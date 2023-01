Bļugeram trīs bloķēti metieni; 'Penguins' zaudē papildlaikā

Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda svētdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā.

"Penguins" izbraukumā ar rezultātu 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) papildlaikā atzina Ņūdžersijas "Devils" pārākumu.

Jau spēles 56.sekundē mājiniekus vadībā izvirzīja Džeks Hjūzs, kurš pēc ieslidošanas zonā izpildīja metienu pretinieku hokejista aizsegā. Pēc nepilnām sešām minūtēm viesu kapteinis Sidnijs Krosbijs izpildīja zibenīgu metienu no distances un panāca 1:1.

Pamatlaikā vārti vairs netika gūti un mačs turpinājās papildlaikā, kurā "Penguins" par skaitliskā sastāva pārkāpumu saņēma divu minūšu noraidījumu. Papildlaika trešajā minūtē mājiniekiem vairākumu realizēja Dagijs Hamiltons, kurš panāca 2:1.

Vienā no spēles epizodēm Bļugers pēc pretinieku spēka paņēmiena devās uz ģērbtuvēm, taču vēlāk atgriezās spēlē. Latvijas hokejists šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un 26 sekundes, no tām 63 sekundes mazākumā, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja trīs metienus, uzvarēja divos no pieciem iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Bļugers šajā sezonā piedalījies 31 spēlē, kurā guvis vienus vārtus, atdevis sešas rezultatīvas piespēles un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -1.

"Penguins" ar 54 punktiem 46 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, kur "Devils" ar 64 punktiem 46 cīņās ir trešā.

Nākamajā spēlē "pingvīni" otrdien mājās tiksies ar Floridas "Panthers".