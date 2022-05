Somijas hokejisti pārmāca nedisciplinētos ASV spēlētājus

2022. gada pasaules hokeja čempionāta mājiniece Somija pirmdien B apakšgrupas trešās kārtas spēlē ar rezultātu 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) pārspēja ASV valstsvienību.

ASV hokejistus šajā mačā iegāza spēles disciplīna, un trīs no četriem vārtiem somi guva vairākumā. Vispirms 18. minūtē Mikaels Granlunds spēcīgi un precīzi meta ripu Strausa Manna sargātajos vārtos. Spēles gaita pilnībā mainījās 22. minūtes sākumā, kad Ostins Vatsons pielietoja bīstamu spēka paņēmienu, ar elkoni izdarot sitienu galvas un kakla rajonā Tēmu Hartikainenam. Viņam piesprieda 5+20 minūšu noraidījumu.

Piecu minūšu vairākumā Somijas izlase guva divus vārtus. Vispirms pamatīgas ofensīvas noslēgumā Jere Innala piespēlēja ripu uz vārtu priekšu, kur Valteri Filpula pielika nūju un iedabūja to ASV vārtos. Minūti pēc tam Jere Salinens un Granlunds saspēlēja un nogādāja ripu Sakari Maninenam, kurš no vārtu sāniem bija precīzs, metot vārtu apakšējā stūrī.

ASV hokejistiem arī turpinājumā bija problēmas ar spēles disciplīnu, noraidījumi krājās viens pēc otra. Somijas izlase savus ceturtos vārtus guva, kad abas komandas spēlēja ar četriem laukuma spēlētājiem. Miko Lehtonens izcēlās ar tālu un precīzu metienu.

ASV izlase savus vienīgos vārtus guva pusotru minūti pirms pamatlaika beigām, un izdarīja to skaistā veidā. Lūks Hjūzs izcili piespēlēja no aizvārtes pēc pagrieziena ap savu asi, ripas saņēmējs Alekss Galčeņuks nūju izlaida starp kājām un precīzi meta vienīgajā Jusi Olkinuoras atstātajā spraugā.

BETWEEN THE LEGS 😮

Alex Galchenyuk gets @usahockey on the board late in the third.#FINUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/co5E5lwtKq