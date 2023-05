Pasaules hokeja čempionāts: 11. spēļu dienas apskats

Pasaules hokeja čempionātā Tamperē un Rīgā pirmdien, 22. maijā, risinājās 11. spēļu diena.

Portāls "Delfi" piedāvāja maču teksta tiešraidi.

Kazahstāna – Slovēnija 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)Vārtu guvēji: Ņikita Mihailis (18:10 min., 1:1, vair.), Batirlans Muratovs (39:03 min., 2:2, vair.), Jevgēņijs Rimarjovs (51:52 min., 3:3), Maksims Muhametovs (56:33 min., 4:3) – Anže Kuralts (1:30 min., 0:1), Anže Kuralts (21:06 min., 1:2), Jans Drozgs (42:39 min., 2:3)Soda minūtes: 4 – 6Metieni pa vārtiem: 32 (12+11+9) – 26 (18+8+8)

Austrija – Ungārija 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) - austrieši nosargā vietu elitē!Vārtu guvēji: Marko Rosi (12:45 min., 1:1, vair.), Stīvens Strongs (26:43 min., 2:3), Lukass Haudums (37:09 min., 3:3, vair.) – Icvāns Sofrons (8:25 min., 0:1), Icvāns Sofrons (19:21 min., 1:2, vair.), Milans Horvāts (24:11 min., 1:3)Soda minūtes: 4 – 6Metieni pa vārtiem: 33 – 18

Austrija - Ungārija 4:3. Pēcspēles metieni:0:0 - Ungāru hokejists Paps savu iespēju neizmanto, vārtsargs atvaira.1:0 - Ganahls aukstasinīgi realizē "bullīti".1:0 - Ungārs Gallo trāpa pa vārtu ārējo konstrukciju.1:0 - Austrijas hokejistam Šnaideram neizdodas dubultot pārsvaru.1:0 - Hari negūst pirmos vārtus ungāriem.1:0 - Neprecīzs arī Rosi.1:0 - Arī ungāri neprecīzi, kapteinis Nagī neiemet.2:0 - Hainrihs iemet un Austrija paliek elitē!

Austrija - Ungārija 3:3. Pagarinājums noslēdzies. Būs pēcspēles metieni.

Jau pirmajā pagarinājuma minūtē ungāri divatā aizskrien uzbrukumā pret vienu aizsargu, taču austriešus glābj vārtsargs Bernhards Starkbaums.

Austrija - Ungārija 3:3. Sācies pagarinājums.

Austrija - Ungārija 3:3. Noslēdzies pamatlaiks. Spēle turpināsies pagarinājumā.

Kazahstāna – Slovēnija 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Spēle noslēgusies. Slovēnija šajā pasaules čempionātā tā arī netika pie kopvērtējuma punktiem.

Austrijas un Ungārijas cīņā vēl jāspēlē piecas minūtes. Abas komandas uzvarētājas noskaidrošanu un to, kura izlase paliks elitē, gatavas atlikt uz pašām spēles beigām.

56:33 min. Kazahstāna – Slovēnija 4:3Jans Drozgs neprecīzi piespēlēja no aizvārtes, un Maksims Muhametovs ripu ieguva savā rīcībā. Viņš devās pretuzbrukumā pa labo malu un izdarīja teicamu metienu ar nūjas neērto pusi, trāpot vārtu augšējā stūrī. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660728756020051968

Austrijas un Ungārijas hokejs, tuvojoties pamatlaika izskaņai, ir kļuvis piesardzīgāks. Abas komandas apzinās šīs spēles cenu.

51:52 min. Kazahstāna – Slovēnija 3:3Kazahstānas izlase pārtvēra ripu, un Romāns Starčenko aizsita to Jevgēņijam Rimarjovam, kurš izgāja pret vārtsargu un izdarīja precīzu metienu, panākot izlīdzinājumu.

Trešdaļas desmitajā minūtē Kazahstāna nerealizēja teicamu iespēju izlīdzināt rezultātu. Slovēņi pazaudēja ripu, kazahi ar pāris piespēlēm nostādīja uzbrucēju teicamā pozīcijā, bet vārtsargs Uss ripu atsita.

Daudz netrūkst, lai Ungārija no jauna izvirzītos vadībā. Icvāns Bartalis acīgi pielabo partnera metienu, ripa teju caur vārtsarga padusi ieslīd vārtos.

Vairākums ungāriem atkal ārkārtīgi bezzobains, tas paliek neizmantots.

42:37 min. Kazahstāna – Slovēnija 2:3Žiga Pance no aizvārtes piespēlēja uz vārtu priekšu, kur Niks Šimšičs nespēja pārspēt vārtsargu, bet ripu savāca Jans Drozgs, kurš trešo reizi deva vadību Slovēnijas komandaihttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1660723952694468613

40:45 min. Noraidījums Austrijas izlasē.Divas soda minūtes saņem Rafls.

Austrija - Ungārija 3:3. Sācies 3. periods.

Kazahstāna – Slovēnija 2:2. Sācies 3. periods

Kazahstāna – Slovēnija 2:2. Noslēdzies 2. periods

Austrija - Ungārija 3:3. Noslēdzies 2. periods.

39:54 min. Noraidījums abās komandās. Kaijržans noraidīts par sitienu ar nūju, bet Črnovičs – par nesportisku uzvedīb.

39:02 min. Kazahstāna – Slovēnija 2:2Batirlans Muratovs uz zilās līnijas saņēma ripu. Viņš devās tuvāk vārtiem, noguldīja aizsargu un tad izdarīja perfektu metienu pāri vārtsargam plecam. Kazahi vēlreiz realizē vairākumu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660717876947582976

37:22 min. Noraidījums Slovēnijas izlasē. Urbass uzbrukuma zonā viegli pieskārās pretiniekam, kurš uzreiz krita. Tiesneši šajā epizodē uzķērās.

37:09 min. Austrija - Ungārija 3:3Austrieši atspēlē divu vārtu pārsvaru. Otrie vārti vairākumā un otro reizi uz sodīto soliņa bija Seboks... Austrija lieliski izspēlē, viens labās puses iemetiena aplī paliek Lukass Haudums, kurš ar metienu vienā pieskārienā panāk 3:3

35:16 min. Noraidījums Ungārijas izlasē.Balašs Seboks nopelna vēl divas minūtes.

Slovēnijas izlases vārtsargs Uss savā ķērējcimdā tvēra pāris metienus, ļaujot slovēņiem saglabāt vadību.

Austrieši gan "iekrīt" uz maiņu, kas Ungārijai ļauj divatā izskriet pret vārtsargu, taču paši "nopūdelē" šo izdevību.

Austrija pēc sava vārtu guvuma ir aktivizējusies. Kā nekā šobrīd tā ir tuvāk izkrišanai no pasaules elites.

Otrās trešdaļas laikā kazahiem bija iespējas gūt vārtus, tomēr slovēņi spēlē pārliecinošāk. Perioda vidū vispirms pie Šutova vārtiem bija divi bīstami metieni, bet tad lēnā uzbrukumā kazahi sacēla vētru pie slovēņa Žana Usa vārtiem.

26:43 min. Austrija - Ungārija 2:3Austrieši uzbrūk uzreiz pēc iemetiena un sarīko burzmu ungāru vārtu priekšā. Ungārijas vārtsargs nepiespiež ripu pie ledus, un to vārtos triec Stīvens Strongs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660713613450162177

24:11 min. Austrija - Ungārija 1:3Kaut arī otrās trešdaļas sākumā pārsvar pieder Austrijai, Ungārija tomēr iemet trešos vārtus - lielisks metiens padodas Milanam Horvātam.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660712469285974016

Mača 23. minūtē Austrijai izcila izdevība līdzsvarot rezultātu. Austrieši aizskrien pretuzbrukumā, viens iepretim vārtiem paliek Peters Šnaiders, taču lieliski vārtos pārvietojas ungāru vārtsargs Bence Bališs.

21:06 min. Kazahstāna – Slovēnija 1:2Anže Kuralts izceļas vēlreiz. Slovēnijas izlases pozicionālā uzbrukumā viņš piespēlēja gar vārtiem, bet tad viņš saņēma ripu atpakaļ. Pēc pirmā metiena ripa uzlidoja gaisā, un Kuralts ar atkārtotu metienu no gaisa to ievirzīja vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660710365280481287

Austrija - Ungārija 1:2. Sācies 2. periods.

Kazahstāna – Slovēnija 1:1. Sācies 2. periods

Austrija - Ungārija 1:2. Noslēgusies 1. trešdaļa.

Kazahstāna – Slovēnija 1:1. Noslēdzies 1. periods.Ograjenšeks vārtu priekšā saņēma ripu, bet Šutovu pārspēt no tuvas distances viņam pārspēt neizdevās.

19:21 min. Austrija - Ungārija 1:2Ar savu 12. vairākumu Ungārija beidzot gūst vārtus. No vārtu priekšas ripas lidojuma virzienu pielabo Sofrons, kuram šie ir otrie vārti mačā.

18:06 min. Noraidījums Austrijas izlasē.Netīri ungāru apmalē iegrūž Austrijas izlases līderis Tomass Rafls.

18:10 min. Kazahstāna – Slovēnija 1:1Ņikita Mihailis saņēma ripu pie laukuma apmales, viņš ieslidoja labajā iemetienu aplī un izdarīja zibenīgu un ļoti precīzu metienu, realizējot Kazahstānas izlases vairākumu https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660704875561488384

Kazahstānas izlasei neveicas ar momentu realizāciju, un tā aizvadītajās minūtēs nerealizējas divas labas iespējas. Ripu vairāk kontrolē slovēņi.

12:45 min. Austrija - Ungārija 1:1Marko Rosi ar skaistiem vārtiem izlīdzina rezultātu - vairākumā no savas zonas, apspēlējot vairākus pretiniekus, viņš aizslido līdz Ungārijas vārtiem un padara rezultātu par 1:1.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660703347471695872

10:58 min. Noraidījums Ungārijas izlasē.Divas minūtes par pretinieka klupināšanu saņem Balašs Seboks.

8:06 min. Noraidījums Kazahstānas izlasē. Grencs neatļauti kavēja pretinieku pēc zaudēta iemetiena uzbrukuma zonā, izdarot sitienu ar nūju.

8:25 min. Austrija - Ungārija 0:1Ungāriem šobrīd pieder liela iniciatīva, un tas nes augļus. Pēc vairākiem nesekmīgiem uzbrukumiem rezultāts tiek atklāts devītajā minūtē - Icvāns Sofrons paliek nepieskatīts vārtu priekšā un triec ripu vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660701014822113281

Slovēnijas izlase turpināja spēlēt apņēmīgi. Kazahi savā zonā pieļāva kļūdas, bet iespējas dubultot rezultātu neizmantoja Kuralts un Šimšics.

Austrijai vairākumu neizdodas izmantot.

2:26 min. Noraidījums Ungārijas izlasē.Pa rokām austrietim spēcīgi iesit Tamāšs Pošgajs.

1:30 min. Kazahstāna – Slovēnija 0:1Vispirms Ņikita Mihailis ātrā uzbrukumā trāpīja ripu pa vārtu pārliktni, bet tam sekoja Slovēnijas pretuzbrukums, kurā Anže Kuralts apspēlēja aizsargus un nomānīja vārtsargu, izvirzot savu komandu vadībā. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660698816033742848

Kazahstāna – Slovēnija 0:0. Šī vakara goda spēle "Arēnā Rīga" sākusies!

Austrija - Ungārija 0:0. Spēle sākusies!

Austrijas izlasē savu 100. spēli šovakar aizvadīs Lukass Haudums.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660691210518839298

Kazahstāna un Slovēnija aizvada savas noslēdzošās spēles pasaules čempionātā. Slovēņiem šajā mačā būs cīņa par nepalikšanu "sausā" kopvērtējuma tabulā.

Austrijas un Ungārijas valstsvienību pieteikums izšķirošajai spēlei par vietas saglabāšanu elites divīzijā.

Pasaules čempionāts Rīgā un Tamperē turpināsies jau pulksten 20:20. A grupā maču aizvadīs Austrija pret Ungāriju, kuras cīnīsies par izdzīvošanu, bet B grupā sacentīsies Kazahstāna un Slovēnija, kas jau zaudējusi cerības turpināt spēlēt elitē.

Kanāda – Norvēģija 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)Vārtu guvēji: Milans Lučičs (28:26 min., 1:2), Džoels Hofers (59:48 min., 2:2) – Andreass Martinsens (9:45 min., 0:1), Sondre Oldens (21:52 min., 0:2)Soda minūtes: 29 – 2Metieni pa vārtiem: 33 (9+10+11+3+0) – 24 (7+9+4+3+1)

Dānija – Zviedrija 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)Vārtu guvēji: Niklass Jensens (3:54 min., 1:0) – Deniss Everbergs (13:24 min., 1:1), Andrē Petersons (32:20 min., 1:2, vair.), Lukass Reimonds (42:40 min., 1:3), Karls Grundstroms (54:22 min., 1:4)Soda minūtes: 6 – 4Metieni pa vārtiem: 11 (2+5+4) – 34 (11+11+12).

Kanāda - Norvēģija 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1). Norvēģija uzvar pēcspēles metienos!

Rit pēcspēles metienu sērija.0:1 Norvēģis Hansens iznes vārtsargu no vārtiem un iemet.0:1 Kvins savu iespēju nerealizē.0:2 Oldens ar asu metienu ir precīzs.1:2 Glāss gūst kanādiešu pirmos vārtus šajā sērijā.1:3 Treteness skaisti apspēlē vārtsargu.2:3 Kanādiešu kapteinis Tofoli izglābj savu izlasi. Pagaidām.2:3 Haga nav veiksmīgs.2:3 Neiemet arī Karkone.2:4 Olsens nodrošina Norvēģijai šokējošu uzvaru!https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660675071491596289

Kanāda – Norvēģija 2:2. Noslēdzies pagarinājums.Tā izskaņā kontrole piederēja norvēģiem, kuriem bija divas izcilas iespējas izraut uzvaru.

Dānija – Zviedrija 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Spēle noslēgusies.

Pagarinājumā iespējas ir abu komandu hokejistiem. Papildlaika vidū norvēģus pēc Tofoli metiena glābj norvēģu vārtsargs.

Kanāda - Norvēģija 2:2. Sācies pagarinājums.

Kanāda - Norvēģija 2:2. Noslēdzies pamatlaiks.

54:22 min. Dānija – Zviedrija 1:4Zviedrija nodrošina izvairīšanos no negaidīta zaudējuma. Karls Grundstroms saņēma piespēli vārtu tuvumā, viņš ieturēja pauzi un izdarīja precīzu metienu gar tuvo vārtu stabu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660670780680830976

59:48 min. Kanāda - Norvēģija 2:2Kanādieši izglābjas. Pēc iemetiena norvēģu zonā Maikls Karkone piespēlē uz vārtu priekšu un lielisku metienu izpilda Džoels Hofers.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660670308229971971

Rit pēdējās sekundes Rīgā. Kanāda sarīko pamatīgu karuseli pie norvēģu vārtiem, taču vārtus negūst. Vēl jāspēlē 16 sekundes.

52:40 min. Dānija - Zviedrija 1:3Lukass Reimonds pēc cīņas pie apmales tika pie ripas, viņš paslidoja tuvāk vārtiem un izdarīja precīzu metienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660670185781760001

Kanāda divas minūtes līdz beigām nomaina vārtsargu. Norvēģi aizmet garām tukšiem.

55:54 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Lieliska iespēja norvēģiem nosargāt vadību, varbūt part izveidot ko bīstamu. Divas minūtes Bredam Hantam.

Vēl piecas minūtes līdz pamatlaika beigām. Norvēģi joprojām minimālā vadībā.

Perioda sestajā minūtē Vallsteds devās pēc ripas aiz vārtiem, taču tā pēc rikošeta nonāca vārtu priekšā. Vārtsargs paspēja uzlēkt ripai virsū. Pāris sekundes pēc tam Sorensens, guļot uz ledus, atvairīja zviedra mesto ripu.

Sandins norībināja Dānijas izlases vārtu pārliktni, un arī turpinājumā zviedri kontrolēja spēles gaitu.

Tikai mača 50. minūtē komandas ir ieslēgušas lielākus ātrumus. Kanādieši sāk baidīties no zaudējuma un cenšas radīt spiedienu uz pretinieku vārtiem. Arvien biežāk izpilda arī spēka paņēmienus.

Dānija – Zviedrija 1:2. Sācies 3. periods

Kanādieši, šķiet, nedaudz pamodušies - izdodas radīt bīstamu momentu pie norvēģu vārtiem, taču Tailera Tofoli raidījums no vārtu priekšas nav precīzs.

Lielo piecu minūšu vairākumu Norvēģija neizmanto. Reālus draudus norvēģi uz kanādiešu vārtiem tā arī neradīja.

Kanāda - Norvēģija 1:2. Sācies 3. periods.

Dānija – Zviedrija 1:2. Noslēdzies 2. periods

Dānijas izlases uzbrucējs Bedekers skaisti apspēlēja aizsargu un devās uz vārtiem. Viņš izdarīja metienu, taču ripa trāpīja pa vārtu pārliktni.

Kanāda - Norvēģija 1:2. Noslēgusies 2. trešdaļa.

32:20 min. Dānija – Zviedrija 1:2Dānijas izlases vārtsargs mazākumā atvairīja bīstamus metienus, bet tad Andrē Petersons izmantoja to, ka komandas biedrs vārtsargam nosedza skatu un trāpīja ripu starp Sorensena kājsargiem https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660658341625098240

37:04 min. Lielais noraidījums Kanādas izlasē - 5+20 minūtes.Par rupju spēka paņēmienu galvas un kakla rajonā lielo sodu saņem talantīgais Adams Fantili, viņam šī spēle ir beigusies. Norvēģi vairākumā spēlēs piecas minūtes.

31:14 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Lauridsens sodīts par pretinieka turēšanu ar nūju.

Pēc gūtajiem vārtiem Kanāda beidzot bija ieguvusi emocijas un demonstrēja aktīvāku hokeju, tomēr, tuvojoties trešdaļas izskaņai, savu spēli atkal ir pazaudējusi.

28:43 min. Noraidījums Zviedrijas izlasēReimonds no rezervistu soliņa paņēma uz ledus nokritušo pretinieka nūju, un tiesneši to pamanīja. Viņš par to tika noraidīts. Zviedri palika divu vīru mazākumā.

28:26 min. Kanāda – Norvēģija 1:2Viens no retajiem uzbrukumiem Kanādai beidzot ir bīstams – no vārtu priekšas partnera metienu pielabo Milans Lučičs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660653237207277575

Kanāda - Norvēģija. Sākusies otrā trešdaļa. 21:52 min. Kanāda – Norvēģija 0:2Norvēģi dubulto pārsvaru! No labās malas met Sondre Oldens, ripa atsitas pret kanādiešu aizsarga slidu un nonāk vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660649671977582595

28:16 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē Par turēšanu sodīts Liljgrēns, kurš kritienā parāva dāni Olsenu.

Dānijas izlase līdz otrās trešdaļas vidum divas reizes aizskrēja ļoti bīstamos pretuzbrukumos, un tajos vārtus apdraudēja Ēlerss un Lasens. Vēlāk ļoti bīstamu metienu izdarīja Nemets, bet vārtsargs Sorensens ripu atvairīja ar aizsargmasku.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660652175649808385

Dānija – Zviedrija 1:1. Sācies 2. periods.Trešdaļas ievadā Dānijas vārtu priekšā izcēlās sarežģīta situācija, un vārtsargs tika nogāzts un vārti – izgrūsti. Zviedrijas izlase turpināja spēlēt ļoti apņēmīgi, lai izvirzītos vadībā. Brīdi vēlāk pretuzbrukumā Āgārds izdarīja viltīgu metienu, kuru Vallsteds ar kājsargu atvairīja.

Dānija – Zviedrija 1:1. Noslēdzies 1. periodsZviedri nebija ar mieru pieļaut sensāciju šajā mačā, un turpināja apdraudēt dāņu vārtsarga "cietoksni". Pagaidām otros vārtus viņi neguva, neraugoties uz lielo pārsvaru.

Kanāda - Norvēģija 0:1. Pirmā trešdaļa noslēgusies.Vairākuma laikā kanādiešiem neizdodas nekas īpašs.

17:45 min. Noraidījums Norvēģijas izlasē.Par bloķēšanu uz sodīto soliņa dodas Kristians Kāsastuls.

13:24 min. Dānija – Zviedrija 1:1 Dānis aiz saviem vārtiem pazaudēja ripu, to ieguva Oskars Lindenbergs, kurš piespēlēja Denisam Everbergam, un viņš no tuvas distances meta precīzi.

Nav liels pārsteigums, ka Zviedrijas hokejisti aizvadītajās minūtēs ir aktivizējušies un pārņēmuši ripas kontroli. Dāņi pagaidām aizsardzībā spēlē precīzi.

Kanāda absolūti nav savā ādā, spēlē ļoti lēni. Joprojām labāk un bīstamāk izskatās Norvēģijas hokejisti.

9:45 min. Kanāda - Norvēģija 0:1Norvēģi soda kanādiešus par gauso sākumu. Vairākumu norvēģi neizmanto, bet izdodas laba saspēle vienādos sastāvos. No labās malas uz zonas vidu piespēli saņem Andreass Martinsens, kurš ar precīzu metienu atklāj rezultātu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660641109134147584

Dānijas vārtsargs Sorensens fenomenāli glāba savu komandu no vārtu zaudējuma. Zviedri izspēlēja teicamu kombināciju, bet vārtsargs lēcienā spēja ripu tvert.

4:24 min. Vēl viens noraidījums Dānijas izlasē. Jensens Ābo aizsardzības zonas stūrī pie laukuma apmales nopelnīja noraidījumu, iegrūžot pretinieku apmalē. Tiesneši vēl devās izvērtēt šo epizodi, taču lielais sods netika piespriests.

6:23 min. Noraidījums Kanādai.Noteikumus pretinieku zonā pārkāpj Džeiks Neiborss.

3:54 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Storms nopelnīja ļoti ātru un nevajadzīgi noraidījumu, kad neuzmanīgi pieturēja pretspēlētāju

3:39 min. Dānija – Zviedrija 1:0Dānijas izlase ļoti apņēmīgi sāka šo maču, un viņi jau radīja draudus pie Valsteda sargātajiem vārtiem. Tad zviedri neizmantoja pretuzbrukumu pēc pārķertas ripas, bet tam sekoja Dānijas uzbrukums, kurā Nikolajs Ēlerss izslidoja no aizvārtes un piespēlēja Niklasam Jensenam, un viņš trāpīja tālajā vārtu augšējā stūrī. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660639114675486721

Kanāda maču iesākusi palēni, sākumā kontrole pieder pat Norvēģijai, kam izdodas izpildīt pāris metienus pa vārtiem.

Dānija – Zviedrija 0:0. Spēle Tamperes arēnā sākusies.

Kanādas - Norvēģijas cīņa "Arēnā Rīga" ir sākusies! Norvēģijai visā turnīrā ir sliktākais uzbrukums - tikai pieci vārti, turklāt trīs no tiem bija pret Kazahstānu...

Zviedrijas un Dānijas hokejisti ierodas uz maču Tamperē.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1660614638948450305

Kanādas izlasei šī būs pirmā spēle pēc Džo Veleno diskvalifikācijas par ļoti bīstamo spēli. Malā atstāts arī vārtsargs Samuels Montembo. Norvēģija spēlēs bez pamatsastāva spēlētājiem Matiasa Norstebo un Filipa Granāta.

Dānijas un Zviedrijas valstsvienību sastāvos lielu pārsteigumu nav.

Kanādas un Norvēģijas spēle B apakšgrupā nav ar teorētiski lielu pievienoto intrigu. Kanādieši pirmo vietu grupā izcīnīt nevar, taču uzlabot savu pozīciju noteikti vēlas. Jācer, ka norvēģi pietaupīs spēkus, lai otrdien atņemtu vismaz punktu Slovākijai, kas Latvijai ļautu pirms spēles ar Šveici iekļūt ceturtdaļfinālā.

Dānijas hokeja izlasei spēļu kalendārs nav bijis pārāk saudzīgs, un tai pasaules čempionāta grupu turnīrs jānoslēdz ar spēlēm pret Zviedriju un Somiju, tādējādi tās izredzes uz ceturtdaļfinālu nav pārāk lielas. Zviedriem uzvara nepieciešama, lai turpinātu cīņu par pirmo vietu A grupā.