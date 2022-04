Bļugeram rezultatīva piespēle NHL karjeras jubilejas spēlē

Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā Bostonā atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Pitsburgas "Penguins" zaudējumā.

"Penguins" izbraukumā ar 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) piekāpās Bostonas "Bruins".

Trents Frederiks mača 49. sekundē un Eriks Haula pēc mačā aizvadītas 121 sekundes izvirzīja mājiniekus vadībā ar 2:0.

Viesiem izdevās atgūt tikai vienus vārtus, kad 26.minūtē pēc Bļugera piespēles vārtus guva Dentons Hainens. Latvijas uzbrucējs ieslidoja ar ripu zonā, atstāja to Hainenam, kurš bija precīzs pēc plaukstas metiena.

Pitsburgas vienības vārtos Keisijs Desmits atvairīja 27 metienus, bet pretējos vārtos ar 23 metieniem galā tika Džeremijs Sveimens.

Bļugers šajā duelī uz ledus pavadīja 15 minūtes un 44 sekundes, no tām divas minūtes un 34 sekundes - mazākumā. Latvijas uzbrucējs trīsreiz meta pa vārtiem, vienreiz zaudēja ripu, uzvarēja 33% iemetienu un iekrāja +/- rādītāju +1.

Viņš šajā sezonā 60 spēlēs sakrājis deviņus vārtus un 16 rezultatīvas piespēles, kā arī nopelnījis +/- rādītāju +10.

Latvijas izlases uzbrucējam šī bija 200. spēle regulārajos čempionātos NHL karjerā.

Congratulations on 200 games, Teddy!

We're looking forward to the next 200 as well.