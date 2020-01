Barzals triumfē NHL Visu zvaigžņu spēles ātrslidošanas konkursā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Visu Zvaigžņu spēles ātrslidošanas meistarības konkursā uzvaru izcīnīja Ņujorkas "Islanders" uzbrucējs Metjū Barzals.

Barzals ledus laukuma apli noslidoja 13,17 sekundēs, kas bija par 0,04 sekundēm ātrāk nekā pērnā gada čempionam un vienam no planētas ātrākajiem slidotājiem Konoram Makdeividam no Edmontonas "Oilers".

Godpilno trešo vietu šajā konkursā ieguva Ņujorkas "Rangers" spēlētājs Kriss Kraiders (13,50 sekundes), bet labāko četrinieku noslēdza Džeks Aikels no Bufalo "Sabres" (13,54).

Spēcīgākais metiens šogad padevās Monreālas "Canadiens" aizsargam Šejam Vēberam, kurš ripu spēja mest ar ātrumu 171 kilometrs stundā. Vēberam šī bija jau ceturtā uzvara šajā konkursā, skaitot tikai tās reizes, kad viņš tajā piedalījās.

Otro vietu šajā konkursā ieguva Vašingtonas "Capitals" šīs sezonas līderis Džons Karslons, kurš ripu meta ar 168,1 kilometru lielu ātrumu, bet Eliasa Petešona no Vankūveras "Canucks" metiens attīstīja 164,7 kilometru ātrumu.

Labākais starp vārtu vīriem izrādījās Sentluisas "Blues" spēlētājs Džordans Biningtons, kurš spēja atvairīt 10 "bullīšus" pēc kārtas. Par vienu mazāk atvairīja Andrejs Vasiļevskis no Tampabejas "Lightning", bet trešais ar septiņiem "seiviem" pēc kārtas bija Frederiks Andersens no Toronto "Maple Leafs".

Metienu precizitātes konkursā uzvaru svinēja Karolīnas "Hurricanes" aizsargs Džeikobs Sleivins, kurš vienīgais piecus mērķus spēja aizvērt mazāk nekā desmit sekundēs. Otro pozīciju izcīnīja Leons Draizaitls no Edmontonas "Oilers" (10,25 sekundes), bet labāko trijnieku noslēdza Džonatans Iberdo no Floridas "Panthers" (13,704).

Šogad spēlētāji pirmo reizi piedalījās arī vēl vienā metienu konkursā, kur ripa bija jāiemet vairākos mērķos ar dažādu punktu starpību. Sacensības interesantākas padarīja fakts, ka hokejisti metienus veica no tribīnēm, bet mērķi bija izvietoti pa visu laukumu.

Uzvaru "taibreikā" ar 22 punktiem svinēja deviņkārtējais Visu zvaigžņu spēles dalībnieks Patriks Keins no Čikāgas "Blackhawks". Otrais ar šādu pašu rezultātu palika Mitčels Mārners no "Maple Leafs", bet trešās vietas ieguvējs Metjū Tkečaks no Kalgari "Flames" iekrāja 20 punktus.

Starp meistarības konkursiem tika aizvadīta arī dāmu 3 pret 3 zvaigžņu spēle, kurā Kanādas komanda ar 2:1 uzvarēja ASV dāmas.

Vēlāk tika paziņota nākamā gada Visu zvaigžņu spēles norises vieta. 2021.gada 30.janvārī līgas labākie spēkosies Floridā.

Pati Zvaigžņu spēle starp divīziju komandām norisināsies sestdien.

Metropolitēna divīzijas komanda uzvarējusi divās no četrām NHL Visu zvaigžņu spēlēm, kuras tiek izspēlētas formātā "trīs pret trīs". Formāts "trīs pret trīs" pirmo reizi NHL Visu Zvaigžņu spēlē tika ieviests 2016.gadā Nešvilā.

2015.gada NHL Visu zvaigžņu spēles balsojumā, pateicoties Latvijas hokeja līdzjutēju aktivitātei, pārliecinoši uzvarēja Bufalo "Sabres" komandu pārstāvošais latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons. Pirms tam kāds no Latvijas hokejistiem NHL Visu zvaigžņu spēlē bija piedalījies 2003.gadā, kad to septīto reizi darīja Sandis Ozoliņš. Tāpat divas reizes šajā mačā piedalījies Artūrs Irbe.