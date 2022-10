Ar Merzļikina maču sāksies Latvijas hokejistu dalība NHL jaunajā sezonā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) jaunās sezonas otrajā spēļu dienā naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika laukumā dosies vārtsargs Elvis Merzļikins, bet pārējie sastāvos iekļautie latvieši laukumā dosies naktī uz piektdienu.

Pirmās divas regulārā čempionāta spēles jau tika aizvadītas pagājušajā nedēļā, kad NHL "Global series" cīņās Prāgā divus savstarpējos mačus aizvadīja Sanhosē "Sharks" un Nešvilas "Predators", abās spēlēs uzvaru svinot Nešvilas vienībai.

NHL regulārā sezona Ziemeļamerikā sākās ar Ņujorkas "Rangers" un Lasvegasas "Golden Knights" uzvarām.

Naktī uz ceturtdienu plkst.2 pēc Latvijas laika no latviešu pārstāvētajām komandām pirmā laukumā dosies vārtsarga Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets", kas izbraukumā stāsies pretī Karolīnas "Hurricanes". Savukārt naktī uz piektdienu plkst.2 pēc Latvijas laika uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" viesosies pie Arizonas "Coyotes", bet uzbrucēja Zemgus Girgensona Bufalo "Sabres" izbraukumā mēros spēkus ar Otavas "Senators". Plkst.2.30 uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Floridas "Panthers" savā laukumā uzņems Ņujorkas "Islanders".

Sezonas gaitā, iespējams, Otavas "Senators" vienībā pirmo maču aizvadīs aizsargs Kristiāns Rubīns, kurš pagājušajā sezonā piedzīvoja savu debiju NHL vēl Toronto "Maple Leafs" rindās. Tāpat Vankūveras "Canucks" paspārnē ir vārtsargs Artūrs Šilovs, bet uzbrucējs Eduards Tralmaks - Bostonas "Bruins".

Merzļikinam šī būs ceturtā sezona NHL un ceturtā kopā ar Kolumbusas vienību. Latvijas vārtsargs īsi pirms pagājušās sezonas sākuma pagarināja līgumu ar "Blue Jackets", kas ir spēkā līdz 2027.gadam.

Pagājušajā sezonā viņš sakrāja vājāko atvairīto metienu procentu, salīdzinot ar divām iepriekšējām sezonām pasaules spēcīgākajā līgā (90,7% atvairīto metienu), taču arī visvairāk spēlēs stājās vārtos - 59 mači, kamēr pirmajās divās sezonās NHL attiecīgi 33 un 28 spēles.

"Blue Jackets" pagājušajā sezonā tika pie 37 uzvarām 82 mačos un regulāro sezonu ar izcīnītu 81 punktu noslēdza desmitajā vietā Austrumu konferencē un sestajā pozīcijā Metropolitēna divīzijā, neiekļūstot Stenlija kausa izcīņā.

Merzļikins, noslēdzoties regulārajam čempionātam, pēc divu gadu pārtraukuma pavasarī pievienojās Latvijas izlasei, palīdzot valstsvienībai pasaules čempionātā, kas viņam individuāli neizvērtās veiksmīgs turnīrs. Viņš vārtos stājās piecās spēlēs, kurās vidēji ielaida 4,26 ripas un atvairīja 86,2% metienu.

Par skaļāko darījumu, ko Kolumbusas vienība veica starpsezonā, kļuva uzbrucēja Džonija Gudro piesaistīšana. Gudro pagājušajā sezonā Kalgari "Flames" rindās, sakrājot 115 punktus (40+75), kļuva par līgas otro rezultatīvāko spēlētāju. "Blue Jackets" ar viņu noslēdza septiņu gadu līgumu, kura kopējā summa sastāda 68,25 miljonus ASV dolāru, kas ir naudīgākais darījums komandas vēsturē.

Vēl "Blue Jackets", turpinot pastiprināt uzbrukuma līniju, uz vēl četriem gadiem par 34,8 miljoniem ASV dolāru pagarināja līgumu ar uzbrucēju Patriku Laini, kurš pagājušajā sezonā, aizvadot 56 mačus Kolumbusas vienības rindās, sakrāja 56 rezultativitātes punktus (26+30). Tāpat Kolumbusas komanda pagarināja līgumu uz vienu gadu ar somu vārtsargu Jonasu Korpisalo, kurš būs galvenais Merzļikina konkurents uz pirmā vārtsarga lomu komandā, un uz trīs gadiem pagarināja sadarbību ar zviedru aizsargu Ādamu Būkvistu, bet uz diviem gadiem - ar centra uzbrucēju Džeku Rosloviku.

Šī gada draftā "Blue Jackets" ar sesto numuru izraudzījās čehu aizsargu Dāvidu Jiržīčeku, bet ar 12.numuru izvēlējās vēl vienu aizsardzības spēlētāju Dentonu Mateičaku.

Komanda aizmainīja uzbrucēju Oliveru Bjorkstrandu, saņemot pretī trešās un ceturtās 2023.gada drafta kārtas izvēles no Sietlas "Kraken", bet personīgu iemeslu dēļ šosezon Kolumbusas vienībai nepalīdzēs Aleksandrs Teksjē, kurš vienu sezonu aizvadīs Šveices augstākajā līgā.

"Blue Jackets", gatavojoties sezonai, dažādos sastāvos aizvadīja kopā astoņas pārbaudes spēles, no kurām četrās guva uzvaras, bet vēl divās piedzīvoja neveiksmes pagarinājumā. Merzļikins vārtus sargāja četrās spēlēs, un pēdējā no tām viņš atvairīja 28 no 32 metieniem, taču tas neglāba Kolumbusas vienību no neveiksmes pagarinājumā pret Vašingronas "Capitals" ar 3:4.

Tikmēr Bļugers "Penguins" rindās sāks savu piekto sezonu NHL. Viņa pašreizējais līgums ar "Penguins" būs aktīvs līdz sezonas beigām.

Pitsburgas komanda pagājušajā sezonā bija vienīgā no latviešu pārstāvētājām vienībām, kas iekļuva Stenlija kausa izcīņā. "Penguins" regulāro čempionātu noslēdza ar 103 izcīnītiem punktiem, kas ļāva ieņemt septīto vietu Austrumu konferencē un trešo vietu Metropolitēna divīzijā. Stenlija kausa izcīņā "Penguins" pirmajā kārtā ar 3-4 atzina Ņujorkas "Rangers" pārākumu.

Latvijas centra uzbrucējs pagājušajā sezonā laukumā devās 65 regulārā čempionāta mačos, kuros guva deviņus vārtus un sakrāja 19 piespēles, aizvadot rezultatīvāko sezonu NHL karjerā. Savukārt septiņos "play-off" mačos viņš tika pie vienas rezultatīvas piespēles. Bļugera sniegumu sezonas vidusdaļā pabojāja žokļa lūzums, kas viņu izsita no ierindas uz gandrīz diviem mēnešiem.

Starpsezonā par neierobežoti brīvo aģentu uz pāris dienām kļuva ilggadējs komandas uzbrucējs Jevgēņijs Malkins, kurš ir Pitsburgas vienības trešais visu laiku labākais vārtu guvējs (444), asistents (702) un punktu krājējs (1146), taču viņš nepārcēlās uz citu komandu un nolēma noslēgt četru gadu līgumu ar "Penguins", kura kopēja summa sastādīs 24,4 miljoniem ASV dolāru.

"Penguins" starpsezonā uz sešiem gadiem pagarināja līgumu ar uzbrucēju Krisu Letangu, kuram Pitsburgas komandās šī būs 17.sezona, saglabājot vienības ilggadējo līderu trio - Malkins, Letangs un Sidnijs Krosbijs, kuram līgums vēl ir spēkā uz nākamajām trim sezonām. Tāpat uz vēl sešiem gadiem tika pagarināts līgums ar zviedru uzbrucēju Rikardu Rakelu.

Vēl starpsezonā "Penguins" uz diviem gadiem pagarināja līgumu ar 31 gadu veco vārtsargu Keisiju Desmitu un īsi pēc izstāšanās no Stenlija kausa izcīņas uz vēl sešiem gadiem piesaistīja uzbrucēju Braienu Rastu, kā arī ar galveno treneri Maiku Salivanu, kuram tagad būs aktīvs līgums līdz 2026./2027.gada sezonas beigām. Maiņas darījuma rezultātā no Monreālas "Canadiens" Pitsburgas komandas rindas papildināja aizsargs Džefs Petrī un centra uzbrucējs Raiens Peilings.

Uz "Penguins" treniņnometni tika uzaicināts arī 20 gadus vecais latviešu uzbrucējs Raivis Ansons, kurš arī aizvadīja vienu pārbaudes spēli, taču pēc tam tika nosūtīts uz fārmklubu AHL Vilksbāres/Skrentonas "Penguins".

Kopā Pitsburgas vienība aizvadīja sešas pārbaudes spēles, no kurām divās laukumā devās arī Bļugers, pie rezultativitātes punktiem netiekot. Sagatavošanas posma izskaņā viņš pāris dienas netrenējās ar komandas biedriem iespējama ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ, taču jau pirms noslēdzošās pārbaudes spēles viņš atgriezās uz ledus. "Penguins" pirmssezonā tika pie trīs uzvarām, pārspējot "Blue Jackets", "Sabres" un Detroitas "Red Wings".

Savukārt Balcers aizvadīs piekto sezonu NHL, bet pirmo Floridas "Panthers" rindās. Pirmajās divās sezonās viņš pārstāvēja Otavas "Senators", bet pēc tam divas sezonas spēlēja Sanhosē "Sharks".

Beidzoties sezonai, Latvijas uzbrucēju "Sharks" iekļāva neaizsargāto spēlētāju sarakstā, izpērkot viņa līgumu, un īsi pēc brīvo aģentu tirgus atvēršanās viņš noslēdza viena gada līgumu ar Floridas vienību.

Balceram pagājušā sezona bija rezultatīvākā viņa NHL karjerā. Viņš 61 regulārā čempionāta spēlē tika pie 11 vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm, kopā sakrājot negatīvu lietderības koeficientu -3.

"Panthers" pagājušajā sezonā ar 58 uzvarām 82 mačos un izcīnītiem 122 punktiem bija labākā vienība regulārajā čempionātā. Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā "panteras" ar 4-2 uzvarēja Vašingtonas "Capitals", kam otrajā kārtā sekoja sarūgtinājums pret Tampabejas "Lightning" ar 0-4.

Pēc tam, kā "Sharks" regulāro čempionātu ar izcīnītiem 77 punktiem noslēdza 12.pozīcijā Rietumu konferencē un neiekļuva "play-off", Balcers devās palīdzēt Latvijas valstsvienībai pasaules čempionātā, kurā viņš septiņos mačos guva trīs vārtus un izdarīja divas rezultatīvas piespēles.

Starpsezonā "Panthers" maiņas darījumā no Kalgari "Flames" ieguva uzbrucēju Metjūzu Tkačuku, kurš pagājušajā sezonā sakrāja 104 rezultativitātes punktus un noslēdza ar Floridas komandu astoņu gadu līgumu, uz otru vienību aizsūtot uzbrucēju Žonatanu Iberdo un aizsargu Makenziju Vīgeru.

Līdzīgi kā Balcers, "Panthers" kā brīvie aģenti pievienojās arī uzbrucēji Niks Kazinss un Kolins Vaits un aizsargi Lūkass Kārlsons un Marks Stāls, bet no "Flames" uz Floridas komandu pārcēlās arī Raiens Lombergs un Sems Benets, taču komandu pameta Klods Žirū, Noels Akjari, Meisons Maršments un Maksims Mamins.

Uz vēl trīs gadiem "Panthers" pagarināja līgumu ar jauno vārtsargu Spenseru Naitu, kurš pagājušajā sezonā 32 mačos tika pie 19 uzvarām un diviem "sausajiem" mačiem, atvairot 90,8% pretinieku metienu.

Vasarā galvenā trenera amatu pārņēma Pols Moriss, kurš savas trenera karjeras laikā četrus gadus pēc kārtas palīdzēja Vinipegas "Jets" sasniegt izslēgšanas spēles.

Vasarā notikušajā draftā "Panthers" iesaistījās vien trešajā kārtā, bet piektajā kārtā izraudzījās Latvijas hokejistu Sandi Vilmani ar 157.numuru.

"Panthers" aizvadīja sešas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja tikai divas uzvaras, pārspējot Tampabejas "Lightning" un Nešvilas "Predators". Balcers laukumā devās četros mačos, divos no kuriem spēja gūt pa vieniem vārtiem.

Girgensons "Sabres" rindās sāks gan savu desmito sezonu gan NHL, gan Bufalo vienībā. Viņa pašreizējā līgumā šis būs pēdējais gads.

Kamēr "Sabres" vienības kapteinis būs Kails Okposo, viņa asistenti šosezon būs Girgensons un Rasmuss Dālins. Iepriekšējā sezonā "Sabres" vienībai nebija komandas kapteiņa, bet ilggadējie Bufalo kluba spēlētāji Girgensons un Okposo pildīja kapteiņa asistenta pienākumus.

Pagājušajā sezonā latviešu uzbrucējs 56 regulārā čempionāta spēlēs guva desmit vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, kopā sakrājot negatīvu lietderības koeficientu -7.

"Sabres" aizvadītajā sezonā ar 75 punktiem 82 spēlēs Austrumu konferencē ieņēma 11.vietu 16 komandu vidū, Stenlija kausa izcīņā neiekļūstot. Bufalo vienība Stenlija kausa izcīņai nav kvalificējusies 11 sezonas pēc kārtas.

Bufalo komanda starpsezonā lielākoties pagarināja līgumus ar jau esošajiem spēlētājiem, starp kuriem bija arī Teidžs Tompsons, ar kuru "Sabres" noslēdza jaunu septiņu gadu līgumu. Viņš pagājušajā sezonā 78 mačos guva 38 vārtus un izdarīja 30 rezultatīvas piespēles un bija "Sabres" rezultatīvākais spēlētājs..

Vēl "Sabres" noslēdza divu gadu līgumu ar aizsargu Iļju Ļubuškinu, kurš aizvadītajā sezonā Arizonas "Coyotes" un Toronto "Maple Leafs" rindās 77 mačos tika pie 15 punktiem, kā arī uz diviem gadiem piesaistīja vārtsargu Ēriku Komriju no Vinipegas "Jets". Ar jau esošajiem "Sabres" spēlētājiem aizsargu Džeikobu Braisonu un uzbrucēju Viktoru Ūlafsonu līgumi tika pagarināti uz tādu pašu laika periodu, kamēr Vinnijam Hinostrozam tika vēl viena gada līgums.

"Sabres" jauno spēlētāju draftā šovasar ar devīto numuru "paņēma" uzbrucēju Metjū Savoī, ar 16.numuru zviedru centru Noā Estlundu un ar 28.numuru čehu uzbrucēju Jirži Kuliču.

"Sabres" aizvadīja sešas pārbaudes spēles, no kurām četrās tika pie panākumiem. Bufalo vienībai izdevās pa reizei uzvarēt "Penguins", Karolīnas "Hurricanes", Filadelfijas "Flyers" un Vašingtonas "Capitals". Girgensons devās laukumā trijos mačos, bet ar rezultativitātes punktiem neizcēlās.

Regulārajā čempionātā tiks aizvadītas 82 spēles, un Stenlija kausa izcīņai kvalificēsies katras konferences trīs labākās vienības, bet par vēl divām vietām izslēgšanas spēlēs jeb "wild card" varēs cīnīties pārējās komandas.

Pagājušajā sezonā par čempioniem kļuva Kolorādo "Avalanche", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Tampabejas "Lightning", neļaujot pretiniekiem trešo gadu pēc kārtas izcīnīt Stenlija kausu. "Avalanche" kļuva par čempioniem trešo reizi komandas vēsturē.

Austrumu konferences Atlantijas divīzijā "Sabres" un "Panthers" vienībām pretī stāsies Bostonas "Bruins", Detroitas "Red Wings", Monreālas "Canadiens", Otavas "Senators", Tampabejas "Lightning", Toronto "Maple Leafs". Metropolitēna divīzijā "Penguins" un "Blue Jackets" cīnīsies ar Karolīnas "Hurricanes", Ņūdžersijas "Devils", Ņujorkas "Islanders", Ņujorkas "Rangers", Filadelfijas "Flyers" un Vašingtonas "Capitals".

Rietumu konferences Klusā okeāna sezonas gaitā tiksies Sanhosē "Sahrks", Anaheimas "Ducks", Kalgari "Flames", Edmontonas "Oilers", Losandželosas "Kings", Sietlas "Kraken", Vankūveras "Canucks", Lasvegasas "Golden Knights". Centrālajā divīzijā spēkiem mērosies Arizonas "Coyotes", Čikāgas "Blackhawks", Kolorādo "Avalanche", Dalasas "Stars", Minesotas "Wild", Nešvilas "Predators", Sentluisas "Blues", Vinipegas "Jets".

Neskatoties uz to, ka Covid-19 ietekme ir jūtami mazāka, arī šosezon NHL ir noteikusi protokolus, kas komandām ir jāievēro. NHL un NHL Spēlētāju asociācija aicināja gan spēlētājus, gan klubu personālu vakcinēties pret Covid-19, jo nevakcinētām personām joprojām var nākties ievērot pašizolāciju pēc Kanādas vai ASV robežas šķērsošanas. Tāpat, ja kādam no spēlētājiem parādās saslimšanas simptomi, būs jāveic tests, kura pozitīvu rezultātu gadījumā nāksies doties pašizolācijā līdz brīdim, kad simptomu vairs nebūs un testi būs negatīvi.