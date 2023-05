Latvijas hokejisti vēsturiski iekļūst pusfinālā un brauc uz Tamperi

Latvijas hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionātā "Arēnā Rīga" sensacionāli iekļuva pusfinālā.

Ceturtdaļfināla cīņā Latvijas hokejisti piepildītā arēnā ar 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) uzvarēja Zviedriju. Tas pasaules čempionātos izdevies otro reizi vēsturē un pirmo reizi pamatlaikā. Līdz šim vienīgais panākums tika gūts 2009. gadā.

Latvijas izlase par pasaules čempionāta medaļām cīnīsies pirmo reizi vēsturē.

Vēsturiskajā uzvarā Latvijas labā vārtus iemeta izlases debitants Dans Ločmelis, Miks Indrašis un Jānis Jaks. Zviedriem vienīgo precīzo ripu iemeta Timotijs Liljegrens.

Kā jau to varēja gaidīt, ripas kontroli un iniciatīvu jau ar pirmajām minūtēm savās nūjās ņēma Zviedrija, kamēr Latvijai izdevās atbildēt ar bīstamiem pretuzbrukumiem. Jau otrajā minūtē Mika Indraša metiens lidoja tikai nedaudz garām zviedru vārtiem. Latvija aizsargājās labi un disciplinēti, par ko tika atalgota 13. minūtē - zviedri aizsardzībā nospēlēja nedaudz pasīvi un viduszonā zaudēja ripu. Aizvārtē pie ripas tika Rihards Bukarts, kurš to piespēlēja burzmā uz vārtu priekšu, un pirmais pie tās bija Ločmelis, no tuvas distances pārspējot vārtsargu.

Vēlāk pirmajā trešdaļā zviedri ieguva arī vairākumu, taču lielisks kārtējo reizi vārtos bija Artūrs Šilovs. Otrajā periodā pretiniekiem izdevās panākt izlīdzinājumu, kad 30. minūtē vairākumu izmantoja Liljegrens – saņēmis piespēli no Lūkasa Reimonda, viņš ieslidojās no zilās līnijas un spēcīgi trieca ripu vārtu devītniekā. Emociju līmenis pakāpeniski kāpa arvien augstāk un augstāk, un 37. minūtē pēc tiesneša svilpes nesavaldījās Mārtiņš Dzierkals, kurš ar nūju iestūmās pretiniekam kakla un plecu rajonā, par to saņemot 5+20 minūšu noraidījumu. Viņam mačs bija beidzies priekšlaicīgi.

Dzierkala pakļaušanās provokācijai gan nenesa tūlītējas sekas, jo Latvija piecu minūšu mazākumu izturēja. Noslēdzošās trešdaļas sākumā Zviedrija iemeta ripu Šilova vārtos, taču tas tika izdarīts ar augsti paceltu nūju, tāpēc tiesneši ļoti ātri pieņēma lēmumu guvumu neieskaitīt. Tuvojoties pamatlaika izskaņai, spēle bija kļuvusi mazliet piesardzīgāka, taču zviedriem joprojām piederēja kontrole. Droši vārtos joprojām spēlēja Šilovs, bet 46. minūtē mājiniekiem izdevās lielisks ātrais pretuzbrukums – Rihards Bukarts ieslidoja zviedru zonā, atspēlēja ripu Indrašim, kurš vispirms filigrāni apspēlēja pretinieku aizsargu un pēc tam acīgi raidīja ripu vārtu devītniekā. Latvija bija pārņēmusi vadību ar 2:1.

Tuvojoties pamatlaika izskaņai, zviedri sāka uzbrukt arvien nepacietīgāk, taču tā vietā saņēma vēl vienu naglu savā zārkā - pēc Jaka metiena no zilās līnijas vairākumā ripu nenokontrolēja vārtsargs Larss Jūhansons, kuram tā izkrita caur padusi, turklāt viņš pats pēc tam to ieslidināja vārtos. Dueļa izskaņā Zviedrija centās uzbrukt, taču Latvija lieliski aizsargājās, neļaujot pretiniekiem izveidot nopietnas metienu iespējas. Latvija varonīgi nosargāja vēsturisko uzvaru.

Portāls "Delfi" piedāvāja Latvijas un Zviedrijas mača teksta tiešraidi: