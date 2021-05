Latvijas hokejisti nespēj atbildēt uz ASV diviem ātri gūtiem vārtiem

Latvijas hokeja izlase ceturtdien piedzīvoja pirmo zaudējumu pamatlaikā 2021. gada pasaules čempionātā, nespējot atbildēt uz ASV valstsvienības diviem pēc kārtas gūtajiem vārtiem otrajā periodā, piekāpjoties amerikāņiem ar rezultātu 2:4 (2:2, 0:2, 0:0).

Līdz ar šo neveiksmi Latvijas izlase apgrūtinājusi sev iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Lai pacīnītos par vietu ceturtdaļfinālā, Latvijai atlikušajās spēlēs pret Norvēģiju, Somiju un Vāciju vajadzētu gūt divas uzvaras.

Latvijas hokeja izlase jau spēles 66. sekundē nonāca iedzinējos, kad Mets Tenisons izmantoja to, ka Matīss Kivlenieks bija pazaudējis nūju un raidīja ripu viņam starp kājsargiem. Tomēr piektajā minūtē Miks Indrašis lielajā vairākumā ieraidīja ripu vārtu devītniekā, noslēdzot diezgan statisku izspēli. Neizšķirts rezultāts turējās desmit minūtes, kad pēc Braiena Boila metiena ripa trāpīja pa Riharda Mareņa nūju un mainīja ripas lidojuma virzienu, ielidojot Latvijas vārtos.

Taču trīs minūtes pirms pirmās trešdaļas beigām latvieši labi nocīnījās pie laukuma apmales, Oskars Batņa devās uz vārtiem un apdraudēja vārtus. Ripa no vārtsarga atlēca pie Renāra Krastenberga, kurš otro reizi panāca neizšķirtu rezultātu.

Otrajā trešdaļā ASV hokejisti pilnībā pārņēma spēles kontroli un perioda vidū divu minūšu laikā guva divus vārtus. 32. minūtē Trevors Mūrs izmantoja Latvijas aizsargu kļūdu uz noguruma rēķina un noslēdza uzbrukumu pēc Konora Garlanda piespēles. Savukārt 34. minūtē 18 gadus vecais Metijs Bernīrss nodemonstrēja savu talantu, tika līdz vārtu priekšai un izdarīja metienu. Ripa pēc rikošeta atradu ceļu vārtos.

Trešajā trešdaļā Latvijas hokejisti vairāk meta pa vārtiem, taču ļoti labas izdevības gūt vārtus nebija. Tiesa, amerikāņiem bieži metieni lidoja garām vārtiem.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija – ASV

Spēles statistika:

Renārs Krastenbergs atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē

Latvija - ASV 2:4. Spēle noslēgusies

Šveice – Slovākija 8:1 (1:0, 3:0, 4:1). Spēle noslēgusies!

Daugaviņš uzņēma ripu, pieturēja un izdarīja metienu, taču Pītersens ripu droši tvēra.

Latvijas izlasei, spēlējot seši pret pieci, divas reizes pazaudēja ripu uz zilās līnijas, kas aprāva uzbrukumus. Taču tiesneši pažēloja Indraši, kurš diezgan atklāti traucēja pretinieku, kad viņš steidza pēc ripas.

Spēle nepiespiestā gaisotnē tuvojas tās izskaņai.

Kivlenieks nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, kad jāspēlē vairāk nekā divas minūtes līdz pamatlaika beigām.

Latvijas hokejisti lielāko daļu vairākuma darbojās veiksmīgi, bet pēdējās sekundēs atkal bija liels apjukums pie Kivlenieka vārtiem. Kulda aizsita ripu prom, kad tā tuvojās vārtu līnijai. Trešo reizi mačā Latvijas vārtsargs pazaudēja nūju, tomēr izdevās saglabāt divu vārtu deficītu.

54:21 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Džeriņš pēc zaudētā iemetiena saķērās ar pretinieku un norāva viņam ķiveri. Sods piespriests par rupjību.

54:03 min. Šveice – Slovākija 8:1. Vārti!Otro reizi izceļas arī Lefels! Netverams metiens, neapturot ripu pirms tās uzņemšanas. Slovākijas izlasei noraidījumi pamatīgi izbojājuši spēli.

52:39 min. Šveice – Slovākija 7:1. Vārti!Hofmans tūlīt pat izmanto vairākumu. Otrie vārti spēlē viņam.

Vairākuma pēdējās sekundēs Daugaviņš izdarīja piespēli šķērsām laukumam Dārziņam, kura metienu atvairīja Pītersens. Pēc tam Daugaviņš vēlreiz bija uzbrukuma smailē. Momenti paliek neizmantoti.

51:44 min. Šveices izlase spēlēs vairākumāKonflikts starp Mislavu Rosandiču un Jonasu Zīgentāleru noslēdzas ar slovāka spļāvienu. Viņš tiek noraidīts līdz spēles beigām. Savukārt Slovākijas izlasei jāaizstāvas piecas minūtes mazākumā.

ASV izlases vārtsargs devās pēc ripas aiz vārtiem un paklupa, taču to Latvijas izlasei izmantot neizdevās. Uzbrukums turpinājās un spēcīgu metienu izpildīja Roberts Bukarts.

51:19 min. Noraidījums ASV izlasē.Pret Krastenbergu aiz vārtiem uzbrukuma zonā tika pārkāpti noteikumi.

Šajā trešdaļā nepilnu desmit minūšu laikā ASV hokejisti nav izdarījuši metienus pa vārtiem. Tiesa, vairākas ripas lidojušas lidojušas nedaudz garām. Latvijas hokejistiem jāsāk steigties, lai sāktu atspēlēšanos.

Slovākijas izlase tomēr atkal aktivizējusies. Berram jātiek galā ar vairākiem metieniem.

Uz brīdi amerikāņi atkal darbojās pa Latvijas izlases aizsardzības zonu, izveidoja momentu, kur netrāpīja tukšā vārtu stūrī. Latvijas hokejisti pēcāk steidza atgriezties uzbrukumā, un radīja draudus Pītersena sargātajiem vārtiem.

45:12 min. Šveice – Slovākija 6:1. Pirmie vārti slovākiem! Mihals Krištofs gūst slovākiem "goda vārtus", izceļoties ar precīzu plaukstas metienu.

44:34 min. Šveice – Slovākija 6:0. Vārti!Vēlreiz šveicieši veiksmīgi nospēlē vārtu priekšā. Šoreiz gan tika bloķēta Hudāčeka redzamība, bet precīzo metienu no zilās līnijas izpildīja Filips Kuraševs.

Ķēniņš iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi, taču Pītersens ripu tvēra pārliecinoši. Brīdi vēlāk Freibergs arī izdarīja metienu.

ASV hokejisti vairāk darbojās ar ripu, bet pagaidām pārāk bīstamus momentus neizveidoja. Trešajā minūtē Krastenbergam neizdevās uztvert tālu piespēli pret apmali, kas ļautu iziet pret vārtsargu.

40:38 min. Šveice – Slovākija 5:0. Vārti!Jau trešie vārti vairākumā šveiciešiem! Vārtu priekšā precīzi nospēlē Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Timo Meiers, kurš pielabo Santeri Alatalo raidījumu.

Šveice – Slovākija 4:0 (1:0, 3:0). Sācies otrais periods!

Sācies 3. periods

Šveice – Slovākija 4:0 (1:0, 3:0). Noslēdzies otrais periods.Šveices izlase trešo periodu uzsāks ar minūti un 58 sekundēm vairākumā.

Latvija - ASV 2:4. Noslēgusies 2. trešdaļa.Trešdaļas izskaņā ASV hokejisti bieži izdarīja metienus pa Kivlenieka sargātajiem vārtiem. Pēdējās sekundēs Karsumam izdevās metiens uzreiz pēc ieiešanas uzbrukuma zonā. Cīņā vārtu priekšā Daugaviņš saņēma sitienu pa kājstarpi, taču tiesneši to nepiefiksēja.

36:11 min. Šveice – Slovākija 4:0. Vārti!Enzo Korvi no aizvārtes atdod piespēli Gregorijam Hofmanam, kurš uzreiz raida ripu tuvajā "devītniekā". Hudāčeks ielaidis četrus vārtus, bet atvairījis tikai 11 metienus. Nevar teikt, ka šie vārti ir tīri uz viņa sirdsapziņas, bet metiens noteikti bija "ņemams".

Latvijas hokejistiem vairākums šoreiz bija diezgan neizteiksmīgs. Turklāt pretuzbrukumā Blekvels izvilināja Kivlenieku no vārtiem un gandrīz iedabūja ripu vārtos pēc vārtu apslidošanas.

35:53 min. Noraidījums ASV izlasē. Benīrss kavēja Ābola gājienu uz vārtiem un nopelnīja noraidījumu.

Uzreiz pēc mazākuma pretuzbrukumā "aizskrien" šveicieši. Vārtu stabs glābj Jūliusu Hudāčeku. Unterzanders bija vārtsargu jau apspēlējis.

31:55 min. Slovākijas izlase spēlēs četratā pret trijiem Mareks Djaloga aizlaužas līdz šveiciešu vārtiem un saņem sitienu pa rokām, panākot 17 sekunžu ilgu iespēju spēlēt pret trim pretiniekiem.

33:32 min. Latvija - ASV 2:4ASV uzbrukumā Makkejs un Hmeļevskis izdarīja metienus, bet tad aiz vārtiem talantīgais Metijs Benīrss nodemonstrēja savu ātrumu, tika vārtu priekšā un iedabūja ripu vārtos. Ripa pēc rikošeta no Rubīna nūjas ielidoja vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1397925907285692417

Atkal pēc zaudētajiem vārtiem Latvijas hokejisti sāka spēlēt uzbrukumā, tomēr Rubīna metiens lidoja garām vārtiem.

31:45 min. Latvija - ASV 2:3ASV pēc vairākuma turpināja izdarīt spiedienu uz Latvijas izlasi. Nogurušajam Ralfam Freibergam neizdevās ripu dabūt ārā no zonas, un aiz vārtiem amerikāņi ieguva ripu. Tam sekoja ātra izspēle, kuras noslēgumā Trevors Mūrs pēc Konora Garlanda piespēles raidīja ripu vārtos no tuvas distances. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1397922203547553792

Spēlē četri pret četri Balinskis izdarīja ļoti riskantu piespēli, taču Ķēniņš paglāba no izgājiena. Tad amerikāņi sāka spēlēt vairākumā, Blekvels gribēja gūt ļoti skaistus vārtus no tuvas distances, taču tas neizdevās. Ar grūtībām Latvija savus vārtus nosargāja.

29:48 min. Šveices izlase spēlēs vairākumāKā slovāki spēj mazliet stabilizēt spēli, tā seko vēl viens noraidījums. Daniels Gačulinecs sodīts par neveiklu spēli ar augsti paceltu nūju. Dažas sekundes vēlāk par pretinieka turēšanu sodīts Meiers.

28:11 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Latvijas hokejisti šoreiz mēģināja ātras izspēles, kad pēc dažām piespēlēm tika izdarīti metieni. Amerikāņi ripu izmeta no zonas, Jaks steidza neļaut Abdelkaderam tikt pie tās, taču izdarīja sitienu ceļgalā.

26:58 min. Noraidījums ASV izlasē. Donato sodīts par Balinska klupināšanu.

25:17 min. Šveice – Slovākija 3:0. Vārti!Spēle četratā ievirza otro periodu ļoti atklātā gultnē. To savā labā izmanto tieši šveicieši. Pēc ātras pārejas uzbrukumā Šveices izlase nostājas zonā, izpilda vairākas piespēles, bet Romēns Lefels ar spēcīgu metienu no iemetienu apļa panāk 3:0.

Latvijas hokejistiem izdevās spēli aizvest prom no saviem vārtiem. Rubīns iesāka uzbrukumu ar piespēli Dārziņam, taču uzbrucējs ripu neuztvēra, lai izlauztos līdz vārtiem. Turpinājumā Rubīna metiens tika bloķēts.

Līdz šim vienīgajā Latvijas uzbrukumā Džeriņš uzmeta pa vārtiem un pats steidza pēc vārtsarga atsitās ripas.

Amerikāņi turpināja daudz spēlēt ar ripu un meklēja veidus, lai pēc iespējas ātrāk atgūtu vadību.

21:37 min. Abas komandas spēlēs četratāKelemans sodīts par bloķēšanu, bet tiesneši arī atzīst, ka Andrigeto tēlojis. Slovākijas izlases uzbrukums tūlīt pat noslēdzas ar vārtu staba norībināšanu. Metienu izpildīja Mareks Hriviks.

Atkal ASV izlase uzreiz bīstami izspēlēja savus uzbrukums. Kivlenieks ripu atvairīja sev priekšā, un amerikāņi tika pie atkārtotām iespējām. Bija mēģinājums apslidot vārtus un iemest ripu Latvijas vārtos, bet Kivlenieks, guļot uz ledus, pielika kājsargu

20:22 min. Šveice – Slovākija 2:0. Vārti!Šveices izlase vēlreiz izmanto vairākumu, vārtus gūstot Svenam Andrigeto. Tāds mēdz būt hokejs. Slovākijas izlase bijusi pārāka, bet Šveices hokejisti turpina izmantot vairākumus. Divi gūti vārti ar pieciem metieniem.

Sācies 2. periods.

Šveice – Slovākija 1:0. Sācies otrais periods!

Renārs Krastenbergs intervijā LTV pēc pirmā perioda. "Ielaidām savā maiņā. Forši, ka izpirkām savu vainu. Domāju, ka šī ir laba spēle un būs vēl labāk. Jāmet pa vārtiem, jāiet uz vārtiem pēc atlēkušās ripas. Tieši tā arī guvām otros vārtus. Esam gatavi cīņai gan fiziski, gan mentāli. "

Latvija - ASV 2:2. Noslēdzies 1. periods

Mačs turpinājās ļoti dinamiski. Momenti bija pie abiem vārtiem, tāpat bija diezgan daudz asas cīņas pie apmalēm.

Šveice – Slovākija 1:0. Noslēdzies pirmais periods!

19:05 min. Šveices izlase spēlēs vairākumāSlovāku spiediens noslēdzas ar Adriana Holešinska pārkāpumu.

16:45 min. Latvija - ASV 2:2Latvija pēc zaudētajiem vārtiem veidoja savus uzbrukumus, bet tad labajā malā Ralfs Freibergs izcīnīja ripu, Oskars Batņa devās uz vārtiem un uzmeta no tuvas distances. Ripa no vārtsarga nonāca kreisajā malā, no kurienes Renārs Krastenbergs izdarīja precīzu metienu. Viņam pirmie vārti pasaules čempionātos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1397914860369760256

Neapturot ripu, metienu no bīstamas pozīcijas izpilda Milošs Kelemans. Savā vietā ir Reto Berra, kurš atvairījis jau deviņus slovāku metienus. Slovākijas izlase pārņēmusi spēli.

Indrašim aizsardzības zonā ripa pārlēca pāri nūjas lāpstiņai, taču Mūram arī neizdevās to iegūt un izdarīt ļoti bīstamu metienu. Citā uzbrukumā Kivlenieks atsita ripu sev vārtu priekšā, taču Freibergs paspēja ripu aizsist prom pirms to ieguva amerikānis.

14:46 min. Latvija - ASV 1:2Braiens Boils iznāca no rezervistu soliņa un devās uzbrukuma zonā, saņēma ripu no Kevina Lebenka un izdarīja metienu. Ripa trāpīja pa Riharda Mareņa nūju, mainīja lidojuma virzienu un ielidoja Matīsa Kivlenieka vārtos.

Freibergs pa labo malu tika uzbrukuma zonā un uzmeta pa vārtiem. Vārtu priekšā sākās cīņa par ripu, bet Pītersons to vārtos neielaida.

Neskaitot gūtos vārtus, Šveices izlases vairākums gan nebija pārāk pārliecinošs. Slovāki iztur mazākumu līdz galam, nepieļaujot vēl citus bīstamus metienus.

Latvijas hokejisti mazākumā teicami darbojās, bloķējot vairākus metienus un palīdzot savam vārtsargam. ASV vairākuma izskaņā Donato izlauzās līdz vārtiem un izdarīja metienu, taču Kivleniekam piederēja galavārds šajā epizodē.

9:47 min. Šveice – Slovākija 1:0. Vārti!Cik neveiksmīga situācija slovākiem... Uzreiz pēc nerealizētās iespējas mazākumā tiek zaudēti vārti. Rafaels Diazs raida spēcīgu metienu no zilās līnijas, ripa skar Mariana Studeņica nūju un ielido vārtos pēc rikošeta.

Reto Berra kļūdās, pazaudējot ripu pret slovāku presingu. Matušs Sukels neizmanto 100% iespēju, kaut kā pamanoties netrāpīt tukšos vārtos.

6:52 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Vairākuma turpinājumā Bukarts spēcīgi raidīja ripu nedaudz garām vārtiem. ASV metās uzbrukumā, kurā Balinskis pārkāpa noteikumus, iesitot pretiniekam ar nūju pa seju. Kivlenieks aizturētā soda laikā vēl atvairīja metienu.

6:53 min. Šveices izlase spēlēs vairākumā Kristians Pošpisils sodīts ar 5+20 minūtēm par nepareizu spēka paņēmienu. Visticamāk, tāpēc, ka slovāks pirms spēka paņēmiena palēcās.

5:00 min. Latvija - ASV 1:1Lai arī Latvijas izlases uzbrukums lielajā vairākumā bija diezgan nekustīgs, Miks Indrašis pieturēja ripu un izdarīja teicamu metienu, ripu raidot starp aizsarga kājām, bet Andris Džeriņš traucēja ASV vārtsargam redzēt metiena brīdi. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1397907822193479682

4:05 min. Vēl viens noraidījums ASV izlases sastāvā. Ēriks Robinsons nu mugurpuses "apskāva" Jāni Jaku, noraujot viņu zemā. Latvijai gandrīz divas minūtes lielajā vairākumā.

3:58 min. Noraidījums ASV izlases sastāvā.Mūrs nospēlēja ar augsti paceltu nūju pret Krastenbergu.

Martins Gernats no tuvas distances raida ripu tieši gar vārtiem. Pagājušas teju četras minūtes, bet vēl neviena komanda nav spējusi izdarīt metienu, kuru jāatvaira vārtsargam. Piesardzīgs hokejs.

Latvijas hokejisti arī spēja izdarīt pirmo metienu pa vārtiem, bet vēl brīdi vēlāk Rihards Bukarts iegāja uzbrukumā un apdraudēja Pītersena sargātos vārtus.

1:06 min. Latvija - ASV 0:1Jau pirmajā minūtē ASV izlase izdarīja metienus pa vārtiem un uzspieda savu spēli. Tad Matīss Kivlenieks pazaudēja nūju, atvairot ripu, un Mets Tenisons izdarīja tālu metienu. Latvijas izlases vārtsargam neizdevās ripu atvairīt, un tā izspraucās starp kājsargiem. Ja būtu nūja, tieši ar to viņš parasti būtu atvairījis šādu metienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1397906322587144192

Spēle sākusies!

Šveice – Slovākija 0:0. Spēle sākusies!

Paralēli OSC notiks spēle starp A apakšgrupas līderi Slovākijas izlasi un trešajā pozīcijā esošajiem Šveices hokejistiem.

Bobs Hārtlijs par ASV izlasi sacīja: "Mačā pret Kanādu amerikāņi bijafantastiski ātri. Spēles pret lielajām hokeja valstīm vienmēr ir izaicinājums, un šoreiz mums jau ir punkti pret tām. Mēs gribam iekļūt ceturtdaļfinālā, un mums ir vajadzīgi punkti katrā spēlē."

ASV izlases galvenais treneris Džeks Kapuano pirms mača ar Latviju: "Pazīstu Bobu Hārtliju, tāpēc aptuveni zinu, kādu spēles stilu piekops Latvijas izlase. Pieļauju, ka viņi spēlēs pozicionāli, un mūs sagaida smaga cīņa."

ASV izlases sastāvā Trevors Mūrs trīs spēlēs guvis trīs vārtus un reizi rezultatīvi piespēlējis, taču Džeisona Robertsona kontā ir 2+2. Savukārt Kels Pītersens ielaidis divas ripas 47 metienos un ar 95,74% atvairītu metienu čempionātā ieņem piekto vietu starp ripu ķērājiem.Latvijas izlasē pa diviem vārtiem guvuši Mārtiņš Karsums un Lauris Dārziņš, bet Matīss Kivlenieks atvairījis 97,1% metienu, tikdams galā ar 67 no 69 metieniem.

Latvijas un ASV savstarpējās spēles pasaules čempionātos:1997. gada 27. aprīlis, Turku – 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)1998. gada 11. maijs, Cīrihe – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)2000. gada 7. maijs, Sanktpēterburga – 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)2001. gada 30. aprīlis, Ķelne – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)2002. gada 29. aprīlis, Karlstāde – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)2005. gada 3. maijs, Insbruka – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)2006. gada 13. maijs, Rīga – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)2008. gada 2. maijs, Halifaksa – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)2009. gada 25. aprīlis, Berne – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)2013. gada 5. maijs, Helsinki – 1:4 (0:0; 1:2; 0:2)2014. gada 15. maijs, Minska – 6:5 (2:1;1:2;3:2)2017. gada 13. maijs, Ķelne – 3:5 (1:0; 2:3; 0:2)2018. gada 10. maijs, Herninga – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) – pagarinājumā

ASV valstsvienības sastāvs mačam:

Latvijas izlases vārtu drošība atkal uzticēta Matīsam Kivleniekam, bet oficiālajā pieteikumā spēlei virknējumos lielas izmaiņas. Visticamāk, ka spēlē hokejisti spēlēs jau ierastos virknējumos. Latvijas hokeja izlases sastāvs mačam: Vārtos: Matīss Kivlenieks, rezervē: Ivars Punnenovs1. maiņa: Ronalds Ķēniņš – Rodrigo Ābols – Lauris Dārziņš; Kristians Rubīns – Uvis Balinskis; 2. maiņa: Roberts Bukarts – Andris Džeriņš – Rihards Bukarts, Oskars Cibuļskis – Rodrigo Ābols;3. maiņa: Miks Indrašis – Kaspars Daugaviņš – Mārtiņš Karsums, Artūrs Kulda – Ralfs Freibergs;4. maiņa: Oskars Batņa – Rihards Marenis – Renārs Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals, Jānis Jaks.

ASV valstsvienībai šajā pasaules čempionātā nevar vairs palīdzēt vārtsargs Entonijs Stolārss, kurš guva savainojumu. Savukārt Latvijas izlasē savainojumu izcietis Oskars Batņa, kurš atgriezies sastāvā.

Pagaidām Latvijas hokejisti kopvērtējumā ir priekšā ASV izlasei, tomēr situācija grupā ir diezgan interesanta. Tādas hokeja lielvalstis kā Kanāda un ASV šobrīd ir ārpus ceturtdaļfinālu zonas, bet TOP 4 ierindojas Latvija un Kazahstāna. Tāpēc latviešiem jāturpina vākt punkti, noturētu lielvalstis aiz sevis.

Latvijas hokejistiem jāturpina krāt punkti pasaules hokeja čempionāta B apakšgrupā, lai turpinātu soļot pretī ceturtdaļfinālam. Šodien pretinieks būs diezgan ciets rieksts - ASV valstsvienība. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejisti-cina-pret-asv-centisies-tikt-pie-svarigiem-punktiem-kopvertejuma.d?id=53238313