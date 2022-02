Balcers pēc metiena bloķēšanas priekšlaikus pamet 'Sharks' spēli

Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers pirmdien savainojuma dēļ nevarēja līdz galam piedalīties Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Sanhosē "Sharks" komanda cieta zaudējumu.

"Sharks" vienība pirmajā spēlē pēc Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma mājās ar rezultātu 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) zaudēja Edmontonas "Oilers" komandai.

Rūdolfs Balcers spēlēja otrajā uzbrucēju virknējumā un pirmo divu trešdaļu laikā laukumā pavadīja 9:35 minūtes, mazliet uzspēlējot gan vairākumā (18 sekundes), gan mazākumā (28 sekundes). Hokejists atzīmējās ar vienu bloķētu metienu, pēc kura viņš uzreiz devās uz ģērbtuvēm, laukumā vairs neatgriežoties.

Liepājnieks metienu nobloķēja ar kreiso roku. Dodoties uz ģērbtuvēm, viņš bija novilcis kreisās rokas cimdu, raksta medija NBC žurnālists Šengs Pengs.

Balcers to the dressing room early after blocking this shot. #SJSharks #LetsGoOilers pic.twitter.com/W34KRA0I9L