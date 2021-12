'Blackhawks' uzbrucējam Konolijam par bīstamu spēka paņēmienu piespriesta diskvalifikācija

Nacionālā hokeja līga (NHL) uz četrām spēlēm par nepareizu bloķēšanu diskvalificējusi Čikāgas "Blackhawks" uzbrucēju Bretu Konoliju, svētdien ziņo NHL Spēlētāju drošības departaments

Konolijs sodu saņēmis par neatļautu bloķēšanu 18. decembra mačā pret Dalasas "Stars", kur viņš asi apturēja pretinieku uzbrucēju Tanneru Kero, sagādājot viņam traumu.

NHL lēma arī, ka Konolijam netiks izmaksāta alga, kas par četriem mačiem būtu 70 000 ASV dolāru (61 800 eiro). Šī nauda tiks novirzīta NHL Spēlētāju ārkārtas palīdzības fondam.

Really sucks seeing so many players stretchered off the ice lately. Tanner Kero taken to hospital after a hit by Brett Connolly. pic.twitter.com/CYeMRhrWZA