Balcera 'Sharks' pārtrauc neveiksmju sēriju; Šilovs ar kļūdainu uzvārdu uz muguras tiek pieteikumā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē Rūdolfa Balcera pārstāvētā komanda Sanhosē "Sharks" ar 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) pieveica Arizonas "Coyotes", pārtraucot astoņu zaudējumu sēriju.

Rezultatīvajā spēlē Balcers pie rezultativitātes punktiem gan netika. Latvijas izlases uzbrucējs nospēlēja 13:55 minūtes, reizi pielietoja spēka paņēmienu, nopelnīja divas soda minūtes par pretinieka turēšanu, bet viņa lietderības koeficients bija neitrāls.

"Haizivis" guva pirmos četrus vārtus mačā, bet "Coyotes" tik viegli nepadevās. Pēdējā trešdaļā Arizonas hokejisti panāca 3:4 un arī 4:5, bet tikt kaut pie punkta viņiem neizdevās, "Sharks" nosargājot uzvaru.

"Sharks" labā vārtus guva Noā Gregors, Brents Bērnss, Logan Kutūrs, Ēriks Karlsons, Aleksandrs Barabanovs un Evanders Keins. "Koijotu" rindās ar diviem goliem izcēlās Džeikobs Čičrans, bet pa reizei precīzi bija Maikls Bantings un Kleitons Kellers.

NHL Rietumu konferences kopvērtējumā "Sharks" ar 43 punktiem 48 spēlēs ir sestā, bet saglabā iespējas iekļūt Stenlija kausa izcīņā. No kārotās ceturtās vietas Sanhosē komandu šķir pieci punkti, bet regulārajā čempionātā "Sharks" atlikušas astoņas spēles. NHL regulārās sezonas pēdējo spēli Balcers un "Sharks" aizvadīs 13. maijā. Ja Balcera komanda nespēlēs "play off", tad uzbrucējs, visticamāk, steigs palīgā Latvijas izlasei uz pasaules čempionātu Rīgā.

Citā mačā pirmo reizi pieteikumā NHL spēlei bija vārtsargs Artūrs Šilovs, bet viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" ar 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) zaudēja Otavas "Senators".

Covid-19 skartā "Canucks" aprīļa vidū izsauca Šilovu uz tā saucamo rezerves sastāvu, bet tagad Šilovs pirmo reizi karjerā tika ierakstīts spēles protokolā. Tiesa, "Canucks" darbinieki nedaudz pabojāja Šilova vēsturisko mirkli, jo uz krekla ar 76. numuru bija rakstīts "Silvos". Arī komandas sociālajos tīklos sastāvā vārtsargs minēts kā "Silvos".

The Vancouver Canucks somehow managed to spell their backup goaltender's name wrong... (It's Artūrs Šilovs) 😂 pic.twitter.com/YW7TUv9qap