielbritāniju, Slovākiju un KOK (Krievijas Olimpiskās komitejas) komandu, un uzvaras visos šajos mačos var pat nedot vietu ceturtdaļfinālā.