Bļugers cīnās par nākamo līgumu un lielāku lomu 'Penguins' komandā

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers gaidāmajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonā varētu kļūt par Pitsburgas "Penguins" trešā uzbrucēju virknējuma hokejistu, raksta mediji "Pittsburgh Post-Gazette" un "Pittsburgh Tribune-Review".

26 gadus vecajam hokejistam 2019./2020. gada sezona bija otrā NHL, bet pirmā, kuru viņš pilnībā pavadīja pasaules spēcīgākajā līgā. Bļugers kļuva par ceturtā virknējuma centra uzbrucēju, spēlējot kopā ar Zaku Astonu-Rīsu un Brandonu Tanevu. Uzbrucēja maiņa galvenokārt koncentrējās uz aizsardzību, radot dažādas grūtības pretiniekiem, uzsver "Post-Gazette". Galvenais treneris Maiks Salivans hokejistiem bieži uzticēja pienākumu spēlēt pret pretinieku vadošajiem spēlētājiem.

"Pagājušogad bija daudz kalnu un lejas, dažas labas spēles, bet arī dažas diezgan sliktas," sarunā ar medijiem trešdien klāstīja Bļugers. "Tie ir labi pamati nākotnei. Pateicoties šai pieredzei, ir mazliet vieglāk."

"Iepazīšanās ar puišiem, ar komandas personālu un šeit piekopto praksi – tas palīdz atslābināties par visām lietām, kas pērn man bija jaunas. Arī uz ledus jābūt mierīgākam, labāk jālasa spēle, jānotur ripa un, pienākot iespējai, jācenšas veidot momenti. Cerams, ka uz šīm lietām varēšu balstīt savu sniegumu šogad," sprieda latvietis.

Bļugers – kura virknējums reizēm tika izmantots arī kā trešā maiņa – bija komandas līderis vidēji spēlē pavadītajā laikā mazākumā (2:23 minūtes). Latvijas hokejists arī visbiežāk tika izmantots iemetienos (890 kopā), taču uzvarēja vien 45,2% no tiem, atgādina "Tribune-Review".

"Penguins" starp sezonām piesaistījusi bijušo Kalgari "Flames" centra uzbrucēju Marku Jankovski. Kluba vadība paredz, ka Bļugera un Jankovska virknējumam atvēlētais spēles laiks varētu būt mainīgs, abām maiņām tiekot pie iespējam spēlēt vairāk nekā otra, min "Post-Gazette" žurnālists Maiks Defabo, kurš gan piemin, ka Jankovska maiņā ir uzbrukumā spējīgais Džareds Makkans.

Lai ieņemtu trešā centra pozīciju aiz komandas zvaigznēm Sidnija Krosbija un Jevgeņija Malkina, Bļugeram jāuzvar vairāk iemetienu un jāparāda labāks sniegums uzbrukumā, pērn hokejistam sakrājot 22 punktus (9+13), atgādina Defabo.

"Piestrādāju pie mazajām detaļām, it īpaši uzbrukumā," par darbu pirms sezonas stāstīja Bļugers, kurš parasti viens no pēdējiem pamet Pitsburgas komandas treniņus. "Ripas kontrole, galvas turēšana augšā, asi pagriezieni, ripu savākšana no apmalēm, dažāda veidu metieni – trenēju ļoti daudz dažādu, mazu lietu."

Centra uzbrucējs 13. janvārī uzsāks sezonu, pēc kuras viņš kļūs par ierobežoti brīvo aģentu. Iespējams, tieši Bļugers ir brīvais aģents, par kura noturēšanu "Penguins" jāuztraucas visvairāk, uzsver "Tribune-Review". Turklāt pēc sezonas tiks aizvadīts līgas paplašināšanas drafts, kurā jaunā Sietlas "Kraken" vienība varētu izvēlēties Bļugeru. Pagaidām gan hokejists nav runājis ar kluba vadību par līguma pagarināšanu.

"Mums nav bijušas diskusijas. Patiešām neesmu par to nemaz domājis. Koncentrējos uz šo sezonu, vēlos aizvadīt labu nometi, nopelnīt vietu komandā un cīnīties par lielāku lomu sezonas laikā. Darīšu visu, lai palīdzētu komandai uzvarēt, aizvadot labu sezonu arī individuāli," nosaka Bļugers, kurš šosezon pelnīs 750 tūkstošus ASV dolāru.

Tā kā Astons-Rīss joprojām atgūstas no pleca operācijas, Bļugera virknējumā treniņnometnes laikā iespēlēts uzbrucējs Koltons Sīviors, kurš pievienojies komandai no Floridas "Panthers" vienības. Vietu virknējumā gan saglabājis pagājušās sezonas virknējuma biedrs Brendons Tanevs.

"Saprotams, ka Tanevs un es spēlējām kopā lielāko daļu pagājušā gada. Viens otru pazīstam ļoti labi. Sīviors arī bijis lielisks. Ar viņu ir viegli spēlēt kopā. Viņš ir gudrs un bezbailīgs, labi lasa spēli. Pagaidām gājis diezgan labi. Taču šis bijis mazs laika periods, tāpēc vēl redzēsim, kā mums ies nākotnē," par savu virknējumu izteicās Bļugers.

Teodors Bļugers savas NHL karjeras laikā 97 regulārās sezonas spēlēs guvis 15 vārtus un atdevis 17 rezultatīvas piespēles, savukārt piecos "play-off" mačos izcēlies ar vienu vārtu guvumu.

"Penguins" komanda sezonu uzsāks 13. janvārī, viesojoties pie Filadelfijas "Flyers" hokejistiem.