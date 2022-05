Latvijas izlase pēc nevajadzīga noraidījuma izlaiž punktus pret Somiju

Latvijas hokeja izlase sestdien, 14. maijā, pasaules čempionātā Tamperē piedzīvoja otro zaudējumu divās spēlēs, cīņas izskaņā ar 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) piekāpjoties mājiniecei Somijas valstsvienībai.

Latvijas izlase līdz ar otro zaudējumu, nepaņemot punktus spēlēs pret favorītēm, sarežģījusi sev ceļu uz ceturtdaļfinālu. Latvijai tagad būs brīvdiena, bet nākamā spēle 16. maijā pret Norvēģiju.

Latvijas izlases rindās par labāko atzina Elvi Merzļikinu, kurš atvairīja 18 no 20 metieniem. Somijas izlases vārtos Hari Sateri atvairīja 16 no 17 metieniem, bet par abāko mājinieku rindās atzina somu lielāko zvaigzni Mikaelu Granlundu, kurš guva vārtus un izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Latvijai vienīgos vārtus guva Rūdolfs Balcers.

Vairāk pirmajā periodā uzbrukt mēģināja somi, bet bīstami momenti radās arī pie viņu vārtiem. Vispirms Ronaldam Ķēniņam neizdevās pārspēt somu vārtsargu Harri Sateri, bet devītajā minūtē pretuzbrukumā tieši Ķēniņš, izgājis divatā ar Balceru pret vienu somu aizsargu, viņš piespēlēja Balceram, kurš meistarīgi trāpīja tukšajā kreisajā vārtu augšējā stūrī - 1:0.

17.minūtē Somijai noraidījumu nopelnīja Sami Vatanens, taču par spīti diviem metieniem pa vārtiem, otro reizi vārti ieņemti netika. Pirmā perioda laikā Latvijai bija četri metieni pa vārtiem, kamēr somi metuši tikai divreiz.



30.minūtē Robertam Bukartam tika piešķirtas divas soda minūtes par Tēmu Hartikainena turēšanu ar nūju savu vārtu priekšā. Somi vairākumā daudz meta pa vārtiem, līdz pēc Mikaela Granlunda metiena no labās puses ripa trāpīja pa gala apmali un izleca vārtu priekšā otrā pusē, tieši uz nūjas Sakari Manninenam - 1:1.

34.minūtē divas soda minūtes nopelnīja arī Kristaps Sotnieks, un somu spiediens uz Latvijas izlases vārtiem kļuva arvien lielāks. 28 sekundes pirms otrās trešdaļas beigām divas soda minūtes saņēma soms Marko Antila, taču rezultāts vairs nemainījās - 1:1.

Tāpat arī trešās trešdaļas sākumā vairākumu neizdevās realizēt, bet somu uzbrukumus vēlāk apslāpēja latviešu aizsardzība, iespējas gadījumā atbildot ar pretuzbrukumiem un vairāk traucējot ar metieniem somu vārtsargu.

Trīs minūtes un desmit sekundes pirms pamatlaika beigām apšaubāmu noraidījumu pretinieku zonā nopelnīja Mārtiņš Dzierkals, un somiem vajadzēja tikai 18 sekundes, lai realizētu vairākumu. Vārtus ar metienu no kreisā iemetiena apļa tuvajā stūrī virs Elvja Merzļikina kājsarga guva pirmo spēli čempionātā aizvadījušais Mikaels Granlunds - 2:1 Somijas labā.

Lai gan Dzierkala noraidījums bija strīdīgs, savukārt pēc Riharda Bukarta iegrūšanas apmalē, Bukartam laukumu pametot ar asiņojošu degunu, soda minūtes piešķirtas netika.

Pēdējās pusminūtes laikā Latvija nomainīja Merzļikinu pret sesto laukuma spēlētāju, taču divreiz briesmās bija tieši Latvijas vārti.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija - Somija

https://twitter.com/jureits/status/1525561556968275973

https://twitter.com/KBreidaks/status/1525561724925091843

Latvijas izlases rindās par labāko atzīts Merzļikins. Somijas rindās - Mikaels Granlunds.

Latvija - Somija 1:2. Spēle noslēgusiesMerzļikins fantastiski atvairīja metienu un uzreiz devās mainīties. Latvijas pēdējā ofensīva bija nesekmīga, Latvijai nākas samierināties ar "skaistu zaudējumu"

Tiesneši nedod sodu somiem, lai gan Ohtamā rupji iegrūda apmalē Rihardu Bukartu. Par soģu lēmumu dusmīga ir Latvijas izlase. Turklāt iemetiens vidējā zonā.

Rihards Bukarts paliek guļam uz ledus. Redzamas asinis.

58:31 min. Latvija metas uzbrukumā. Sateri tver ripu un Latvija ņem pārtraukumu.Visticamāk, Merzļikins uzreiz tiks mainīts un Latvija spēlēs sešatā.

https://twitter.com/lienkaralien/status/1525556510318804995

56:50 min. Latvijai mazākumsDzierkals cīņā par ripu tur pretinieku ar rokām un tiesneši iedod divu minūšu sodu. Pārcentās Dzierkals...

57:08 min. Latvija - Somija 1:2Somu lielākā zvaigzne Mikaels Granlunds ātri realizē vairākumu, ar plaukstas metienu raidot ripu tuvējā stūrī.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525561580049641473

Ķēniņš pretuzbrukumā izdara metienu ar mugur pret vārtiem. Pirms tam somi kādu minūti bija iespieduši Latviju aizsardzības zonā.

Pamatlaikā vēl sešas minūtes.

Strīds starp hokeju un Eirovīziju izšķirtshttps://twitter.com/EmilsGrintals/status/1525555812860583945

Latvija laba pāreja uzbrukumā, Balcers aizsarga aizsegā uzmeta pa vārtiem un pārbaudīja Sateri modrību. Sen nebija mests pa pretinieku vārtiem.

Pamatlaikā atlikušas deviņas minūtes. Komandas kopā izdarījušas tikai 30 metienus - pa 15 katra komanda.

https://twitter.com/Ilja_Polakovs/status/1525553738684964866

https://twitter.com/__kristine_h/status/1525552268224888833

https://twitter.com/MrSilts/status/1525552981646753793

Somi cenšas "iemidzināt" Latviju un tad strauji veido uzbrukumu. Latvijas aizsardzība un Merzļikins darbojas teicami.

Latvija kļūdījās taktiski, somiem labs uzbrukums, bet Merzļikins glābj pēc Manninena metiena aizsegā.

Laba ofensīva Latvijas izpildījumā, ilgstoši Latvija uzturas pretinieku zonā, bet pie momenta neizdodas tikt.

Somi cenšas provocēt Latvijas spēlētājus, kad ripa nonāk tuvāk somu vārtiem un tek piespiesta.

Somija pilnā sastāvā

Pēc Jeļisejeva metiena Sateri atvaira ripu ar cimdu un ķiveri. Bet pirms tam Jaku jau Latvijas zonā nogāž pretinieki, bet tiesneši neriskēja dot vēl vienu noraidījumu.

Latvija - Somija 1:1. Sākas 3. periodsLatvijai perioda sākumā 1:32 minūti vairākums

https://twitter.com/DumbreLaura/status/1525550179331481605

https://twitter.com/DumbreLaura/status/1525545515315757057

https://twitter.com/MrRobo19/status/1525547134208159744

Latvija - Somija 1:1. Noslēdzies 2. periodsLatvija pēdējās sekundēs izveidoja momentu un varēja arī šokēt somus. Šoreiz ripa neielidoja vārtos, bet 3. periodu sāksim vairākumā - viena spēlētāja pārsvars būs vēl vienu minūti un 32 sekundes. protams, ja Layvija negūs vārtus.

39:32 min. Latvijai vairākumsSomu milzis Antila nogāž Ābolu. Somam nūja bija palikusi starp Ābola kājām.

Latvijai izdevies apslāpēt Somijas uzbrukuma viļņus, nedaudz biežāk Latvijas hokejisti tiek pie ripas.

Apmale atkal varēja iegāzt Latviju, jo Merzļikinam nākas nervozi nospēlēt aiz vārtiem, jo ripa atleca neprognozējami.

Latvija izveido momenti, Smirnovs atdeva piespēli Smonam, kura metienu bez lielām problēmām tver Sateri.

https://twitter.com/saaandijaaaa/status/1525543790609584128

Latvija pilnā sastāvā, somi vairākuma beigās neko daudz nespēja izdarīt.

Somi labi izspēlē, Lehtonenam spēcīgs metiens, bet ripu pamana Merzļikins, aukstasinīgi tverot ripu. Elvis teicami iejuties spēlē pēc vakardienas ne visai veiksmīgā snieguma.

33:27 min. Latvijai mazākumsSotnieks pārāk aktīvi ar rokām turēja Filipulu

Balcers atdod piespēli Ķēniņam, bet ripa trāpa pa pretinieka nūju un izspurdz ārpus laukuma.

Dzierkals labi pieturēja ripu, tika pie metiena, bet to atvaira Sateri.

https://twitter.com/saaandijaaaa/status/1525542459501166593

Kā jau prognozēts, somi cenšas "apšaudīt" Merzļikinu, īpaši aktīvi saspēli veido aizsargs Vatanens.

30:52 min. Latvija - Somija 1:1Somi realizē vairākumu un viņiem palīdz laukuma apmale. Pēc metiena ripa aiz vārtiem no apmales atlec vārtu otrā pusē, kur Manninens iemet no nulles leņķa. Ripa trāpīja pa Merzļikina slidu un ielidoja vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1525543484773392384

https://twitter.com/MrRobo19/status/1525541415610105856

29:39 min. Latvijai mazākumsTiesneši saskata sodu Robertam Bukartam.Pamatīga somu ofensīva aizturētā soda laikā, bet izdodas nosargāt vārtus.

Balcers apliecina sevi kā līderi un vairākas reizes aktīvi devās uzbrukumā. Somi ir daudz aktīvāki un bīstamāki, bet Latvija disciplinēti aptur pretinieku

Latvijas pretuzbrukumā Rihards Bukarts pēc straujas kustības maiņas tika pie metiena, Sateri atvaira ripu, bet Batņa vārtu priekšā varēja panākt 2:0...

Latvijas izlase piespiežas saviem vārtiem, Pokka pietuvojas un izdara bīstamu metienu. Merzļikins tver ripu.

Latvijai nedaudz pajukusi spēle, ik pa brīdim burzma vārtu tuvumā, bet somi to neizmanto.

Somi uzreiz metas uz Latvijas vārtiem. Pesonenam spēcīgs metiens no zilās līnijas - Merzļikins redzēja ripu un viegli to tver.

Latvija - Somija 1:0. Sākas 2. periods

https://twitter.com/MrRobo19/status/1525534302779367428

https://twitter.com/juris_8/status/1525534442089025537

Somijas hokeja izlase, kas parasti izceļas ar metieniem, ātru hokeju un došanus uz pretinieku vārtiem, pirmajās 20 minūtēs izdarījuši tikai divus metienus. Latvijai ir četri metieni, kas arī ir ļoti maz.Lai gan metienu skaitļi nav tie lielākie, spēle rit lielā tempā un momenti var izveidoties jebkurā brīdī. Skaidrs, ka somi pēc pārtraukuma iznāks vēl vairāk saniknoti un centīsies izmantot savu ātrumu otrajās 20 minūtēs, kad komandām ir tā saucamie tālie soliņi.

Vārtu autors Rūdolfs Balcers pēc pirmā perioda LTV tiešraidē:Laba piespēle, gols tukšos (vārtos). Kopumā laba sajūta. Skrienam, “kājas ir”, saspēle kaut kāda ir, varam vēl labāk. Viņi ripu tur mūsu zonā, mocās pa stūriem. Mēs jau runājām, ka vairāk jāmet pa vārtiem. Vakar bija daudz momentu netrāpījām pa vārtiem.Pagaidām izpildām spēles plānu. Viņi mūsu zonā tur ripu, bet iekšā netiek. Jāturpina tāpat, varbūt vēl bikiņ stingrāk (aizsardzībā). Vairāk viņu zonā jātiek, jāieķeras. Jāturpina tāpat, varbūt nedaudz agresīvāk, lai viņi mūsu aizsardzībā nav tik daudz.

Latvija - Somija 1:0. Noslēdzies 1. periods

Somi pamatīgi apjukuši, nav gaidījuši tādu pretestību. Somijai it kā ir pārsvars, bet nav momentu. Somiem ļoti samocīts sniegums uzbrukumā, bet Latvija uzbrukumā ir bīstamāka.

Somija pilnā sastāvā, Latvija neizmanto vairākumu, bet bija iespējas.

Sateri atsit ripu vārtu priekšā, Latvijai ar otro vilni neizdodas pārspēt somu vārtsargu.

16:37 min. Latvijai vairākumsĀbols atņēma pretiniekam ripu un uzreiz viņu ķeksē.

Aizturētā soda laikā Latvija gandrīz iemet savos vārtos... Merzļikins devās mainīties un ripa aizslīdēja gar pašu vārtu stabuhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1525533263577681920

https://twitter.com/enibasenibas/status/1525529610166931460

Perfekti aizsardzībā spēlē Latvija. Novirza pretiniekus uz cīņu pie apmales, kur izdodas atņemt ripu.Lai gan spēlētas jau vairāk nekā 14 minūtes, katrai komandai pa diviem metieniem pa vārtiem. Latvijai 50% metienu realizācija

https://twitter.com/saaandijaaaa/status/1525530214973022209

Somija, tāpat kā citas hokeja lielvalstis, nav pieradusi atspēlēties cīņā ar rangā zemākām komandām. Uzreiz somi grib panākt vārtu guvumu, lai Latvija nenostiprinātos vadībā.

Pamatīga somu ofensīva. Latvija labi aizsatāvas, vienā no epizodēm Merzļikins labi "nolasa" pretinieku nodomu un pārvietojas vārtos.

8:52 min. Latvija - Somija 1:0Latvijas pretuzbrukums - Ķēniņš sagaida Balceru, atdod piespēli un Sanhosē Sharks uzbrucējs pārspēj Saterihttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1525530054670725121

Somiem ātra saspēle un Lehtonenam spēcīgs metiens. Merzļikins neredzēja metienu, ripa lido pāri vārtiem.Pēc brīža "'vētra" pie Latvijas vārtiem - aizsargiem izdodas ripu izmest prom no vārtiem.

Bīstams moments Latvijai - pēc Balcera piespēles Ķēniņam labs metiens, bet ar kājsargu ripu atvaira Hari Sateri.

Latvija pie saviem vārtiem pārtver piespēli, labs pretuzbrukums un pirmie metieni. Latvija parāda, ka nedomā sēdēt tikai aizsardzībā.

Jau ar pirmajām sekundēm "uzprāgst" tribīnes ar "Suomi, suomi", bet pirmajā klusākā brīdī dzirdamas Latvijas fanu bungas un "Latvija, Latvija". Patīkama atmosfēra un ceram uz skaistu hokeju.

Latvija - Somija. Spēle sākusies

Kā vēsta LTV, Kulda nespēlē pleca savainojuma dēļ. Vēl no rīta nekas netika ziņots par viņa iespējamo nespēlēšanu.

https://twitter.com/sku_dra/status/1525518090104147970

https://twitter.com/lidzigsezim/status/1525525681345638402

Komandas iznāk laukumā, jau pēc dažām minūtēm sāksies cīņa.

https://twitter.com/Zvagulis/status/1525522915072040962

Somijas izlases sastāvā šovakar būs tās lielākā zvaigzne Mikaels Granlunds.

Hokejisti ierasti pirms spēles iesildās, uzspēlējot futboluhttps://www.facebook.com/edijspalens/posts/4806240816172194

https://twitter.com/lhf_lv/status/1525520485265678337

Pasaules čempionāta ietvaros Latvija vienu reizi ir uzvarējusi Somiju: 2014. gadā Latvija divreiz atspēlējās un uzvarēja ar 3:2. Izšķirošos divus vārtus iemeta Artūrs Kulda un Kristaps Sotnieks - Kulda šovakar tomēr nav sastāvā, bet Sotnieks būs.Pēc šīs uzvaras 2018. gadā Latvija no somiem saņēma kārtīgu pērienu (1:8), bet pirms gada Rīgā somi uzvarēja pagarinājuma pēdējās sekundēs ar 2:3. Somi uzvaras vārtus iemeta četras sekundes pirms pagarinājuma beigām.

Harijs Vītoliņš šodien atskatījās uz vakardienas spēli un norādīja interesantu, Latvijas līdzjutējiem patīkamu faktu:"Pēc statistikas mums bija 20 pret 21 bīstamo momentu, mēs jau nekur neatpalikām. Vienkārši amerikāņi no 21 momenta 17 trāpīja vārtu rāmī, bet mēs no 20 vārtu rāmī trāpījām septiņus. Mēs it kā spēlē radām momentus, bet noslēdzošā fāze mums klibo. Labi, ka mums kaut kas ir un kaut kas izveidojas, vienkārši kvalitatīvāk jānospēlē."

Vakar Tamperes arēnā rīkotājiem sanāca neliels misēklis ar uzvārdiem. To iemūzinājis aģentūras LETA fotogrāfs Edijs Pālens.https://www.facebook.com/edijspalens/posts/4803338279795781

Vakar ļoti neveiksmīgs viens spēles posms, trīs goli īsā laikā. Izlieto ūdeni turpinājumā neizdevās sasmelt...https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvija-cetras-minutes-ielaiz-tris-vartus-un-pc-ievada-zaude-asv.d?id=54344706

Latvijas hokejistiem šovakar otrā spēle pasaules čempionātā - ja gribam ieviest intrigu Tamperes grupā, jāpārsteidz turnīra mājiniece Somija. Spēles sākums pulksten 20:20.