Kanādas izlase revanšējas ziemeļamerikāņu derbijā un iekļūst PČ finālā

Pasaules hokeja čempionātā Rīgā sestdien, 5. jūnijā, pirmajā pusfināla spēlē Kanādas izlase ar 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) pieveica ASV valstsvienību, tādējādi revanšējoties par zaudējumu priekšsacīkstēs.

Finālā svētdien kanādieši tiksies ar Vācijas un Somijas spēles uzvarētāju, bet amerikāņi spēlē par bronzu tiksies ar otra pusfināla zaudētājiem.

Kanādas izlase pēdējos sešos pasaules čempionātos tikai reizi nepārvarēja pusfinālu, 2018. gadā paliekot ceturtajā vietā. Iepriekšējā pasaules čempionātā 2019. gadā Kanādas izlases finālā piekāpās somiem.

Kanādas hokeja izlase ar trīs zaudējumiem sāka Rīgā notiekošo pasaules čempionātu un vēlāk caur adatas aci iekļuva ceturtdaļfinālā, kur negaidīti pagarinājumā ar 2:1 pieveica Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komandu. Tagad kanādieši, kuri varēja arī palikt ārpus izslēgšanas turnīra un pilnībā izgāzties, spēlēs finālā.

Savukārt ASV izlase nespēja izmantot savus "trumpjus", turpinot amerikāņu neveiksmju joslu - ASV hokejisti iepriekšējo reizi zelta medaļas pasaules čempionātā izcīnīja 1960. gadā, bet kopš ieviests izslēgšanas turnīra formāts ASV izlase ne reizi nav spēlējusi finālā.

Abas Ziemeļamerikas komandas pusfinālā vairāk domāja par uzbrukumu un sarīkoja pamatīgu "uguņošanu", aizmirstot par aizsardzību un liekot pamatīgi strādāt abiem vārtsargiem - Dārsijam Kemperam (Kanāda) un Kelam Pītersenam (ASV). Amerikāņi izdarīja 38 metienus pa pretinieku vārtiem, bet kanādieši izdarīja 33 metienus.

Kanādas izlase guva vārtus jau pēc nospēlētām 122 sekundēm - pie Pītersena atsistās ripas pirmais bija Brendons Pirri. Pirmā perioda izskaņā Kolins Blekvels izlīdzināja rezultātu, un amerikāņi varēja vēl gūt vārtus līdz pirmajam pārtraukumam, tomēr iespējas palika neizmantotas.

Otrajā periodā Endrū Mandžapane atguva kanādiešiem vadību, bet pēdējās trešdaļas 46. sekundē Mandžapane izgājienā viens pret vienu filigrāni apspēlēja Pītersenu, panakot 3:1. Saša Hmeļevskis ātri vienus vārtus atguva, bet otro reizi izlīdzināt rezultātu spēlē amerikāņiem neizdevās. Pēdējā minūtē Džastins Denforts ripu raidīja tukšos ASV izlases vārtos, pieliekot punktu Kanādas uzvarai.

PČ hokejā, pusfināls. ASV – Kanāda

ASV - Kanāda 2:4. Spēle noslēgusies

59:36 min. ASV - Kanāda 2:4Kanādieši izmeta ripu no zonas, labi pacīnījās pie apmales un ripa nonāca pie Džastina Denforta, kurš iemet tukšos vārtos

Amerikāņi nomaina vārtsargu. Kanādieši pārtver ripu un met no saviem vārtiem. Ripa lido garām vārtiem.ASV izlase ņem 30 sekunžu pārtraukumu

Pamatlaikā atlikušas divas minūtes

Pols neizmanto izdevību, nostiprināt kanādiešu pārsvaru. Ripa atlec pie viņa vārtu priekšā, bet metiens garām vārtiem.

Amerikāņiem atlikušas mazāk par astoņām minūtēm, lai atspēlētos. Savukārt Kanādu no fināla šķir mazāk nekā astoņas minūtes.

Ziemeļamerikāņi turpina "spridzināt". Abas komandas deviņās minūtēs izdarījušas jau 17 metienus!

43:36 min. ASV - Kanāda 2:3Kevina Rūnija metienu atvairīja Kempers, bet pirmais pie ripas Saša Hmeļevskishttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1401162927151984640

Pamatīgs uzbrukumu hokejs. Amerikāņi trāpa pa vārtu stabiņu, bet kanādieši neizmanto vēl vienu izgājienu viens pret vienu.

40:46 min. ASV - Kanāda 1:3Amerikāņi astotajā sekundē varēja gūt vārtus, bet glābj Kempers. Un uzreiz kanādiešu pretuzbrukumā izgājienā filigrāni vārtus gūst Mandžapane.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401161472667832324

ASV - Kanāda 1:2. Sākas 3. periods

ASV - Kanāda 1:2. Noslēdzies 2. periods

Kempers glābj pēc kārtējās lieliskās ASV izdevības. Trevors Mūrs neapspēlē Kemperu.

Kanādai labs vairākums, pamatīga ofensīva, kas turpinās arī pēc vairākuma. Amerikāņi iztur šo spiedienu.

Kanādas vārtu guvums netiek fiksētsRipa ielido ASV vārtos. Tiesneši fiksē vārtu guvumu, lai gan ripa ielido vārtos no kanādiešu slidas.Amerikāņu treneri pieprasa izaicinājumu - nevis par pašu vārtu guvumu, bet pirms tam bijusi aizmugure, kanādiešiem ieejot zonā.Tiesneši ātri izvērtē un apstiprina, ka kanādiešiem bija aizmugure.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401152498677731332

30:20 min. ASV noraidījumsPirmais noraidījums mačā - par sitienu pretiniekam ar elkoni "atpūsties" devies Braeins Boils.

Hokejs no vieniem vātrtiem uz otriem. Komandas ilgi neuzturas vidus zonā un ļoti strauji veido uzbrukumus. Skatītājiem ļoti baudāms, ātrs hokejs, bet diez vai treneri par šādu hokeju ir priecīgi.

24:15 min. ASV - Kanāda 1:2Kanādieši uzmet uz vārtiem, burzma pie amerikāņu vārtiem. Pītersens nepiespiež ripu, tā izslīd starp kājsargiem un pie pašas vārtu līnijas Mandžapani to iebaksta drošībai vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401150242989350913

Kempers atvaira metienus - amerikāņi pamatīgi "apšauda" Kanādas izlases vārtus. Tad atbilde no Kanādas puses un jau Pītersens glābj amerikāņus.

Amerikāņiem pirmajās sekundēs laba iespēja. Robinsons atdeva piespēli Blekvelam, kurš gan metienu izdara pēc pauzes - ripa trāpa pa kanādieša nūju un rikošētā pa gaisu lido pie tālā stabiņa esošā Robinsona, kuram neizdodas pa gaisu trāpīt pa ripu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401148605034008579

ASV - Kanāda 1:1. Sākas 2. periods

ASV - Kanāda 1:1. Noslēdzies 1. periodsPamatīgs "ugunsgrēks" pie Kanādas vārtiem. Kempers glābj, bet pēc perioda beigu signāla neliela pagrūstīšanās pie Kanādas vārtiem pēc tam, kad Kemperam pretinieks nedaudz trāpīja ar roku pa ķiveri. Kanādiešu vārtsargs demonstrē labu aktiermākslu un nodemonstrē kritienu, tādējādi parādot tiesnešiem, ka bijis it kā pamtīgs sitiens.

Garlands uzreiz varēja izvirzīta vadībā ASV izlasi. Viņš nonāca viens pie vārtiem, bet Kempers glābj kanādiešus.

17:17 min. ASV - Kanāda 1:1Teicami pie vārtiem nospēlē Blekvels! Viņš pielabo Volanina metienu no zilās līnijas - Kempers bezspēcīgs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401143586947670037

Donato atkal labi pacīnījās aiz Kanādas vārtiem, tad kanādiešu glābj Kempers. Mirkli vēlāk Lebanks apslidoja vārtus un centās trāpīt pa pretinieku slidu, lai ripa ielidotu vārtos, bet "joks" nesanāca.

Nospēletas 12 minūtes un komandas kopā izdarījušas jau 18 metienus!

Robertsons nonāk aci pret aci ar Kemperu, bet atkal kanādiešu glābj vārtsargs. Vārtos nonāk nevis ripa, bet pats Robertsons.

Vārtu stabs glābj Kanādu! Donato pēc spēka paņēmiena aiz vārtiem atņēma ripu un tad pēc viņa metiena ripa aizslīd garām Kemperam, bet trāpa pa stabiņu.

Pamatīga uguņošana pie abiem vārtiem. Kempers glābj kanādiešu, tad ripu pamana kanādiešu aizsargi un izmet to tālāk prom no vārtiem. Uzreiz bīstams moments Kanādai, līdzīgi amerikāņi pirmie pamana ripu un to aizraida tālāk no vārtiem.Un praktiski uzreiz moments pie Kanādas vārtiem - Lebanks saņēma nedaudz neērti piespēli un nepaspēja izdarīt bīstamu metienu.

Pagaidām pirmo minūšu aktivitātes arī bijušas vienīgās kaut cik bīstamās epizodes mačā. Turpinājums ļoti piesardzīgs abu komandu izpildījumā.

2:02 min. ASV - Kanāda 0:1Amerikāņi aktīvi sāka spēli un jau pirmajās sekundēs kanādiešus glāba Dārsijs Kempers. Kanādieši pēc nospēlētām divām minūtēm izveidoja ātru uzbrukumu, Šons Vokers uzmeta pa vārtsarga Pītersena kājsargiem un pirmais pie atsistās ripas bija Brendons Pirri, precīzi metot praktiski tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1401137207071571969

ASV - Kanāda. Spēle sākusies

Interesanti, ka spēles tiesneši nav neitrāli - divi amerikāņi un divi kanādieši.

Komandu sastāvi

Hokeja svētki tuvojas kulminācijai. Sestdien pasaules čempionātā divas pusfināla spēles, no kurām pirmā jau 14:15. Ziemeļamerikāņu duelis - ASV pret Kanādu.