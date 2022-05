Latvijas hokejistus no fiasko pret Lielbritāniju izglābj vairākumu realizācija

Latvijas hokeja izlase svētdien 2022. gada pasaules čempionāta B apakšgrupas spēlē izglābās no sensācijas un ar rezultātu 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) dramatiskā cīņā pārspēja Lielbritānijas valstsvienību, kas turnīru turpina tikai ar zaudējumiem.

Spēles sestajā minūtē Lielbritānijas realizēja savu pirmo vairākumu šajā pasaules čempionātā. Keids Neilsons izdarīja metienu no asa leņķa, bet Elvis Merzļikins ar plecu neērtā situācijā ripu atsita priekšā. To savāca Metjū Maierss, kurš piespēlēja gar vārtiem Bretam Perlini, un viņš meta tukšajā vārtu apakšējā stūrī. Latvijas hokejisti turpināja spēlēt diezgan pasīvi, un 13. minūtē viņi nonāca iedzinējos ar divu vārtu deficītu. Aizturētā soda laikā briti devās uzbrukumā, kur pēc Lūisa Huka piespēles cauri spēlētāju burzmai vārtu priekšā Keids Neilsons ar slidu raidīja ripu vārtos. Tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās golu ieskaitīja.

Latvijas hokejisti nedaudz saņēmās pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem, bet pirmajā periodā vārtus gūst neizdevās. Otrajā trešdaļā latvieši beidzot pārspēja britu vārtsargu Benu Baunsu. Nikolajs Jeļisejevs pa labo malu iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja labu metienu pa vārtiem, atvairīto ripu ieguva Oskars Batņa, kurš guva vārtus 25. minūtē.

Lielbritānija divas minūtes vēlāk atvēsināja Latviju. Lūiss Huks pēc Bena O'Konora piespēles iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja perfektu metienu tālajā vārtu stūrī. Pēc trešajiem ielaistajiem vārtiem Elvis Merzļikins atstāja vārtus, un viņa vietā stājās Artūrs Šilovs. Vēlāk izrādījās, ka Merzļikins vārtus pametis savainojuma dēļ.

Vairākumā četri pret trīs 35. minūtē Jānis Jaks trāpīja metienu, neapturot ripu pēc Roberta Bukarta piespēles, atjaunojot vienu vārtu deficītu. Trešdaļas izskaņā Latvija vēlreiz spēlēja vairākumā, apdraudēja vārtus, bet rezultātu neizlīdzināja.

Trešajā trešdaļā Latvijas izlasei izdevās sodīt pretiniekus par noteikumu pārkāpumiem. 52. minūtē vairākumā Roberts Bukarts piespēlēja pa diagonāli Mārtiņam Dzierkalam, kurš uzreiz ripu nogādāja Rihardam Bukartam. Viņš nemeta no asa leņķa, nomānīja Benu Baunsu un raidīja ripu vārtos. Bet divas minūtes vēlāk vēl vienā vairākumā Dzierkals piespēlēja gar vārtiem, un Andris Džeriņš pielika nūju un ripu ievirzīja vārtos.

Atlikušajā laikā Latvija spēja rezultātu nosargāt un izvairījās no zaudētiem punktiem mačā pret Lielbritāniju.

Šajā mačā Merzļikins atvairīja 10 no 13 pretinieku metieniem, bet Šilovs tika galā ar visiem sešiem metieniem.

Latvijas hokejisti turpina teorētisko cīņu par vietu ceturtdaļfinālā. Latviešiem vēl pamatlaikā jāpieveic Zviedrija, kā arī jācer uz Čehijas izlases diviem zaudējumiem pamatlaikā. Savukārt Lielbritānija turnīru turpinās par vietas saglabāšanu elitē.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku notikumu aprakstu.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija – Lielbritānija

Spēles statistika

Latvijas izlasē par labāko spēlētāju nosauca Mārtiņu Dzierkalu, kura kontā trīs rezultatīvas piespēles.

Latvija - Lielbritānija 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Spēle noslēgusies!

Lielbritānija pieprasīja pusminūtes pārtraukumu. Britiem mazāk par minūti, lai izlīdzinātu rezultātu.

Rihards Bukarts pārtvēra ripu aiz vārtiem, bet Dzierkals pēc saņemtās piespēles pie metiena netika. Pēc tam latvieši pacietīgi turēja ripu uzbrukuma zonā.

Briti lika nervozēt Latvijas hokejistiem, viņi uzbrukuma zonā darbojās haotiski un neparedzami.

Kazahstāna – Vācija 4:5. Spēle noslēgusies Vācieši saglabā iespējas uzvarēt A apakšgrupā, bet kazahi ar Itāliju sadalīs septīto vietu jeb cīnīsies par vietas saglabāšanu elites divīzijā.

Lielbritānija mēģināja atgūt kontroli par ripu, bet četras minūtes pirms pamatlaika beigām tos izdevās apturēt.

Kazahstānas izlase metas atspēlēties, laižot laukumā sesto laukuma spēlētāju. Ehlics trāpa pa tukšo vārtu stabu.

53:11 min. Latvija - Lielbritānija 4:3Latvijas izlase beidzot izvirzās vadībā, atkal realizējot vairākumu. Mārtiņš Dzierkals teicami raidīja ripu gar vārtiem, kur Andris Džeriņš pielika nūju un ievirzīja ripu vārtos. Dzierkalam jau trešā rezultatīvā piespēle šajā mačā. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1528400413799505920

52:15 min. Lielbritānijai mazākums. Jānis Jaks cieta sadurmsē ar Filipsu un palika guļot uz ledus, turot savu ceļgalu. Balcers uzreiz devās viņu pārmācīt. Pēc video atkārtojuma noskatīšanās Filipsam piesprieda divu minūšu sodu, bet Balcers un Konvojs saņēma pa sodam par asumiem.

Bukarts tika pie laba metiena, bet Baunss turpināja radīt galvas sāpes Latvijas izlasei.

51:49 min. Latvija - Lielbritānija 3:3Latvija realizē vairākumu! Roberts Bukarts piespēlēja pa diagonāli Mārtiņam Dzierkalam, kurš uzreiz piespēlēja Rihardam Bukartam. Viņš nemeta no asa leņķa, nomānīja Benu Baunsu un raidīja ripu vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1528398754503487489

50:51 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Erhārds izmeta ripu ārpus laukuma un saņēma sodu par spēles laika vilcināšanu.

Latvijas hokejisti darbojās uzbrukuma zonā, taču piespēles bija tikai gar apmali. Brīdi vēlāk Baunss atsita ripu pēc Ķēniņa metiena, bet Balcers un Ābols pie tās netika.

Ābols pamanījās izdarīt labu piespēli gar vārtiem Balceram, bet viņam pietrūka pāris centimetru, lai izlīdzinātu rezultātu.

Dzierkalam izdevās vēl viens metiens, bet viņš nespēj atrast veidu, kā pārspēt Baunsu.

https://twitter.com/Gromuls/status/1528384754319515650

Latvijas izlase mazākumu izturēja. Dzierkals pēc atgriešanās laukumā tika pie ripas un mēģināja apspēlēt aizsargu, taču metiens neizdevās.

Mousijs ļoti viegli tika uzbrukuma zonā un izdarīja bīstamu metienu pa vārtiem, bet Šilovs ripu atvairīja.

44:57 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Dzierkals sodīts par sitienu ar elkoni. Ļoti strīdīgs sods pēc redzētā atkārtojuma.

47:08 min. Kazahstāna – Vācija 4:5Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē sāpīga epizode kazahiem. Ehlics ar plaukstas metienu vispirms trāpīja Savickim pa seju. Aizsargs bija nogūlies uz ledus, lai bloķētu vācieša raidījumu. Šutovs jau vairs nespēja noreaģēt uz atkārtotu raidījumu, ko Ehlics varēja izpildīt no ļoti pateicīgas pozīcijas.

Šilovs apturēja Perlini metienu pretuzbrukumā.

Kulda bīstami uzmeta pa vārtiem, brīdi vēlāk Bukarta un Ābola metieni tika bloķēti.

Rihards Bukarts gatavojās metienam, bet tad izdarīja neērtu piespēli Zīlem. Viņš gan uzmeta pa vārtiem, bet tas nebija pārāk bīstami.

Čukste uzmeta pa vārtiem pēc komandas biedra uzvarēta iemetiena. Latvijas hokejisti pēc tam pieļāva tehnisko brāķi, pieļaujot pārmetienu.

Latvijas hokejisti šoreiz jau no pirmajām minūtēm mēģina spēlēt aktīvi un darboties uzbrukuma zonā. Britu aizsardzības līnija darbojās veiksmīgi, līdz Dzierkals pārtvēra paviršu piespēli un izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi. Baunss ripu tvēra.

Gustavs Grigals saģērbies savā vārtsarga ekipējumā un ieņēmis vietu uz rezervistu soliņa. Vajadzības gadījumā viņš būs gatavs sargāt vārtus.

Sācies 3. periods

40:38 min. Kazahstāna – Vācija 4:4Lūk, kā! Vispirms vārti "uz ģērbtuvēm", bet tad vārti uzreiz pēc perioda sākuma. Mihailiss ar spēcīgu metienu tuvajā stūrī pārspēj Dastinu Štrālmaieru! Ripa noteikti bija tverama.

Jānis Jaks intervijā LTV7 pēc otrā perioda: “Rezultāts ir dir**. Mums bija jāsāk aktīvi, jākurina temps, bet mēs visu darām lēni. Esam nedaudz aizmiguši. Ar neko viņi nepārsteidz, mēs necīnāmies līdz galam. Mums ir jāskrien, jāmet ripa zonā. Neko nevajag izdomāt.”

LTV7 studijas redzamie kadri no arēnas liecina, ka Merzļikins tika nomainīts savainojuma dēļ.

Latvija - Lielbritānija 2:3. Noslēdzies 2. periods. Vairākuma izspēles vairs īsti neizdevās. Metiens izdevās Ķēniņam, kad Ābols bija vārtu priekšā, taču Latvijas hokejisti neguva vārtus "uz ģērbtuvi".

Dzierkals uzreiz tika pie teicama metiena iespējas, bet viņš nedaudz netrāpīja.

38:14 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Konvejs noraidīts par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju pret Džeriņu.

39:30 min. Kazahstāna – Vācija 3:4 Pēc trešdaļas, kas lielākoties pagāja skaitliski nevienādos sastāvos, Akoļzins pretuzbrukumā izraujas no sava pretspēlētāja, nogulda vārtsargu un ieslidina ripu vārtos.

Pēc otrajiem gūtajiem vārtiem Latvijas izlasei atkal jāpacīnās par ripas kontroli. Uzbrukumi atkal īsti neveidojas.

Perlini metienu Šilovs atsita sev priekšā, bet šoreiz vārtu priekšā bija tikai latvieši.

34:34 min. Latvija - Lielbritānija 2:3Brāļi Bukarti, Dzierkals un Jaks ilgstoši darbojās uzbrukuma zonā, līdz beidzot pie laba metiena tika Jaks, kurš no kreisā iemetiena apļa vidus trieca ripu vārtos.https://twitter.com/HockeyNewsHub/status/1528385983531696128

33:29 min. Noraidījums Lielbritānijas izlasē. Douds par Rūbīna turēšanu ar nūju dod Latvijai vairākumu četri pret trīs.

32:57 min. Abpusējs noraidījums.Čukste un Maierss pa rupjību tika noraidīti.

Rihards Bukarts skaisti pieturēja ripu un pēc vārtu apslidošanas piespēlēja Dzierkalam, kuram neizdevās pārspēt vārtsargu. Tad Filipss diezgan brīvi tika līdz vārtu priekšai un izdarīja metienu, bet Čukste saķērās ar Maiersu, kurš pārāk apņēmīgi devās virsū vārtsargam.

Roberts Bukarts labu piespēli ļāva Ābolam nonākt metiena pozīcijā, bet Baunss ripu atvairīja. Tam sekoja vēl pāris labi momenti. Ābols brīdi vēlāk izlauzās līdz vārtu priekšai, bet Ķēniņam un Balceram neizdevās tikt pie atkārtota metiena.

Leiks saņēma ripu un labi pieturēja to, neļaujot Čukstem to izsists. Brits izdarīja metienu, bet Šilovs to tvēra.

Latvijas izlase beidzot sāk spēlēt kā pirmais numurs, taču izpildījums joprojām pieklibo.

Batņa meta garām vārtiem, bet turpinājumā Zīle raidīja ripu vārtu virzienā, taču Roberts Bukarts nespēja mainīt ripas lidojuma virzienu.

25:52 min. Kazahstāna – Vācija 2:4Lukass Raihels izmanto lielo skaitlisko vairākumu! Vācieši beidzot var mazliet uzelpot. Jāuzsver, ka viņi noteikti ir pelnījuši atrasties vadībā.

Vārtsargu maiņa. Elvis Merzļikins dusmīgs dodas uz ģērbtuvēm, bet vārtos stājas Artūrs Šilovs.

26:24 min. Latvija - Lielbritānija 1:3Pēc gūtajiem vārtiem Latvijas izlasei atkal nācās diezgan daudz spēlēt bez ripas. Briti pieturēja ripu savā un neitrālajā zonā, bet tad Lūiss Huks saņēma piespēli no Bena O'Konora un iegāja uzbrukuma zonā. Viņš izdarīja asu metienu pa vārtiem un trāpīja vārtu augšējā stūrī. https://twitter.com/HockeyNewsHub/status/1528381409596948480

Jasins Ehlics noraidīts uz divām minūtēm par Šalapova iegrūšanu apmalē. Tā kā kazahs sasita galvu, tiesneši labu laiku skatījās video atkārtojumu, lai spriestu par lielāka noraidījuma piešķiršanu.

Latvijas hokejisti savā uzbrukuma zonā ļoti pavirši saspēlējās, vienkārši atdodot ripu pretiniekam. Šoreiz briti metienu neizdarīja.

24:17 min. Latvija - Lielbritānija 1:2Nikolajs Jeļisejevs pa labo malu iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja labu metienu pa vārtiem. Bens Baunss ripu atsita tieši virsū Oskaram Batņam, kurš uzreiz vienus vārtus atspēlēja. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1528380816610320386

Pirmajās divās minūtēs otrajā periodā Latvijas izlasei nav izdevies sakārtot savu spēli. Briti turpināja ātri ieiet uzbrukuma zonā un ātri izspēlēt līdz metienam.

Latvijas hokejistiem šajā mačā ļoti bieži ripa pārlēca pāri nūjas lāpstiņai. Tehniskie brāķi arī krājās viens pēc otra.

Bukarts pa kreiso malu iegāja uzbrukuma zonā, izdarīja metienu un trāpīja pa Baunsa ķiveri. Vārtsargs ripu fiksēja un pēc tam sakārtoja savu ekipējumu.

Perlini iegāja uzbrukuma zonā un uzreiz izdarīja metienu. Briti šobrīd ir ar mieru nemainīt spēles gaitu.

Sācies 2. periods.

Rodrigo Ābols pēc pirmās trešdaļas intervijā LTV7: “Viņi bija labāki, mēs bijām sliktāki. Jāsāk spēlēt uzreiz, nevis tad, kad ir 0:2. Mēs nogulējām startu, tam nav attaisnojumu.”

Kazahstāna – Vācija 2:3. Noslēgusies pirmā trešdaļa

Latvija - Lielbritānija 0:2. Noslēdzies 1. periods.

Trešdaļas noslēgumā Latvijas izlases pirmā maiņa "apšaudīja" Lielbritānijas izlases vārtus, bet veidu kā atspēlēt vienus vārtus atrast neizdevās.

18:33 min. Kazahstāna – Vācija 2:3Vārtu birums Helsinkos! Daniels Fišbuhs ar atkārtotu metienu raida ripu pilnībā tukšos vārtos. Pirmoreiz vadībā Vācija.

Filipss atņēma Krastenbergam ripu un pa labo malu devās uzbrukumā. Mamčičs viņu apturēja.

Jaks apspēlēja pretiniekus un nonāca metiena pozīcijā, bet ripu atvairīja Baunss.

16:10 min. Kazahstāna – Vācija 2:2Kazahstānas izlase atkal nespēj noturēt pārsvaru. Jegors Petuhovs ar skaistu plaukstas metienu panāca 2:1, bet 24 sekundes vēlāk precīzu metienu aizsarga aizsegā jau izpildīja Fēderls.

Latvijas izlase mēģina pamosties no murga, kas ir pirmajā trešdaļā. Marenis labi mēģināja piespēlēt Veinbergam uz vārtu priekšu, bet jaunais uzbrucējs nesavaldīja ripu. Pēc tam briti metās uzbrukumā, kur atkal izdevās radīt draudus Latvijas vārtu priekšā.

Džeriņa virknējums izspēlēja aktīvāko Latvijas izlases uzbrukumu šajā spēlē, bet Dzierkala un Riharda Bukarta metieni nebija veiksmīgi.

Ferrara saņēma teicamu piespēli no Konveja un izdarīja metienu no vārtu priekšas. Merzļikins glāba savu komandu un ļāva izturēt šo mazākumu.

12:16 min. Latvija - Lielbritānija 0:2Latvijas hokejisti uzbrukuma zonā pārkāpa noteikumus. Briti aizturētā soda laikā devās uzbrukumā, kurā izdevās iedabūt ripu vārtos. Pēc Lūisa Huka piespēles cauri spēlētāju burzmai vārtu priekšā Keids Neilsons ar slidu raidīja ripu vārtos.Tiesneši devās skatīties video atkārtojumu, lai izvērtētu, vai viņš apzināti ripu iespēra vārtos. Pēc atkārtojuma noskatīšanās tiesneši vārtu guvumu ieskaitīja.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1528371159267323910

Vācieši dominē. Viņi jau izpildījuši deviņus metienus pa Šutova vārtiem. Kazahiem sanācis tikai viens, ar kuriem arī tika gūti vārti.

Perlini atkal tika atstāts nepieskatīts, un viņš izdarīja bīstamu metienu pēc Neilsona piespēles. Merzļikins atkal laboja komandas biedru pozicionālo kļūdu.

9:01 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Artūrs Kulda noraidīts par grūšanu ar nūju. Viņš Doudu iegrūda apmalē.

Latvijas izlases vairākums šoreiz izskatījās ļoti slikti. Tikai pēdējās sekundēs izdevās ieiet uzbrukuma zonā, kurā tika pieļautas tikai kļūdas.

6:06 min. Noraidījums Lielbritānijas valstsvienībā. Filipss sodīts par turēšanu ar nūju.

Kazahstāna – Vācija 1:1Strauja notikumu attīstība arī A grupas spēlē. Kazahu prieki par Romāna Starčenko vārtu guvumu nebija ilgi, jo pusotru minūti vēlāk Jonass Millers no zilās līnijas panāca 1:1. Līdz šim lieliski spēlējošais Šutovs gan varēja notvert ripu.

5:24 min. Latvija - Lielbritānija 0:1Ar otro piegājienu Lielbritānija tomēr guva vārtus. Keids Neilsons izdarīja metienu no asa leņķa, bet Elvis Merzļikins ar plecu neērtā situācijā ripu atsita priekšā. To savāca Metjū Maierss, kurš piespēlēja gar vārtiem Bretam Perlini, un viņš meta tukšajā vārtu apakšējā stūrī. Lielbritānijai pirmais realizētais vairākums šajā čempionātā. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1528367897134788609

Vairākuma sākumā Neilsons izdarīja bīstamu metienu, bet Maierss jau lūkoja pēc atlēkušās ripas.

4:57 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Arī savā otrajā spēlē pasaules čempionātā Veinbergs nopelna noraidījumu, trāpot pretiniekam ar nūju pa seju.

Batņas virknējums izspēlēja pozicionālu uzbrukumu, kurā divus metienus vārtu virzienā izdarīja Mamčičs.

Draudīgu metienu izdarīja ar nūjas neērto pusi izdarīja Maierss, bet Merzļikins arī droši ripu atvairīja. Aktīva spēle pirmajā četrās minūtēs.

Līdz vārtiem izlauzās Veinbergs, kurš izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi, bet Baunss vārtos darbojās droši. Tiesa, ilgstoši nostiprināties uzbrukuma zonā Latvijai pagaidām neizdodas.

Lielbritānijas uzbrucējs Nelsons uzreiz pēc ieiešanas zonā izdarīja metienu no labās malas. Šķiet, ka šī metieniem bagāta spēle.

Pirmo metienu pa Lielbritānijas vārtiem izdarīja Ābols, bet Baunsam šis metiens nekās grūtības nesagādāja. Pēc tam Džeriņa maiņa radīja draudus angļu vārtiem.

Latvijas hokejisti zaudēja pirmajā iemetienā, un Konvejs uzreiz izdarīja metienu no neitrālās zonas, bet Merzļikins bija modrs. Arī otrajā iemetienā latvieši zaudēja.

Spēle sākusies!

https://twitter.com/martklavenieks/status/1528356827251060741

Latvijas hokeja izlases spēles pret Lielbritāniju: 1932. gada 19. marts, Berlīne (Eiropas čempionāts) – 2:51935. gada 21. janvāris, Davosa – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)1938. gada 14. februāris, Prāga – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)1993. gada 1. septembris, Šefīlda (Olimpisko spēļu kvalifikācija) – 8:4 (1:2;4:2;3:0)1995. gada 21. aprīlis, Bratislava (pasaules čempionāta B divīzija) – 8:4 (3:1;1:0;4:3)1996. gada 10. aprīlis, Eindhovena (pasaules čempionāta B divīzija) – 6:5 (1:1;4:4;1:0)1999. gada 13. novembris, Šefīlda (pasaules čempionāta kvalifikācija) – 0:0 (0:0;0:0;0:0)2013. gada 7. februāris, Rīga (Olimpisko spēļu kvalifikācija) – 6:2 ( 2:1; 1:0; 3:1)

Lielbritānijas izlase arī nosaukusi savu sastāvu duelim pret Latvijas izlasi. Vārtos viņiem būs stabilā vērtība Bens Baunss.

Latvijas hokeja izlases vārtus sargās Elvis Merzļikins, bet virknējumos nopietnas izmaiņas nav notikušas, salīdzinot ar iepriekšējo maču.

Latvijas hokeja izlases uzbrukuma līderis Rūdolfs Balcers: "Angļi iznāks tāpat kā austrieši – spēlēs ātri un fiziski. Jābūt gataviem un jānokoncentrējas uz šodienas spēli. Vienīgais variants šodien ir trīs punkti. Visas komandas, kas piedalās šajā turnīrā, ir labas un visām ir savi trumpji. Nenovērtēt kādu komandu ir nepareizais piegājiens." https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/balcers-sodien-vienigais-variants-ir-tris-punkti.d?id=54374352

Latvijas izlases treneris Artis Ābols par Lielbritānijas valstsvienību: "Var teikt, ka viņi tik tiešām spēlē, un to redzēsim arī šovakar. Arī spēlējot pret lielajām komandām saspringtās un grūtās situācijās savā zonā viņi meklē un bieži arī atrod piespēli, nevis vienkārši aizmet ripu prom. Kaut kādu apsvērumu pēc viņi jau ir šajā turnīrā un tomēr vietu šeit nav nopirkuši." https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/artis-abols-savu-potencialu-vel-neesam-paradijusi.d?id=54374310

Lielbritānijai arī šī spēle ir ļoti svarīga, jo tā cīnās par vietas saglabāšanu elites divīzijā.

Latvijas hokeja izlasei atlikušajās divās spēlēs pasaules čempionāta grupu turnīrā jādara viss iespējamais, lai nezaudētu izredzes kvalificēties ceturtdaļfinālam. Šobrīd latviešiem vajag divas uzvaras pamatlaikā, kā arī to, ka Čehija pamatlaikā zaudē savas abas atlikušas spēles. Latvijas hokejistiem svētdien spēle, kuru “uz papīra” vajadzētu uzvarēt – pretī stājas Lielbritānijas valstsvienība, kas līdz šim izcīnījusi tikai vienu punktu un piedzīvojusi piecus zaudējumus. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejisti-pc-maca-pret-lielbritaniju-luko-gut-otro-uzvaru-pec-kartas.d?id=54373952