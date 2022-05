Latvijas izlase aizraujošas spēles 'bullīšos' 'salauž' enerģisko Austriju

Latvijas hokeja izlase piektdien izcīnīja otro uzvaru 2022. gada pasaules čempionātā hokejā, "bullīšos" pārspējot Austrijas valstsvienību.

Latvijas izlase pretiniekus pieveica ar rezultātu 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0).

Pamatlaikā divus vārtus Latvijas valstsvienības labā guva Rūdolfs Balcers, bet par pēcspēles metienu varoni kļuva Artūrs Šilovs, kurš atvairīja četrus no pieciem "bullīšiem". Ar vienu vārtu guvumu un vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Rihards Bukarts, kurš tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlases sastāvā.

Latvijas izlase ar pieciem punktiem piecās spēlēs pakāpusies uz piekto vietu B apakšgrupā. Valstsvienība čempionātu turpinās svētdien, kad tiksies ar Lielbritānijas valstsvienību, bet turnīra noslēgumā otrdien spēkosies ar Zviedrijas hokejistiem. Austrijas izlase ar četriem punktiem piecās spēlēs atkāpās uz septīto vietu apakšgrupā.

Pirmā trešdaļa pagāja, abām komandām izlūkojot otras spēles manieri. Mazliet agresīvāk spēlēja Austrijas izlase, bet Latvijas valstsvienībai pāris labi uzbrukumi sanāca pēc piespēlēm laukuma garumā. Tiesa, nevienai no komandām izcilu vārtu gūšanas momentu nebija.

Otrās trešdaļas otrajā minūte Latvijas izlases hokejistu kļūda, neprecīzi sadalot spēlētājus, ļāva Benjaminam Nisneram rezultatīvi izcelties pretuzbrukumā. Taču jau četras minūtes vēlāk Rūdolfs Balcers pēc Jāņa Jaka piespēles paspēja raidīt ripu vārtu tuvajā stūrī pirms Bernhards Štarkbaums pārvietojās pretinieku vārtos.

Abu komandu ātrie vārtu guvumi noveda pie notikumiem pārbagātas trešdaļas. Īsi pēc gūtajiem vārtiem latvieši tika pie diviem vairākumiem. Satura ziņā tie nebija pārliecinoši, taču otro vairākumu izmantoja Rihards Bukarts, kurš precīzi pielaboja Kārļa Čukstes izpildītu uzmetienu vārtu virzienā –rezultāts 2:1. Pusminūti vēlāk gan Latvijas izlase noraidījumu dēļ palika trijatā, ko prasmīgi izmantoja Dominiks Hainrihs, rezultātu izlīdzinot (2:2).

Austriešu sastāvā no skarbāka soda izspruka Klemenss Untervegers, kurš ar kāju bīstami iespēra Oskaram Batņam. Tomēr tas tāpat neliedza Latvijas izlasei neilgi pēc vairākuma atgūt vadību. Kristaps Sotnieks ar pašaizliedzīgu cīņu ievadīja ātro uzbrukumu, kuru skaisti izspēlēja Balcers un Rihards Bukarts, liepājniekam gūstot jau otros vārtus.

Lai gan Balcers pēc otrā perioda sarunā ar LTV uzsvēra, ka nepieciešams "neiesēsties" aizsardzībā, Austrijas izlase trešās trešdaļas ievadā sagādāja vērā ņemamu spiedienu. Tas arī piespieda Latvijas izlasei aizsargāties līdz spēles 47. minūtē Tomass Rafls pielaboja ripas lidojumu un izlīdzināja rezultātu (3:3). Pretinieku pārsvars mazliet noplaka, taču drīz vien Šilovs jau tikai ar ķiveri atvairīja vēl vienu bīstamu Rafla metienu pretuzbrukumā. Trešā perioda pirmajā daļā Latvijas izlasei sanāca viens metiens, bet Austrijas valstsvienībai bija desmit metieni pa Šilova vārtiem.

Tuvojoties pamatlaika beigām, temps noplaka, bet ripu vairāk sāka kontrolēt Latvijas valstsvienība. Abas komandas apmainījās ar dažiem metieniem, taču pēdējās trešās trešdaļas minūtes aizvadīja pietiekami piesardzīgi.

Papildlaikā intriga netrūka. Latvijas izlases rindās bīstamāko metienu izpildīja Rodrigo Ābols, kura raidītā ripa norībināja abus vārtu stabus. Neilgi pirms tam ripa gan izslīdēja starp Šilova kājsargiem, mudinot abu valstsvienību hokejistus mesties uz ledus. Ripa apstājās īsi pirms vārtu līnijas.

Pēcspēles metienos Latvijas izlases labā precīzus metienus izpildīja Nikolajs Jelisejevs un Roberts Bukarts, izvirzot vienību vadībā ar 2:0. Ceturtajā metienu sērijā Austrijas izlase guva savus pirmos vārtus, taču pēc neprecīza Balcera "bullīša" nespēja izglābties, Šilovam atvairot piekto pretinieku raidījumu.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija – Austrija

Latvija – Austrija 4:3. Pēcspēles metienos uzvar LatvijaLatvija – Austrija 0:0. Pirmais met 18 gadus vecais Kaspers... Uzbrucējs apspēlē Šilovu, pieslido par tuvu un netrāpa vārtos.Latvija – Austrija 1:0. Jelisejevs ar ļoti precīzu plaukstas metienu raida ripu vārtos. Latvija – Austrija 1:0. Šilovs glābj! Ganals meistarīgi viņu noguldīja, bet nespēja raidīt ripu vārtos. Latvija – Austrija 1:0. Štarkbaums atvaira Ābola metienu apakšējā stūrī.Latvija – Austrija 1:0. Šilovs ar nūju izsit Šnaideram ripu īsi pirms metiena.Latvija – Austrija 2:0. Roberts Bukarts izcili apspēlē vārtsargu un panāk jau 2:0!Latvija – Austrija 2:1. Hainrihs ar metienu "devītniekā" saglabā cerības Austrijai.Latvija – Austrija 2:1. Balcers netrāpa starp vārtsarga kājsargiem. Latvija – Austrija 2:1. Šilovs atsit Leblera metienu. Uzvar Latvija!

Latvija – Austrija 3:3 (0:0, 3:2, 0:1). Noslēdzies papildlaiks!Balcera pašā papildlaika izskaņā centās ar varenu pauzi apslidot vārtus, bet neuzmeta. Tas tikai ļāva Hūberam aizslidot līdz Šilova vārtiem, bet viņam nesanāca izmantot savu izgājienu.

Artūrs Kulda kļūdās neitrālajā zonā un "atved" pretuzbrukumu, bet atkal vietā ir Šilovs.

Ķēniņš ar pēkšņu plaukstas metienu norībina abus vārtu stabus!!! Štarkbaums nebūtu bijis glābējs.

Abas vienības apmainās ar agresīviem uzbrukumiem. Papildlaikā vēl divarpus minūtes.

Pamatīgs haoss pie Latvijas izlases vārtiem! Ripa pēc spēcīga metiena izslīd cauri Šilova kājsargiem. Kādi četri laukuma hokejisti sakrīt tai virsū, bet ripa neieslīd vārtos.

Trijnieks Balcers-Ābols-Jaks kontrolē ripu, bet nesteidzas. Nepilnu minūti ilgā ripas pieturēšana noslēdzas ar atvairītu Jaka metienu.

Latvija – Austrija 3:3 (0:0, 3:2, 0:1). Sācies papildlaiks!

Latvija – Austrija 3:3 (0:0, 3:2, 0:1). Noslēdzies pamatlaiks

Kaspers jau atgriezies laukumā. Sākusies noslēdzošā pamatlaika minūte.

Kazahstāna - Slovākija 3:4. Spēle noslēgusies

Nepilnas divas minūtes līdz spēles beigām svarīgs pārmetiens Latvijas izlases zonā. Īsi pēc tam vēl viens. Uz ģērbtuvēm paralēli dodas Kaspers, kuram komandas biedra raidīta ripa trāpīja virs slidas.

Latvijas hokejisti jau sākuši vairāk kontrolēt ripu. Pieļaujams, ka Austrijas valstsvienība patērēja daudz spēku, lai aizvadītu tik enerģisku trešdaļas pirmo pusi. Nepilnas četras minūtes atlikušas trešdaļā.

Izcilu solo reidu uzsāk Dzierkals, kurš apspēlē vienu pretspēlētāju, bet tad efektīgā lidojumā klūp. Daži izlases pārstāvji pieprasa noraidījumu, bet tiesneši nepiekrīt.

Kaut cik cerīgu uzbrukumu uzsāk Balcers, kurš piespēlē Ābolam, taču viņa metienu bloķē. Pamatlaikā atlikušas piecas minūtes.

Latvijas izlase ar atsevišķiem uzbrukumiem cenšas lauzt spēles gaitu, tomēr austriešiem joprojām pieder pārsvars. Tas vairs nav nomācošs, taču ir vērā ņemams.

Metienu skaits trešajā trešdaļā. Latvijas izlasei bijis viens metiens, Austrijai – desmit. Tas arī visu izsaka.

Rafls gandrīz jau panāk 3:4! Šnaiders bīstami uzmeta pretuzbrukumā, bet austrieši ar vienu piespēli izkārtoja atkārtotu metienu. Šilovs, iespējams, nejauši ripu atsita ar ķiveri.

46:21 min. Latvija – Austrija 3:3. Austrieši izlīdzina rezultātuTā arī nobriest vārti... Ieilgušais austriešu uzbrukums noslēdzas ar Kiliana Cindela metienu no zilās līnijas. Ripa pa ceļam uz vārtiem šķietami skar Mamčica slidu un pārsteidz Šilovu. Vārti tiek ieskaitīti Tomasam Raflam, kurš ar Mamčicu cīnījās par pozīciju. Iespējams, ka arī viņš pielaboja ripas lidojumu.Pelnīts vārtu guvums Austrijas izlasei.

Latvijas izlases aizsardzība atkal plīst pa vīlītēm. Šilovs glābj pēc diagonālas piespēles!

43:32 min. Kazahstāna - Slovākija 3:4Orehovs uzmeta no apmales vārtu virzienā. Paņukovs pieliek nūju un ripa ielido devītniekā

Austrieši divas reizes pusotras minūtes laikā ļoti ātri ieslidojuši Latvijas zonā un uzreiz apdraudējuši Šilova vārtus. Vārtsargs abus metienus atsita.

Abas vienības nav kautrējušās mest pa vārtiem, taču ripa līdz tiem vēl īsti nenonāk. Laba iespēja bija Jakam, bet aizsargs netrāpīja pa pretinieku "cietoksni". Latvijas izlases aizsargi bloķējuši pāris austriešu raidījumus.

Kazahstāna - Slovākija 2:4. Sākas 3. periods

Perioda ievadā vairāk uzbrūk Latvijas izlase. Taču abu komandu izpildījumā jūtama kaut maza piesardzība. Haotisko otro trešdaļu neviens nevēlas atkārtot.

Latvija – Austrija 3:2 (0:0, 3:2). Sākusies trešā trešdaļa!

Rūdolfs Balcers intervijā LTV: "Austrieši labi spēlē. Diezgan labs temps, abos virzienos. Tā komanda, kas mazāk kļūdīsies, uzvarēs. Domāju, ka galvenais ir trešajā trešdaļā neiesēsties. Turpināt spēlēt tāpat."

Kazahstāna - Slovākija 2:4. Noslēdzies 2. periods

Latvija – Austrija 3:2 (0:0, 3:2). Noslēgusies otrā trešdaļa!

Glābj Artūrs Šilovs!!! Lukass Haudums saņem ripu pie vārtiem, nogulda vārtsargu, bet nespēj pārcelt ripu pāri Šilova kājai. Vārtsargs ar kājsargu atsita ripu!

Spēles temps beidzot krities. Pēc ilgāka pārtraukuma pozicionāli uzbrūk arī Austrija.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527718858240380928

34:26 min. Kazahstāna - Slovākija 2:4Slovāku jaunais talants Slafkovskis realizē bullīti, kas piespriests pēc viņa neatļauti apturētā sologājienahttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1527722745454219264

35:40 min. Latvija – Austrija 3:2. Vēl vieni vārti Balceram!Sotnieks pārtver ripu neitrālajā zonā un izkārto "divi pret viens" ātro uzbrukumu. To izcili izmanto Balcers un Rihards Bukarts! Liepājnieks piespēlē Bukartam, uzreiz saņem piespēli atpakaļ un triec ripu tuvajā stūrī!

33:18 min. Kazahstāna - Slovākija 2:3Slovāki otro reizi izmanto lielo noraidījumu. Adams Liška izgājienā viens pret vienu apspēlē Andreju Šutovu.

Latvijas izlase austriešus vienā no nostāšanās reizēm piespieda diezgan tuvu saviem vārtiem, taču Jaka metiens tika bloķēts. Lai gan vairākumā šodien gūti vieni vārti, jāsaka, ka vairākuma izspēles nav bijušas pārāk veiksmīgas. Austrija iztur mazākumu. Vai beidzot sagaidāms kāds mierīgāks spēles nogrieznis!? Otrais periods bijis pavērsieniem pārbagāts.

31:59 min. Austrijas izlase spēlēs mazākumāKlemenss Untervegers divcīņā ar Batņu iesper latvietim pa kāju, izpildot sava veida "padeni". Par to piešķirams arī skarbāks sods... Tiesneši skatās video atkārtojumu.Untervegers tomēr nopelna tikai divas minūtes. 18 sekundes spēle ritēs četratā, bet tad Latvijas izlasei būs vairākums.

29:47 min. Kazahstāna - Slovākija 2:2Kazahstānas spēlētājs Akoļzins saņēma 5 minūšu sodu par rupju spēka paņēmienu. Slovāki iznanto to - Fehervarijs ar šķēlienu panāk 2:2.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527720511098060800

31:24 min. Latvija – Austrija 2:2. Austrieši izlīdzina rezultātuAustrijas izlasei nekas nesanāk līdz Dominiks Hainrihs ar pavisam vienkāršu plaukstas metienu pārspēj Šilovs. Austrietis izpildīja ļoti precīzu metienu.

30:17 min. Latvijas izlase spēlēs trijatā pret pieciemKristaps Zīle tiek noraidīts par ķeksēšanu, bet Rodrigo Ābols jau pēc svilpes izpaudās ar rupjību pret Kasperu. Negaidīts un nevajadzīgs pavērsiens.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527717034678575104

29:50 min. Latvija – Austrija 2:1. Vārti!!!Vairākums atkal neizskatījās pārliecinoši, bet tad visu izmainīja nejauša epizode. Čukste uzmeta ripu vārtu virzienā pa ledu, bet to ļoti precīzi pielaboja Rihards Bukarts. Štarkbaumam ripa izslīdēja starp kājsargiem.

28:21 min. Latvijas izlase vēlreiz spēlēs vairākumāUzreiz pēc mazākuma izciešanas Dāvids Maiers pārcenšas, cenšoties apturēt ļoti aktīvo Rubīnu.

Latvieši vairākumā nesanāk īsti nekas. Austrijas izlase spēja vairākkārt ripu raidīt ārpus savas zonas.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/1527714860783374337

25:40 min. Latvijas izlase spēlē vairākumāLeblers uzreiz pēc centra iemetiena nevajadzīgi pārkāpj noteikumus pret Krastenbergu.

25:36 min. Latvija – Austrija 1:1. Latvija izlīdzina rezultātu!!!Pozicionāls latviešu uzbrukums rada haosu Austrijas izlases aizsardzībā. Jaks ar ātru piespēli atrod Balceru, kurš paspēj izpildīt metienu vārtu stūrī pirms Štarkbaums to "aizver".

Latvijas valstsvienība pēc neveiksmīgā trešdaļas ievada atguvusi iniciatīvu.

Kazahstāna - Slovākija 2:1. Sākas 2. periods

Pāris uzbrukumus pēc kārtas situāciju ļoti labi saasina Rubīns, kurš praktiski nonāk uzbrukuma smailē. Ļoti nepieciešamas darbības aizsarga izpildījumā.

Nisners vēlreiz tiek pie laba metiena pretuzbrukumā. Un arī šoreiz viņam Latvijas izlase traucē jau par vēlu. Latvijas izlase perioda ievadā netur Austrijas vienības tempu.

21:10 min. Latvija – Austrija 0:1. Austrieši gūst vārtus.Latvijas izlase pavirši atgriežas aizsardzībā. Austriešiem it kā nebija skaitliskā pārsvara, taču Benjamins Nisners tika pie iespējas netraucēti izpildīt metienu. Nisners ar ārkārtīgi precīzu metienu "devītniekā" piespiež Šilovam ielaist pirmo ripu šajā čempionātā.

Latvija – Austrija 0:0. Sākusies otrā trešdaļa!

Kazahstāna - Slovākija 2:1. Noslēdzies 1. periods

17:52 min. Kazahstāna - Slovākija 2:1Kazahi vēlreiz izmanto vairākumu. Kazahstāna no savas zonas sāka uzbrukumu, slovāku vārtsargs Adams Huška atvaira metienu, bet atsisto ripu ar nūjas neērto pusi devītniekā iemet Dmitrijs Ševčenkohttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1527710751963525121

Mārtiņš Dzierkals intervijā LTV: "Cenšamies. Spēle ir smaga un ļoti līdzīga. Mēs jau zinājām, ka ar austriešiem nebūs nekādas pastaigas."Uzbrucējs secina, ka kaut kas jāmaina, jo uzbrukums nav bijis pietiekami augstā līmenī. Izlasei esot nepieciešams niknāk spēlēt. "Tagad iesim runāt, paskatīsimies video. Vajadzētu vairāk bīstamus momentus sataisīt."

Latvija – Austrija 0:0. Noslēgusies pirmā trešdaļa!

Tuvojoties perioda izskaņai, spēles temps atkal noplok. Diezgan viegli saskatīt sakarību, ka tas atkal noticis tad, kad ripu kontrolē tieši Latvijas izlase. Taču spēlei bijis viļņains raksturs. Katrs notikums var pēkšņi atkal izraisīt pāris ļoti agresīvas un ātras minūtes.

15:17 min. Kazahstāna - Slovākija 1:1Kazahi vairākumā izlīdzina rezultātu. Pie atsistās ripas pirmais bija Kirils Paņukovs, raidot ripu zem vārtu pārliktņahttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1527709229351460864

Spēlei turpinoties pilnos sastāvos, divus draudīgus uzbrukumus izveido Latvijas izlase.

14:09 min. Abas komandas spēlēs četratāNu jau Rubīns pārmāca Kasperu! Aizsargs neļāva 18 gadus vecajai zvaigznei doties uz vārtiem pēc metiena izpildes. Abu hokejistu domstarpības pāraug vairāku spēlētāju konfliktā. Tiesneši arī lemj noraidīt divus hokejistus. No Latvijas puses sodu par rupjību nopelna Dzierkals.

Pēc dažām diezgan augstā tempā pavadītām minūtēm iniciatīvu uz brīdi beidzot sagrābj latvieši. Noprotams, ka Latvijas izlase vēlas spēlēt lēnāk un meklēt iespējas izpildīt tālas piespēles. Ķēniņš vienu šādu piespēli pārvērš pietiekami bīstamā metienā.

12:12 Kazahstāna - Slovākija 0:1Kazahstānas hokejisti kļūdās savā zonā un slovāki uzreiz viņus soda. Andžejs Kollars izvirza vadībā slovākushttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1527707434734657536

Latvijas hokejisti atzīstami aizstāvas, neļaujot austriešiem izpausties. Mazākuma beigās Rūdolfs Balcers aizskrien pretuzbrukumā, bet Štarkbaums viņa bīstamo metienu atvaira.

9:35 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāAustriešiem sanāca ļoti ilgstošs uzbrukums Latvijas izlases zonā. Džeriņš saņēma sodu par diezgan nemanāmu pretinieka turēšanu.

Austrieši ar ļoti asu uzbrukumu apdraud Šilova vārtus. Agresivitāte gan galvenokārt izpaudās brīdī, kad vārtsargs piespieda ripu pēc atsargāta metiena. Jānis Jaks, aizstāvot vārtuvīru, mazliet izplūcās ar 18 gadus veco NHL drafta kandidātu Marko Kasperu.

Pēc nepilnām sešām minūtēm uzbrukums ar diviem metieniem sanāk arī Latvijas valstsvienībai. Spēles sākums sola līdzvērtīgu spēkošanos.

Austrieši izpildījuši jau trīs metienus pa Šilova vārtiem. Latviešiem nav sanācis neviens raidījums pa pretinieku "cietoksni". Austrijas izlasei sanācis ļoti labs pāris minūšu nogrieznis.

3:29 min. Komandas spēlēs četratāPeters Šnaiders izlaiž ripu no Latvijas izlases zonas un savu kļūdu labo ar pārkāpumu.

3:16 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāAustrijas valstsvienībai pirmoreiz šajā mačā sanāk ilgāk "iesēsties" Latvijas izlases zonā. Debitants Klāvs Veinbergs savā pirmajā nomaiņā pazaudē līdzsvaru un pārkāpj noteikumus.

Spēles ievadā Latvijas izlase uzbrūk pozicionāli un vairāk kontrolē ripu. Austrieši jau paguvuši parādīt gatavību ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā.

Paralēli Helsinkos sākusies Kazahstānas spēle pret Slovākiju. Informēsim par rezultāta izmaiņām šajā spēlē, bet tagad visa uzmanība Tamperei!

Spēle sākusies!

Īsi pirms spēles sākuma atgādinām, ka Austrijas izlase šajā čempionātā pirmo reizi elites divīzijas spēlē pieveica Čehiju. Austrieši noteikti cer pieveikt Latviju un iekļūt ceturtdaļfinālā.

Artis Ābols sarunā ar LTV sola ātru un agresīvu spēli no Austrijas izlases puses."Mums arī ātri jāspēlē. Nebūs daudz laika [domāt]. Tas nebūs Somijas hokejs. Tas būs kā čehi pirmajā periodā."Izlūkots arī bīstamais Austrijas izlases vairākums. "To mēs redzējām. Pirmkārt, nedrīkst noraidīties. Tos vārtus mēs vakar un šodien no rīta skatījāmies. Ir plāns, kā to neitralizēt. Es tagad plaši neiedziļināšos."

Austrijas izlases sastāvs:https://twitter.com/hockeyaustria/status/1527696906142380032

Debiju pasaules čempionātos piedzīvos 19 gadus vecais Klāvs Veinbergs!

Latvijas izlases treneru korpuss zīmīgo vārtsargu maiņu slēpa līdz pēdējai stundai pirms mača.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlases-vartos-merzlikina-vieta-negaiditi-stasies-silovs.d?id=54372016

Latvijas izlase pret Austrijas valstsvienību: 1999. gada 8. maijs – 2:5 (1:4, 1:0, 0:1)2004. gada 3. maijs – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)2007. gada 6. maijs – Maskava, 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)2009. gada 29. aprīlis, Berne – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)2011. gada 8. maijs, Košice – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)2013. gada 7. maijs, Helsinki – 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)2015. gada 9. maijs, Prāga – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) – pagarinājumā2019. gada 11. maijs, Bratislava – 5:2 (1:0, 0:0, 4:1)

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji! Latvijas hokeja izlasei vairs atlikušas tikai spēles bez atkāpšanās ceļa. Uzvara ļaus turpināt cīņu par ceturtdaļfinālu, bet zaudējums piespiestu svētdien ar britiem cīnīties par palikšanu elites divīzijā.