Kanādas hokejisti pēc zaudējuma Vācijai nonāk bezdibeņa malā

Trešo zaudējumu trīs spēlēs pirmdien pasaules hokeja čempionātā Rīgā piedzīvoja Kanādas izlase, kas ar rezultātu 1:3 piekāpās Vācijas valstsvienībai.

Vācieši pasaules čempionātu turpina ar perfektu bilanci – trīs uzvaras trīs spēles.

Kanādas izlase spēli iesāka apņēmīgi, bet trešdaļas vidū minūtes laikā ielaida divus vārtus. Štefans Loibls 11. minūtē saņēma piespēli no laukuma malas un slidojumā uz priekšu izdarīja precīzu metienu no kreisā iemetiena apļa. Nepilnu minūti vēlāk Vācija atkal bija uzbrukumā, Matiass Plahta meta ripu gar vārtiem, redzot, ka tur ir komandas biedrs, taču ripa trāpīja Ouenam Paueram pa slidu un mainīja virzienu, pārsteidzot vārtsargu un ieslīdot vārtos.

Germany opens the scoring with a beauty set up by Kuhnhackl! 🍏 #CANGER #IIHFWorlds @deb_teams pic.twitter.com/AqI0UGw0gL