'Blue Jackets' bez latviešiem vārtos gūst četrus golus pēdējā ceturtdaļā un uzvar

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" svētdien regulārā čempionāta spēlē ar rezultātu 5:3 pārspēja Vankūveras "Canucks", gūstot tikai otro uzvaru pēdējās 12 spēlēs.

"Blue Jackets" pieteikumā joprojām nebija savainotā vārtsarga Elvja Merzļikina, bet Matīss Kivlenieks palika komandas rezervē. Vārtsargs no Somijas Jonass Korpisalo aizvadītajā mačā sargāja komandas vārtus un atvairīja 36 no 39 pretinieku metieniem, aizvadot labāko spēli pēc atgriešanās no savainojuma.

Kolumbusas komanda līdz spēles astotajai minūtei bija nonākusi iedzinējos ar 0:2, jau pirmajā minūtē precīzi metot Bo Horvatam un bet vēlāk arī Elisasam Petersonam. Trīs minūtes vēlāk Kevins Stenlunds vienus vārtus "Blue Jackets" vienībai atguva, taču otrajā periodā Džonotans Taners Millers atjaunoja divu vārtu pārsvaru.

Trešajā ceturtdaļā "Blue Jackets" veica lielisku atspēlēšanos un mača pēdējās septiņās minūtēs guva četrus vārtus. Ar vārtu guvumiem izcēlās Railijs Nešs, Zaks Verenskis, Emīls Bemstroms un Gustavs Nīkvists.

Kolumbusa ar 67 spēlēs iekrātiem 78 punktiem nostiprinājās Austrumu konferences izslēgšanas spēļu "wild-card" otrajā pozīcijā.