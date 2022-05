Vītoliņš: somi atdos mums vidējo zonu un ķers uz pretuzbrukumu

Latvijas izlases nākamā pretiniece Somija šovakar spēlēs pacietīgi, sarunā ar žurnālistiem pēc rīta treniņa atzīmēja valstsvienība galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

Sestdienas vakarā plkst.20.20 Tamperē Latvija krustos nūjas ar mājinieci Somiju.

"Šodien bija sapulce, kurā bija vairākums, mazākums. Vienkārši jādara tas, ko mēs sarunājām. Jā, piekrītu, ka amerikāņi spēlēja aktīvi, bet vienalga, mēs sarunājām, ka jāmēģina, un mēs redzam, ka tas nav darīts," pēc vakardienas spēles neapmierināts bija valstsvienības galvenais treneris.

Pirms vakarā gaidāmās spēles Latvijas hokejisti no rīta aizvadīja treniņu, kurā gan uz ledus nekāpa pilnā sastāvā. Treniņu izlaida Kārlis Čukste, Rihards Bukarts, Andris Džeriņš, Rihards Marenis un Mārtiņš Dzierkals. Vītoliņš atklāja, ka šorīt treniņā uz ledus komanda galvenokārt lika uzsvaru uz mazākuma uzlabošanu, to, kā somi spēlē vairākumā un arī pašu vairākuma izspēlēm.

"Šodien ledus bija pēc vēlēšanās, jo bija vakara spēle un kā kurš jutās, dažiem ir mikrotraumas," stāstīja treneris. "Krastenbergam bija jāuzliek pat viena šuve, bet viņš bija uz ledus. Elvis [Merzļikins] arī teica, ka viņš labprāt paņemtu brīvu, bet tāpat izgāja uz ledus. Katram ļāvām izvēlēties, bet tas ir labi, ka puiši arī pēc spēles liels skaits bija uz ledus."

Vītoliņš Somijas valstsvienību raksturoja kā ļoti pieredzējušu un pacietīgi spēlējošu komandu, kas tomēr Pekinas olimpiskajās spēlēs tika pie zelta. Atšķirībā no iepriekšējiem pretiniekiem ASV somi ir daudz pacietīgāki un daļu no saviem uzbrukumiem veidos no Latvijas pieļautajām kļūdām.

"Kā mēs redzējām, viņi gaida un gaida, tehniski un skaisti spēlē. Viņi neforsē, nav tāds stils kā amerikāņiem, kuri skrien, "presingo" pa visu laukumu," uz ASV un Somijas spēles stila atšķirībām norādīja Vītoliņš. "Arī pret norvēģiem viņi neko "nepresingoja", viņi atkāpās un tad gāja uz norvēģu kļūdām. Redzējām, trešie vārti bija tipiski somu vārti - nostājās vidējā zonā, [norvēģiem] mazliet kvalitatīva kļūda piespēlē, pārtverta ripa, divi pret nulle izgājiens un iemet. Vidējo zonu mums atdos un ķers uz pretuzbrukumu."

Vītoliņš izcēla, ka Somijas hokejisti ļaus latviešiem ieiet vidējā zonā, taču mēģinās pārtvert piespēles un veidot pretuzbrukumus, tāpēc svarīgi Latvijas hokejistiem uzmanīgi ieiet uzbrukuma zonā.

Somijas izlasei šorīt treniņā pievienojās arī Nešvilas "Predators" uzbrucējs Mikaels Granlunds, kurš šovakar varētu doties arī laukumā. Vītoliņš piebilda, ka somiem visi spēlētāji, kas var nākt palīgā, tie ir pievienojušies izlasei. "Ja skatāmies, ka mums vidējais vecums ir 27 vai 28 gadi, amerikāņiem arī bija 27, tad somiem ir gandrīz 30. Mājas komanda, viņi paņēma visus spēlējošos spēlētājus. Mums jābūt gataviem uz to, ka nedrīkst pieļaut daudz kļūdas," uzsvēra treneris.

Vēl runājot par vakardienas spēli, kurā Latvijas valstsvienība ar 1:4 atzina ASV hokejistu pārākumu, Vītoliņš kārtējo reizi izcēla to, ka izveidotās vārtu gūšanas iespējas ir jāizmanto, jo savādāk nav iespējams uzvarēt.

"Pēc statistikas mums bija 20 pret 21 bīstamo momentu, mēs jau nekur neatpalikām. Vienkārši amerikāņi no 21 momenta 17 trāpīja vārtu rāmī, bet mēs no 20 vārtu rāmī trāpījām septiņus," atšķirību starp abām komandām iezīmēja treneris. "Mēs it kā spēlē radām momentus, bet noslēdzošā fāze mums klibo. Labi, ka mums kaut kas ir un kaut kas izveidojas, vienkārši kvalitatīvāk jānospēlē."

Tāpat Vītoliņš norādīja, ka vārtus sargās Elvis Merzļikins un vismaz spēles sākumā nav paredzēts veikt izmaiņas arī uzbrucēju virknējumos. "Atstāsim sākumam tā, kā ir, jo tā bija viena spēle un stiprs pretinieks. Arī šeit būs stiprs pretinieks, tāpēc ir mazliet jāpagaida, lai iegūtu izjūtu. Spēles laikā vienmēr var samainīt kādus vietām," izvēli pamatoja treneris.

Latvijas spēlei pret Somiju pirmdien sekos mačs ar Norvēģiju, 19.maijā pretī stāsies Čehija, un dienu vēlāk Latvija cīnīsies ar Austriju. 22.maijā Latvija pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs ar maču pret Zviedriju.