Balceram veiksmīga atgriešanās Sanhosē - 'Panthers' izcīna dramatisku uzvaru

Pie uzvaras "bullīšos" Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā naktī uz piektdienu tika latviešu uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Floridas "Panthers".

"Panthers" viesos ar 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā apspēlēja Sanhosē "Sharks", kas 2015. gadā Balceru izvēlējās NHL draftā un kurā latvietis spēlēja iepriekšējās divas sezonas.

Balcers šajā cīņā uz ledus pavadīja 12:22 minūtes, metienus pa vārtiem neveica, uzvarēja 50% iemetienu, bloķēja vienu metienu un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Latvietis šosezon 11 spēlēs atzīmējies ar trim (2+1) rezultativitātes punktiem. Tos viņš nav guvis jau sešus mačus pēc kārtas.

Šajā spēlē "Panthers" nenosargāja divu vārtu pārsvaru, kas tika iegūts pēc Aleksandra Barkova un Radko Gudasa precīzajiem metieniem pirmo divu periodu laikā. Tomēr šo vadību neizdevās noturēt, jo "Sharks" noslēdzošās 20 minūtes iesāka ar ofensīvu un guva trīs vārtus pēc kārtas, 52. minūtē pēc Metjū Beninga metiena no zilās līnijas pārņemot vadību.

Pirms tam otros vārtus "Sharks" labā guva aizsargs Ēriks Kārlsons, kuram tie bija jau desmitie 13 spēļu laikā. Ātrāk šo robežu NHL vēsturē sasnieguši tikai Harijs Kamerons 1917. gadā un Kings Klensijs 1929. gadā.

Erik Karlsson... AGAIN‼️

This is getting ridiculous. That's his TENTH of the year already.

📺: @ESPNPlus ➡️ https://t.co/XnaHuzs2oV pic.twitter.com/xlsoYZ4UeV